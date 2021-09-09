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Nazigul Jusupova

«Яндекс.Лавка» запустила раздел с товарами «из детства» — в нём можно заказать тетрис или тамагочи Статьи редакции

В каждый заказ положат коллекционные фишки.

52 52 комментария
2295 просмотров

В разделе «Как в детстве» собраны популярные продукты и товары из 80-х и 90-х годов, сообщили vc.ru в компании.

Помимо тетриса и тамагочи, можно купить слинки, печенье Wagon Wheels, сырки «Дружба», сухарики «Кириешки», жевательные резинки Love is и еду, как в школьной столовой — солянка, сосиски в тесте, запеканки и выпечку.

Раздел «Как в детстве» в «Яндекс.Лавке» «Яндекс.Лавка»

За такие заказы покупатели получат коллекционные фишки из 90-х — кэпсы и сотки, а также биты для них. В коллекции будут 12 фишек и 1 бита с героями созданной «Лавкой» вселенной «Лавкатауна»: «Дедушка Арбуз», «Загадочный лёд», «Голод» и другие.

Фишки «Лавкатауна» и товары «Как из детства» «Яндекс.Лавка»

Товары из новой категории доступны во всех «Лавках» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Московской и Ленинградский областях.

#новости #яндекславка

52 52 комментария
6
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52 комментария
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Христов меч

14

Какие ещё нахуй "фишки, созданные Лавкой"? 

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Dima Kalinov

Христов
6

Ждём тру кэпсы с покемонами, чтобы играть на перемене

Ответить

A. Bigkkuzin

Dima
0

Кстати, а ими действительно играли? Ни разу не видел, хотя ту эпоху помню старшеклассником.

Ответить

Евгений Быков

A.
6

Мы играли) Правда не долго, потом их отобрали у нас(

Ответить

A. Bigkkuzin

Евгений
0

Именно как в рекламе показывали -  сложить столбиком и ушатать какой то плоской херовиной сверху?

Ответить

Valentin

A.
2

Плоская херовина — кстати, «биток» называлась. Иронично.

Ответить

A. Bigkkuzin

Valentin
0

:) термин "Биток", как принадлежность игры, встречался сильно раньше

Ответить

Valentin

A.
0

Ну заебись, чо. 

Ответить

Gleb

A.
0

Термин "биток" восходит к свинцу, переплавленному из аккумуляторов в специальной форме. 

Ответить

A

Gleb
0

сильно раньше аккумуляторов :)
но да, со свинцом

Ответить

Христов меч

A.
0

Не, не так -) 

Ответить

Рузаль Абдуллин

A.
0

https://www.youtube.com/watch?v=jVTEKQfabkQ

Ответить

Христов меч

Рузаль
0

Чёт не знаю, где так играли -)
Мы играли на свои, не на какие-то там 'общие' 

Ответить

Dan

Рузаль
0

фишьки

Ответить

Рузаль Абдуллин

A.
0

Ещё как, особенно блестяшки ценились)
До этого играли во вкладыши и наклейки на подоконниках, на перемене)

Ответить

Максим Трусов

A.
0

Играли. Примерно между 97-м и 2000-м

Причём ещё делились они по ценности.

Ответить

Хозяин

Dima
0

Мортал Комбат, какие нахер покемоны

Ответить

Рузаль Абдуллин

Христов
5

было бы круто, если они начали продавать именно те фишки, как в детстве)

Ответить

Христов меч

Рузаль
0

И ещё аккумуляторы. И банки из-под тушёнки -)
Опционально можно ещё гаражи 

Ответить

Gleb Tyutikov

Христов
0

Тогда можно уж и гуманитарной из США приторговывать из 90-х для игры на ностальгических чувствах. А там до Фарцо-маркета недалеко с джинсами Mawin.

Ответить

Empathy

5

Вроде эпоха постмодерна и ностальгирующих плачущих миллениалов проходит, а Красильщик решил взять идеи из пабликов типо «А помнишь?» 
Ну давай продавайте буквы Ш от трансформаторов, найденные в деревне на дороге!

Ответить

A. Bigkkuzin

Empathy
2

и конденсаторы из ламп. С РСТ конечно же

Ответить

Коммерческий блик

Empathy
1

Не буквы Ш, а сюрикены!
Мы всей дачей ниндзю выслеживали, который по ночам их теряет. 🤣

Ответить

Sergei Timofeyev

Empathy
0

Не Ш, а Е

Ответить

Владимир FRUITSY

Sergei
0

не Е, а Т

Ответить

Sergei Timofeyev

Владимир
0

Есть Т, а есть Е. Ш не было

Ответить

Владимир FRUITSY

Sergei
0

я имел в виду ту Т, которая выглядит как перевернутая Ш )
Ну просто нет на клавиатуре такой прописной Т

Ответить

Соня Карлова

Empathy
0

Вроде эпоха постмодерна проходит

Ой-вей. А что приходит на смену? (Inb4 метамодерн)
И, на всякий случай, а при чем здесь постмодерн?

