Также компания разработала чек-листы для стрессовых ситуаций и запустила чат-бота для бесплатной психологической помощи.

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Совместно с сервисом подбора психологов Alter, онлайн-проектом eto.znak и коммуникационным агентством tm agency компания разместила на трёх медиафасадах торгового центра в Москве социальную рекламу о важности ментального здоровья.

Социальная реклама о важности ментального здоровья «Додо пицца»

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Психологи Alter разработали чек-листы о том, как выйти из самых распространенных стрессовых ситуаций.

Один из чек-листов «Додо пицца»

Также «Додо Пицца» запустила чат-бот MentalSupport, в котором психологи Alter с 9:00 до 19:00 будут оказывать помощь онлайн.

Чат-бот психологической помощи «Додо Пицца»

Для тех, кто не говорит на русском, на платформе доступны услуги на узбекском, киргизском и таджикском языках. Чат работает конфиденциально, информация о сотрудниках остаётся у Alter и не передается третьим лицам.

Чат-бот психологической помощи «Додо Пицца»