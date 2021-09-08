Михаил Фридман посчитал верной работу «Альфа-банка» с Моргенштерном Статьи редакции
В мае в банке рассказали, что благодаря кампании с рэпером выпустили 162 тысячи цифровых карт.
Совладелец банка Михаил Фридман заявил, что поддержал решение о сотрудничестве с Моргенштерном, так как среди интересующей банк аудитории сторонников рэпера «больше, чем хейтеров», пишут «Ведомости».
Фридман добавил, что «ни одно решение не удовлетворяет абсолютно всех», но у клиентов во взаимоотношениях с банком «большую роль играет не имидж, а рациональность».
Также Фридман считает, что если человек удовлетворён обслуживанием, он, он вряд ли примет решение не работать с «Альфа-банком» из-за недовольства рекламой.
- 15 марта 2021 года пресс-служба «Альфа-банка» объявила, что наняла Моргенштерна на работу и назначила «директором по работе с молодёжью». В новой должности Моргенштерн должен был привлечь не менее 100 тысяч новых клиентов.
- 17 апреля МВД Москвы возбудило административное дело против Моргенштерна за пропаганду наркотиков в клипах. На следующий день банк признался, что «назначение» Моргенштерна сотрудником — это рекламный ход.
- 23 апреля ФАС признала клип Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим закон о рекламе — в нём есть нарушение в части употребления алкоголя и использования непристойных образов.
- В мае «Альфа-банк» оценил результаты кампании с Моргенштерном: выпустили 162 тысячи цифровых карт, а HR стало легче «привлекать новые таланты».
Сколько из этих 162 тысяч карт было кредитных? Можно вывести цирфру
во сколько Альфа оценивает привлечение одного клиента, учитывая что Моргенштерн получил 30 лямов, плюс стоимость рекламной компании, то цифра от 400+ рублей и выше.
Честно говоря 162К не очень цифра, думал больше, а учитывая потерю лояльности части клиентов из-за такой неоднозначной рекламы, то и вообще зашквар, что косвенно подтверждает заявление Фридмана, который по сути оправдывается и пытается сделать мину при плохой игре. Было бы все как задумали, вообще бы никак не реагировали, ведь собаки лают, а караван идет.
Отобьют легко, опять выдадут кредиты по смс мошенникам, вместо клиентов.
И предложат рефинансирование.
Поверь, они не в минусе
162к - цифра про цифровые карты
Про пластик ни слова
И откуда сумма в 30 лямов? Он до 30 лямов получил благодаря оформлению карту через его ссылку, просто рефовод, как и многие блогеры. А именно за рекламу там меньше сумма.
В альфе не дураки сидят, чтобы бюджеты сливать.
Данная кампания прогремела на всю страну, такого бума не было ни разу у альфы, да и у других банков тоже.
Металлургический дебаркадер
Так ведь эти данные владельцев карт можно продать конторам левым для обзвона) Интелект то низкий
Геологический меч
Из 162к примерно 161 999 карт были детские карты xD Наверное.
Спасибо альфа банк, теперь мы точно знаем, что ваш банк ориентируется на дегенератов, которым ещё и реклама нравится). Будем это учитывать, при работе с партнерами
Это грустно на самом деле. Банк отворачивается от взрослой респектабельной аудитории в сторону клиентов "бургер-кинга" с джигурдой и скабрёзностями в рекламе. Причём, как это часто бывает, продолбают и старых клиентов этой дичью, и новых не получат, т.к. банк по-сути очень консервативный и будет Стив Бушеми с культовой фразой "How do you do, fellow kids".
Этот банк не один в России. А то, что он считает своих клиентов идиотами и на идиотов ориентируется, то тут уж его выбор.
Нормальный человек с этим банком работать не будет
Что порекомендуете?
