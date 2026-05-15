«Лучшая антиреклама ИИ»: в соцсетях высмеяли рекламу функции улучшения фотографий в смартфоне Xperia 1 VIII от Sony

Он высветлил фотографии, заставив их выглядеть хуже. Источник: Sony Sony в соцсетях показала работу ИИ-помощника Xperia Intelligence, который должен улучшать качество фотографий, сделанных на смартфон Xperia 1 VIII.По сравнению с обычными кадрами, фотографии, «улучшенные» нейросетью, выглядят пересвеченными — из-за этого они теряют в деталях и выглядят неестественно.Пользователи в комментариях высмеяли работу алгоритма: они назвали фотографии «лучшей антирекламой ИИ» и «оторванной от реальности маркетинговой кампанией», заинтересовались тем, кто одобрил пост, и предположили, что на самом деле Sony пыталась показать, что ИИ не делает снимки лучше.По их словам, это безумие, когда компания выкладывает фотографии, выглядящие в «сто раз хуже оригинала», и пытается сказать, что так они смотрятся лучше. В цитированиях к посту они начали высмеивать работу ИИ-помощника, выкладывая свои примеры «улучшенных» снимков.Источник: @SnazzyLabsИсточник: @ShishirShelke1Источник: @New3sc #новости #sony #ии