Ответить

Хозяин

Empathy
0

Ждём приложение для отслеживания месячных от Красильщика.

Ответить

Адекватный завод

4

Хорошая попытка, Яндекс, но...нет!

Ответить

John Fima

3

Так курьеров же не хватает. Куда еще больше разделов?
https://vc.ru/services/291506-polzovateli-yandeks-lavki-pozhalovalis-na-problemy-s-dostavkoy-v-kompanii-govoryat-o-davlenii-na-rynok-kurerov

Пользователи «Яндекс.Лавки» пожаловались на…
В службе поддержки говорят, что у сервиса недостаточно курьеров, а в компании — что их хватает, но…
vc.ru
Ответить

Vadim Bashir-Zade

0

Фишки? ФИШКИ?!!
Сами вы фишки, это сотки...

Ответить

Oleg Garvin

Vadim
7

В Москве сотки, в провинции фишки.

Ответить

Het Gloren

Vadim
3

кэпсы

Ответить

andr oid

Het
0

Попыт круче

Ответить

Откровенный Паша

2

Ха, весь тираж ваших "кэпсов созданных Лавкой" не стоят одного полного комплекта этого:

Ответить

Het Gloren

Откровенный
2

На Авито довольно демократичные прайсы

Ответить

Velemir Hasidov

2

как-то с женой поссорились чутка. Я вспомнил, что у нее шрам от того, что родители не купили тамагоччи в детстве - нашел на авито трушный японский, сгонял, купил - это было феерическое прощение =) Тамагоччи ни разу не включила - лежит на полке запакованный.

Ответить

Владимир FRUITSY

Velemir
1

сперва подумал, что шрам реальный, типа селфхармом занялась, раз не купили

Ответить

Het Gloren

Velemir
–1

У меня была жена. Красивая... Как ты. Она говорила мне, что я слишком грустный, что мне нужно больше улыбаться! Она была игроком, и крупно задолжала этим акулам… Хе... Однажды они ей порезали лицо. У нас не было денег на операцию, и её это убивало... Я лишь хотел, чтобы она снова улыбнулась... Я хотел, чтобы она знала, что мне плевать на шрамы... Поэтому, я вставил лезвие себе в рот — и сделал это. Сам с собой.

И знаешь что? Она не могла видеть меня! Она ушла... Теперь я вижу всю иронию... Теперь я всегда улыбаюсь!

Ответить

Johnny Vorony

1

Заказать то можно, а доставлять кто будет?
[см. новость ниже]

Ответить

Даниил Слесарчук

1

Яндекс готов измазать в говне даже ваши воспоминания о детстве. Ну и по классике - следующая очередь за сбером.

Ответить

Ivan Zenkov

0

Не, ну чот это уже дерьмо какое-то.

Ответить

Z IN THE ASS

0

Сотки! 
Вы че, не местные? 

Ответить

Black Jack

0

Эксплуатируют тему, которую уже все прожевали и выплюнули.

Ответить

Artur

0

А где фишки Мортал Комбат?) Каспер? Фуфло у вас... а не фишки... 

Ответить

Denis Kiselev

0

Сцуко. Это уже не мое детство!((

Ответить

Игорь Борисов

0

Интересно будет ли спрос, мне кажется это максимум так, побаловаться 

Ответить

33_rublya

0

"Кириешки"-то тут при чём? Это уже под закат 90-х появилось, да и не исчезли они никуда, хоть сейчас в любом гипермаркете можно купить.

Ответить

Женя Брусникина

0

Живу в городе-миллионнике и все еще не знаю, что из себя представляет эта Яндекс лавка. 

Ответить

Andrey Vasilev

0

Помимо тетриса и тамагочи, можно купить слинки, печенье Wagon Wheels

Вагон виллс без картонных ковбоев. Лучше бе и не лезли, позорники.

Ответить

hakhagmon

0

какой там уже раз яндекс пытается мерч продавать, у департамента маркетинга бюджет лишний?  

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«Яндекс.Лавка» запустила раздел с товарами «из детства» — в нём можно заказать тетрис или тамагочи Статьи редакции

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