Ну вот я нормальный человек и я их клиент. И ещё трёх банков. Про любой из этой четверки могу написать пост "почему нормальный человек не будет с ними работать". Да чего там, в "приёмной" от жалоб на банки уже стены трещат. Тут скорее вопрос личного негативного опыта, который всё перекрывает. К примеру, ни один нормальный человек не будет летать Победой, ездить Делимобилем, пользоваться Яндексом, регать домены в Nic, хранить деньги в Сбере, жить в России. Этот список бесконечен, идеала нет :)
Давно пора открыть какой-нибудь Рэп-Банк. Заходишь туда, а там всё в золотых цепях, на полу валяются баксы, фоном идут треки Тупака, на ресепшене чики исполняют нижний брейк, в переговорках стоит дым от косяков, а менеджеры встречают тебя словами "Йоу, чо как?".
Лично слышал лет 15 назад от 2-х пацанов фразу на улице "ща зайдём в вулкан, чуток подымимся" 😆 Только там не "вулкан" был, а что-то не менее культовое, салон какой-то модный. Уже забыл название.
какой-нибудь Рэп-Банк
Точнее - Рэп-Кал-Банк.
А напротив, через дорогу, открыть какой-нибудь Металл-Говнарь-Банк, поставить по периметру сотню камер - и транслировать нон-стоп настоящие батлы. Чем не стартап?
Чоткие пацаны в цепях все фоткаются с веерами из кэша, им банки не нужны 😆 Вместо банков у них Гафаров и Финико.
Какую бы отвратную музыку он не исполнял, но все же он сейчас один из самых популярных медийных личностей.
Металлургический дебаркадер
Какую бы отвратную политику он(Гитлер) не исполнял, но все же он сейчас один из самых популярных исторических личностей.
трустори. давайте поэтому по такой логике хайпить все что хайпово отключая вообще любые личные моральные флюгеры. если завтра какой-то блогер начнет жрать г@вно, то все тоже начнут, ибо это "медийно" 🤣
Приплел так приплел. И да, если бы банк в Германии (во время второй мировой) сделал Гитлера лицом банка, то это был бы самый популярный банк в Германии.
Цель кампании - вовлечь в экосистему банка не взрослых людей, а входящих во взрослую жизнь молодых.
Это вроде очевидно.
Не понимаю бугурта бумеров
Бугуртят не бумеры, а просто хейтеры. Бумеры скорее даже и не видели этой рекламной кампании. Они видят рекламу с Ургантом на федеральном ТВ. Поэтому респектабельная аудитория никуда и не делась.
Короче:
Музыка г*вно, но деньги не пахнут
- Михаил Фридман
И в чем-то он прав. Как бы я не относился к подобной музыке, именно такое я слышу когда молодежь проходит мимо с портативными колонками. Если уж и винить кого-то, то не Фридмана, а людей вокруг за их музыкальные вкусы)
В Альфа-банке понимают, что важно стать первым банком в жизни человека, чтобы потом всю жизнь с ним работать.
Альфа-банк посчитали, что есть такой сегмент, который хорошо пользуется банковскими продуктами и охватили его.
Да, часть людей отвернулись. Но если они ушли из банка из-за такой мелочи, то не очень-то это надежная аудитория. А простой пацан в 17 лет заведет первую кредитную карту и всю жизнь будет Альфа-банку кредиты платить.
Да ладно, мне трудно представить "взрослую" аудиторию которая ушла из банка просто потому что реклама с Моргенштерном не понравилась. Они ее либо не видели вообще, либо мало знают кто это, да и тратить время на смену банка из-за такой мелочи не станут.
Мне вообще человек который яростно ненавидит Моргенштерна представляется не особо успешным и не особо взрослым.
У Моргена внешние образы - это конечно пиздец. Что касается музыки, по крайне мере более качественно, чем большинство "работ" в российской эстраде.
бизнес, ничего личного) если клиенты идиоты то мы должны удовлетворить их желание)
он вряд ли примет решение не работать с «Альфа-банком» из-за недовольства рекламой
Увидели, как улетели пять лямов из вашего банка???
Дааа!!! Они теперь в тиньке!!!
Тупо из-за вашего поганово моргенштерна!
Оставайтесь с даунами! Трясите с них деньги!
Нда... Отдельные человеки такие прям эстеты. А соберутся в стадо. Приматы, че. Все на выборы!
Пастве Моргенштерна легче продавать продукты Альфа-Банка в виду определенных очевидных причин, обусловленных определенными качествами его творчества. Ставка верная. Будущее России.
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