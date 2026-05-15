Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Маркетинг

«Лучшая антиреклама ИИ»: в соцсетях высмеяли рекламу функции улучшения фотографий в смартфоне Xperia 1 VIII от Sony

Он высветлил фотографии, заставив их выглядеть хуже.

Источник: Sony 
Источник: Sony 
  • Sony в соцсетях показала работу ИИ-помощника Xperia Intelligence, который должен улучшать качество фотографий, сделанных на смартфон Xperia 1 VIII.
  • По сравнению с обычными кадрами, фотографии, «улучшенные» нейросетью, выглядят пересвеченными — из-за этого они теряют в деталях и выглядят неестественно.
  • Пользователи в комментариях высмеяли работу алгоритма: они назвали фотографии «лучшей антирекламой ИИ» и «оторванной от реальности маркетинговой кампанией», заинтересовались тем, кто одобрил пост, и предположили, что на самом деле Sony пыталась показать, что ИИ не делает снимки лучше.
  • По их словам, это безумие, когда компания выкладывает фотографии, выглядящие в «сто раз хуже оригинала», и пытается сказать, что так они смотрятся лучше. В цитированиях к посту они начали высмеивать работу ИИ-помощника, выкладывая свои примеры «улучшенных» снимков.
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FSnazzyLabs%2Fstatus%2F2054991610598109308%3Fs%3D20&postId=2926094" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@SnazzyLabs</a>
Источник: @SnazzyLabs
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FShishirShelke1%2Fstatus%2F2055014764032729598%3Fs%3D20&postId=2926094" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@ShishirShelke1</a>
Источник: @ShishirShelke1
Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fx.com%2FNew3sc%2Fstatus%2F2054978675125399605%3Fs%3D20&postId=2926094" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">@New3sc </a>
Источник: @New3sc 

#новости #sony #ии

30
4
1
66 комментариев