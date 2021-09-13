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Nazigul Jusupova

«Все твои чувства имеют значение»: «Додо Пицца» создала рекламу с напоминаниями о важности психологического здоровья Статьи редакции

Также компания разработала чек-листы для стрессовых ситуаций и запустила чат-бота для бесплатной психологической помощи.

5 5 комментариев
307 просмотров

Совместно с сервисом подбора психологов Alter, онлайн-проектом eto.znak и коммуникационным агентством tm agency компания разместила на трёх медиафасадах торгового центра в Москве социальную рекламу о важности ментального здоровья.

Социальная реклама о важности ментального здоровья «Додо пицца»

Психологи Alter разработали чек-листы о том, как выйти из самых распространенных стрессовых ситуаций.

Один из чек-листов «Додо пицца»

Также «Додо Пицца» запустила чат-бот MentalSupport, в котором психологи Alter с 9:00 до 19:00 будут оказывать помощь онлайн.

Чат-бот психологической помощи «Додо Пицца»

Для тех, кто не говорит на русском, на платформе доступны услуги на узбекском, киргизском и таджикском языках. Чат работает конфиденциально, информация о сотрудниках остаётся у Alter и не передается третьим лицам.

Чат-бот психологической помощи «Додо Пицца»

Компания будет собирать статистику по психологическим проблемам сотрудников, чтобы анализировать их и вовремя реагировать. На запуск проекта компания направила 1,2 млн рублей, из которых 350 тысяч рублей в месяц — за услуги психологов Alter.

#додопицца

5 5 комментариев
4
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5 комментариев
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Амбиент Музыкантов

4

Послать кого-нибудь нахуй - это пассивная агрессия или активная? А то не разбираюсь в этих моднейших психологических терминах.

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Сидор

Амбиент
0

Ну , это же изи - дизи
Если послали и побили посылаемого  - активна.
Просто послали, даже если обложили по полной, но не тронули - пассивная

Если же наорали ну другого, а побили себя - это уже пассивно-активная агрессия 

Не благодарите. 

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Dmitry Korolev

2

Это очень крутая новость.
Честно говоря, глядя на Додо до сих пор не верится в то, что всё начиналось с обычной пиццы. Таких людей хочется лишний раз поддержать рублём.  

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Виктор Петров

Dmitry
2

Вот бы ещё пиццу делать их кто научил. Психолухов то и так сейчас переизбыток.

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MadRat96

0

Фёдор интересно делает бизнес и его блог интересно читать, но неужели у них до сих пор самые низкие зарплаты в час в фастфуде среди крупных сетей? После видео канала "Все работы хороши" и их стрима неоднозначное отношение к Додо сложилось.

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