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Маркетинг
Евгения Евсеева

Михаил Фридман посчитал верной работу «Альфа-банка» с Моргенштерном Статьи редакции

В мае в банке рассказали, что благодаря кампании с рэпером выпустили 162 тысячи цифровых карт.

Совладелец банка Михаил Фридман заявил, что поддержал решение о сотрудничестве с Моргенштерном, так как среди интересующей банк аудитории сторонников рэпера «больше, чем хейтеров», пишут «Ведомости».

Я понимаю, что творчество Моргенштерна вызывает неприятие у большой части взрослой клиентуры. Но если многим людям нравится артист, значит он достоин внимания. Можно долго рассуждать о дурном вкусе его слушателей, примитивном качестве музыки. Однако многим людям она нравится, а мы как бизнес обязаны уважать мнения наших клиентов.

Михаил Фридман
совладелец «Альфа-банка»

Фридман добавил, что «ни одно решение не удовлетворяет абсолютно всех», но у клиентов во взаимоотношениях с банком «большую роль играет не имидж, а рациональность».

Также Фридман считает, что если человек удовлетворён обслуживанием, он, он вряд ли примет решение не работать с «Альфа-банком» из-за недовольства рекламой.

  • 15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу и назначила «директором по работе с молодёжью». В новой должности Моргенштерн должен был привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов.
  • 17 апреля МВД Москвы возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах. На следующий день банк признался, что «назначение» Моргенштерна сотрудником — это рекламный ход.
  • 23 апреля ФАС признала клип Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе — в нём есть нарушение в части употребления алкоголя и использования непристойных образов.
  • В мае «Альфа-банк» оценил результаты кампании с Моргенштерном: выпустили 162 тысячи цифровых карт, а HR стало легче «привлекать новые таланты».

#новость #альфабанк

2014 просмотров
47 47 комментариев
6
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47 комментариев
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Alex Petrov

17

  Сколько из этих 162 тысяч карт было кредитных?  Можно вывести цирфру
во сколько Альфа оценивает привлечение одного клиента, учитывая что Моргенштерн получил 30 лямов, плюс стоимость рекламной компании, то цифра от 400+ рублей и выше.
Честно говоря 162К не очень цифра, думал больше,  а учитывая потерю лояльности части клиентов из-за такой неоднозначной рекламы, то и вообще зашквар, что косвенно подтверждает заявление Фридмана, который по сути оправдывается и пытается сделать мину при плохой игре.   Было бы все как задумали, вообще бы никак не реагировали, ведь собаки лают, а караван идет.
  

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Мурад Муртазалиев

Alex
5

Отобьют легко, опять выдадут кредиты по смс мошенникам, вместо клиентов. 

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Gleb Tyutikov

Мурад
2

И предложат рефинансирование.

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KINCH

Gleb
0

Угумс. Нужно сказать, что рефинансирование у банка еще просить надо, а они после выдачи кредита "мошенникам" его сами предлагают. Нормальная схема.

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Alex
5

Поверь, они не в минусе
162к - цифра про цифровые карты
Про пластик ни слова
И откуда сумма в 30 лямов? Он до 30 лямов получил благодаря оформлению карту через его ссылку, просто рефовод, как и многие блогеры. А именно за рекламу там меньше сумма.
В альфе не дураки сидят, чтобы бюджеты сливать.
Данная кампания прогремела на всю страну, такого бума не было ни разу у альфы, да и у других банков тоже.

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Dmitry Yashin

Last
0

Во всех банках сидят дураки, которые сливают бюджеты.

Ответить

Металлургический дебаркадер

Alex
2

Так ведь эти данные владельцев карт можно продать конторам левым для обзвона) Интелект то низкий

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Alex Petrov

Металлургический
0

Кстати да, смекалочка.

Ответить

Геологический меч

Alex
1

Из 162к примерно 161 999 карт  были детские карты xD Наверное.

Ответить

Alex Petrov

Геологический
0

Аахаххаа))

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Евгений Бв

10

Спасибо альфа банк, теперь мы точно знаем, что ваш банк ориентируется на дегенератов, которым ещё и реклама нравится). Будем это учитывать, при работе с партнерами

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Павел Евграфович

Евгений
1

Это грустно на самом деле. Банк отворачивается от взрослой респектабельной аудитории в сторону клиентов "бургер-кинга" с джигурдой и скабрёзностями в рекламе. Причём, как это часто бывает, продолбают и старых клиентов этой дичью, и новых не получат, т.к. банк по-сути очень консервативный и будет Стив Бушеми с культовой фразой "How do you do, fellow kids".

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Евгений Бв

Павел
2

Этот банк не один в России. А то, что он считает своих клиентов идиотами и на идиотов ориентируется, то тут уж его выбор.
Нормальный человек с этим банком работать не будет

Ответить

Artem Petrenkov

Евгений
1

Что порекомендуете?

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Dmitry Yashin

Artem
0

Сбер

Ответить

Павел Евграфович

Евгений
0

Ну вот я нормальный человек и я их клиент. И ещё трёх банков. Про любой из этой четверки могу написать пост "почему нормальный человек не будет с ними работать". Да чего там, в "приёмной" от жалоб на банки уже стены трещат. Тут скорее вопрос личного негативного опыта, который всё перекрывает. К примеру, ни один нормальный человек не будет летать Победой, ездить Делимобилем, пользоваться Яндексом, регать домены в Nic, хранить деньги в Сбере, жить в России. Этот список бесконечен, идеала нет :) 

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Амбиент Музыкантов

10

Давно пора открыть какой-нибудь Рэп-Банк. Заходишь туда, а там всё в золотых цепях, на полу валяются баксы, фоном идут треки Тупака, на ресепшене чики исполняют нижний брейк, в переговорках стоит дым от косяков, а менеджеры встречают тебя словами "Йоу, чо как?".

