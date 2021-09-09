«Яндекс.Лавка» запустила раздел с товарами «из детства» — в нём можно заказать тетрис или тамагочи Статьи редакции
В каждый заказ положат коллекционные фишки.
В разделе «Как в детстве» собраны популярные продукты и товары из 80-х и 90-х годов, сообщили vc.ru в компании.
Помимо тетриса и тамагочи, можно купить слинки, печенье Wagon Wheels, сырки «Дружба», сухарики «Кириешки», жевательные резинки Love is и еду, как в школьной столовой — солянка, сосиски в тесте, запеканки и выпечку.
За такие заказы покупатели получат коллекционные фишки из 90-х — кэпсы и сотки, а также биты для них. В коллекции будут 12 фишек и 1 бита с героями созданной «Лавкой» вселенной «Лавкатауна»: «Дедушка Арбуз», «Загадочный лёд», «Голод» и другие.
Товары из новой категории доступны во всех «Лавках» в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Московской и Ленинградский областях.
Ждём тру кэпсы с покемонами, чтобы играть на перемене
Кстати, а ими действительно играли? Ни разу не видел, хотя ту эпоху помню старшеклассником.
Мы играли) Правда не долго, потом их отобрали у нас(
Именно как в рекламе показывали - сложить столбиком и ушатать какой то плоской херовиной сверху?
:) термин "Биток", как принадлежность игры, встречался сильно раньше
Ещё как, особенно блестяшки ценились)
До этого играли во вкладыши и наклейки на подоконниках, на перемене)
Играли. Примерно между 97-м и 2000-м
Причём ещё делились они по ценности.
было бы круто, если они начали продавать именно те фишки, как в детстве)
И ещё аккумуляторы. И банки из-под тушёнки -)
Опционально можно ещё гаражи
Тогда можно уж и гуманитарной из США приторговывать из 90-х для игры на ностальгических чувствах. А там до Фарцо-маркета недалеко с джинсами Mawin.
Вроде эпоха постмодерна и ностальгирующих плачущих миллениалов проходит, а Красильщик решил взять идеи из пабликов типо «А помнишь?»
Ну давай продавайте буквы Ш от трансформаторов, найденные в деревне на дороге!
Коммерческий блик
Не буквы Ш, а сюрикены!
Мы всей дачей ниндзю выслеживали, который по ночам их теряет. 🤣
Не Ш, а Е
не Е, а Т
Есть Т, а есть Е. Ш не было
я имел в виду ту Т, которая выглядит как перевернутая Ш )
Ну просто нет на клавиатуре такой прописной Т
Вроде эпоха постмодерна проходит
Ой-вей. А что приходит на смену? (Inb4 метамодерн)
И, на всякий случай, а при чем здесь постмодерн?
Так курьеров же не хватает. Куда еще больше разделов?
https://vc.ru/services/291506-polzovateli-yandeks-lavki-pozhalovalis-na-problemy-s-dostavkoy-v-kompanii-govoryat-o-davlenii-na-rynok-kurerov
Фишки? ФИШКИ?!!
Сами вы фишки, это сотки...
кэпсы
как-то с женой поссорились чутка. Я вспомнил, что у нее шрам от того, что родители не купили тамагоччи в детстве - нашел на авито трушный японский, сгонял, купил - это было феерическое прощение =) Тамагоччи ни разу не включила - лежит на полке запакованный.
сперва подумал, что шрам реальный, типа селфхармом занялась, раз не купили
У меня была жена. Красивая... Как ты. Она говорила мне, что я слишком грустный, что мне нужно больше улыбаться! Она была игроком, и крупно задолжала этим акулам… Хе... Однажды они ей порезали лицо. У нас не было денег на операцию, и её это убивало... Я лишь хотел, чтобы она снова улыбнулась... Я хотел, чтобы она знала, что мне плевать на шрамы... Поэтому, я вставил лезвие себе в рот — и сделал это. Сам с собой.
И знаешь что? Она не могла видеть меня! Она ушла... Теперь я вижу всю иронию... Теперь я всегда улыбаюсь!
Яндекс готов измазать в говне даже ваши воспоминания о детстве. Ну и по классике - следующая очередь за сбером.
"Кириешки"-то тут при чём? Это уже под закат 90-х появилось, да и не исчезли они никуда, хоть сейчас в любом гипермаркете можно купить.
Живу в городе-миллионнике и все еще не знаю, что из себя представляет эта Яндекс лавка.
Помимо тетриса и тамагочи, можно купить слинки, печенье Wagon Wheels
Вагон виллс без картонных ковбоев. Лучше бе и не лезли, позорники.
какой там уже раз яндекс пытается мерч продавать, у департамента маркетинга бюджет лишний?
Привет! Меня зовут Илья Сазонов, я руководитель backend-разработки в сервисе рассрочек Всегда.Да и технический эксперт конкурса «Цифровой прорыв», хакатона по финтеху. В этой статье хочу поделиться советами и лайфхаками для тех, кто готовится впервые попробовать себя на хакатоне – «Цифровом прорыве» или любом другом.
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