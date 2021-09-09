В каждый заказ положат коллекционные фишки.

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В разделе «Как в детстве» собраны популярные продукты и товары из 80-х и 90-х годов, сообщили vc.ru в компании.

Помимо тетриса и тамагочи, можно купить слинки, печенье Wagon Wheels, сырки «Дружба», сухарики «Кириешки», жевательные резинки Love is и еду, как в школьной столовой — солянка, сосиски в тесте, запеканки и выпечку.

Раздел «Как в детстве» в «Яндекс.Лавке» «Яндекс.Лавка»

За такие заказы покупатели получат коллекционные фишки из 90-х — кэпсы и сотки, а также биты для них. В коллекции будут 12 фишек и 1 бита с героями созданной «Лавкой» вселенной «Лавкатауна»: «Дедушка Арбуз», «Загадочный лёд», «Голод» и другие.

Фишки «Лавкатауна» и товары «Как из детства» «Яндекс.Лавка»

Товары из новой категории доступны во всех «Лавках» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Московской и Ленинградский областях.