Ответить

lakoros

Амбиент
2

Это пункты быстрокредитов.

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Павел Евграфович

lakoros
0

Лично слышал лет 15 назад от 2-х пацанов фразу на улице "ща зайдём в вулкан, чуток подымимся" 😆  Только там не "вулкан" был, а что-то не менее культовое, салон какой-то модный. Уже забыл название. 

Ответить

Вася Пражкин

Амбиент
0

 какой-нибудь Рэп-Банк

Точнее - Рэп-Кал-Банк.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Вася
2

А напротив, через дорогу, открыть какой-нибудь Металл-Говнарь-Банк, поставить по периметру сотню камер - и транслировать нон-стоп настоящие батлы. Чем не стартап?

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Павел Евграфович

Амбиент
0

Чоткие пацаны в цепях все фоткаются с веерами из кэша, им банки не нужны 😆  Вместо банков у них Гафаров и Финико.

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No Name

–2

Какую бы отвратную музыку он не исполнял, но все же он сейчас один из самых популярных медийных личностей. 

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Металлургический дебаркадер

No
2

Какую бы отвратную политику он(Гитлер) не исполнял, но все же он сейчас один из самых популярных исторических личностей. 

Ответить

Илья Ермушко

Металлургический
1

трустори. давайте поэтому по такой логике хайпить все что хайпово отключая вообще любые личные моральные флюгеры. если завтра какой-то блогер начнет жрать г@вно, то все тоже начнут, ибо это "медийно" 🤣

Ответить

No Name

Илья
0

Чел, ты не шаришь. Поэтому Фридман миллиардер, а мы нет

Ответить

No Name

Металлургический
0

Приплел так приплел. И да, если бы банк в Германии (во время второй мировой) сделал Гитлера лицом банка, то это был бы самый популярный банк в Германии. 

Ответить

Металлургический

No
0

Ты сравниваешь гитлера и моргенштерна?

Ответить

No Name

Металлу…
0

Лол у тебя раздвоение личности?) 

Ответить

Slava Reznor

3

Цель кампании - вовлечь в экосистему банка не взрослых людей, а входящих во взрослую жизнь молодых.
Это вроде очевидно. 
Не понимаю бугурта бумеров

Ответить

Artem Novoselov

Slava
1

Бугуртят не бумеры, а просто хейтеры. Бумеры скорее даже и не видели этой рекламной кампании. Они видят рекламу с Ургантом на федеральном ТВ. Поэтому респектабельная аудитория никуда и не делась.

Ответить

EgorKotkin

Slava
0

Бумерз гонна бумер.

Ответить

No Name

Slava
0

Именно. Тоже не понимаю бугурта и сравнение моргена с гитлером, как делают некоторые сверхразумы. 

Ответить

Raimond Vladimirov

2

Короче:
Музыка г*вно, но деньги не пахнут

- Михаил Фридман

Ответить

No Name

Raimond
0

Дык он же банкир, а не продюсер

Ответить

Andrey Kulakov

Raimond
0

И в чем-то он прав. Как бы я не относился к подобной музыке, именно такое я слышу когда молодежь проходит мимо с портативными колонками. Если уж и винить кого-то, то не Фридмана, а людей вокруг за их музыкальные вкусы)

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Иннокентий Фефилов

2

В Альфа-банке понимают, что важно стать первым банком в жизни человека, чтобы потом всю жизнь с ним работать.

Альфа-банк посчитали, что есть такой сегмент, который хорошо пользуется банковскими продуктами и охватили его.

Да, часть людей отвернулись. Но если они ушли из банка из-за такой мелочи, то не очень-то это надежная аудитория. А простой пацан в 17 лет заведет первую кредитную карту и всю жизнь будет Альфа-банку кредиты платить.

Ответить

Slava Reznor

Иннокентий
0

Да ладно, мне трудно представить "взрослую" аудиторию которая ушла из банка просто потому что реклама с Моргенштерном не понравилась. Они ее либо не видели вообще, либо мало знают кто это, да и тратить время на смену банка из-за такой мелочи не станут.
Мне вообще человек который яростно ненавидит Моргенштерна представляется не особо успешным и не особо взрослым. 

Ответить

Сергей Мазур

–4

У Моргена внешние образы - это конечно пиздец. Что касается музыки, по крайне мере более качественно, чем большинство "работ" в российской эстраде.

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Илья Ермушко

Сергей
3

Мсье разбирается в сортах говна, как утонченно! 

Ответить

Novoreg

1

бизнес, ничего личного) если клиенты идиоты то мы должны удовлетворить их желание)

Ответить

Игорь Рачук

1

 он вряд ли примет решение не работать с «Альфа-банком» из-за недовольства рекламой

Увидели, как улетели пять лямов из вашего банка??? 
Дааа!!! Они теперь в тиньке!!! 
Тупо из-за вашего поганово моргенштерна! 
Оставайтесь с даунами! Трясите с них деньги! 

Ответить

Тимур Петров

0

И в чем он не прав? 
Преклоняю голову перед мудростью Фридмана. 

Ответить

jon

0

какая мерзость

Ответить

миша иванов

0

Нда... Отдельные человеки такие прям эстеты. А соберутся в стадо. Приматы, че. Все на выборы!

Ответить

Gleb Tyutikov

0

Пастве Моргенштерна легче продавать продукты Альфа-Банка в виду определенных очевидных причин, обусловленных определенными качествами его творчества. Ставка верная. Будущее России. 

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Johnny Vorony

0

То есть Гиязов и дальше сидит хуи пинает?

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