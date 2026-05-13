К моменту публикации Irnby скрыл видео из основного аккаунта.Фрагмент из рекламы NikeВ середине января 2025 года Nike выпустила ролик с белорусской теннисисткой Ариной Соболенко — первой ракеткой мира, четыре раза победившей на турнирах Большого шлема и по два раза выигравшей в Australian Open и US Open.В нём спортсменка показывает силу своей подачи, отбивая мячи в сторону внедорожника. Мячи летят со скоростью 214 км/ч, снося зеркала и разбивая фары и стёкла.Ролик NikeВ мае 2026 года идентичный ролик выложил спортивный бренд Irnby блогера Анастасии Мироновой, приурочив его к выходу новой коллекции.В нём спортсменка тоже повреждает мячами внедорожник, а на радаре показывается скорость их полёта. Видео заканчиваются англоязычными слоганами в схожих шрифтах.Ролик IrnbyРоссийский бренд не упоминал Nike как референс, но параллели провели пользователи Instagram* и Threads*. Многие раскритиковали Irnby за «плагиат» и отметили, что у зарубежного бренда, в отличие от российского, есть нарратив.Кто-то допустил, что это не съёмка, а генерация, и «поставил» на спланированную провокацию: чтобы кампания завирусилась и «все кому не лень написали про этот ролик», а бренд бы потом объяснил, что это «оммаж».Комментарии в защиту Irnby тоже есть. По словам некоторых пользователей, вдохновляться чужими кампаниями — часть творческого процесса.Видела, они искали себе новых людей в команду, арт-директора <...> так точно. Может, в этом и проблема, что идеи копируются, не перерабатываются. Так бывает, когда уже бренд для [владельца] приелся и не понимаешь, куда двигаться дальше, а зарабатывать хочется продолжать.@minchonakНе знаю, что вы так «захейтили» Irnby. Да, плагиат, но что — в мире такого не происходит? Как по мне, у Irnby картинка куда красивее, свет, динамика, всё более выигрышно выглядит для рекламы.@dekohasyaПочему все так злятся на Миронову, если мы живем в республике Плагиатии? Наши фильмы — это плагиат или ремейк. Наши песни — это плагиат. Половина креатива — чей--то мудборд. Без референсов или мудборда найти работы невозможно. Обычный след времени.@comajeeДело не в том, [плагиат] или нет. Дело в том, что они точно с ИИ делали, а Nike — с Cоболенко, реально. Поэтому тут вообще философская битва между «быть» и «казаться». Irnby — всегда про «казаться». Nike — всегда про «быть»@kristy.shaВдохновиться и сделать качественный и стильный продукт — это не плагиат.@_kirillleВ рекламе у Nike показана настоящая фактурнейшая спортсменка с реальным спортивным телом. У Irnby — сухая ИИ-модель. Такое ощущение, что люди там вообще от реальности оторваны либо считают потребителей своего продукта недалёкими дурочками, которым можно что угодно скормить.@_myinnerlightДавайте не отменять [Irnby]. На 99% это бренд офигенного масштаба и визуала, который реально может соперничать с Nike.@mezana.v На 13 мая 2026 года официальный аккаунт магазина Irnby закрыт, хотя до этого был публичным. Публикация о новой коллекции на месте, но ролика в «карусели» нет. Комментариев тоже.Скриншот vc.ruВ сентябре 2025 года бренд раскритиковали из-за держателей стаканов с «эротическим подтекстом». Миронова списала эти трактовки на «широту фантазии» самих потребителей.За пару месяцев до этого с негативом столкнулась и сеть чайных Pims Артура Шустериоваса и Глеба Голубева. Её раскритиковали за оправдание насилия против женщин и плагиат видеороликов испанского бренда Cold Culture. Сначала в Pims сказали, что это умышленная провокация. Позже признались, что действительно вдохновлялись Cold Culture, а рекламу всё же считают ошибкой.*Meta, владеющая Instagram и Threads, признана в России экстремистской организацией и запрещена.#новости