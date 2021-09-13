«Все твои чувства имеют значение»: «Додо Пицца» создала рекламу с напоминаниями о важности психологического здоровья Статьи редакции
Также компания разработала чек-листы для стрессовых ситуаций и запустила чат-бота для бесплатной психологической помощи.
Совместно с сервисом подбора психологов Alter, онлайн-проектом eto.znak и коммуникационным агентством tm agency компания разместила на трёх медиафасадах торгового центра в Москве социальную рекламу о важности ментального здоровья.
Психологи Alter разработали чек-листы о том, как выйти из самых распространенных стрессовых ситуаций.
Также «Додо Пицца» запустила чат-бот MentalSupport, в котором психологи Alter с 9:00 до 19:00 будут оказывать помощь онлайн.
Для тех, кто не говорит на русском, на платформе доступны услуги на узбекском, киргизском и таджикском языках. Чат работает конфиденциально, информация о сотрудниках остаётся у Alter и не передается третьим лицам.
Компания будет собирать статистику по психологическим проблемам сотрудников, чтобы анализировать их и вовремя реагировать. На запуск проекта компания направила 1,2 млн рублей, из которых 350 тысяч рублей в месяц — за услуги психологов Alter.
Послать кого-нибудь нахуй - это пассивная агрессия или активная? А то не разбираюсь в этих моднейших психологических терминах.
Это очень крутая новость.
Честно говоря, глядя на Додо до сих пор не верится в то, что всё начиналось с обычной пиццы. Таких людей хочется лишний раз поддержать рублём.
Вот бы ещё пиццу делать их кто научил. Психолухов то и так сейчас переизбыток.
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