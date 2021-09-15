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Таня Боброва

Московское агентство поставило AR-билборды, чтобы рассказать о себе: на них можно «надуть кошар» Статьи редакции

В компании говорят, что не требуют особых приложений для того, чтобы проект заработал.

3 3 комментария
183 просмотров

Московское агентство ar.target разместило в пределах третьего транспортного кольца 82 билборда, чтобы прорекламировать свою технологию дополненной реальности Web AR, рассказали vc.ru в компании. На AR-изображение можно посмотреть с помощью камеры смартфона, без использования сторонних приложений.

Например, на одном из баннеров агентство призывает «Надуть кошар». По инструкции нужно открыть камеру, отсканировать QR-код, а затем навести её на изображение. Коты на плакате начинают «надуваться», «отрываются» от нарисованного баллона с газом и «улетают» в небо, а на баннере появляется сообщение о технологии ar.target.

Пример AR-рекламы «Надуй кошар» ar.target

После просмотра плаката в AR пользователь может перейти на сайт бренда, оставить онлайн-заявку или купить продукт, говорят в компании. Также технология позволяет измерять CTR (click-through rate; кликабельность).

Кроме того, ar.target может собрать обезличенную базу всех участников, чтобы затем использовать данные для таргетированной рекламы в онлайне. Среди клиентов, с которыми компания уже разрабатывает проекты, — FMCG-бренды, банки и трейдинговые платформы. Их названия в агентстве не уточняют.

Разместить баннер в AR можно почти в любом месте, где есть устойчивое интернет-соединение, говорят в компании. Ограничений для мобильных устройств для просмотра такой рекламы нет.

При наведении смартфона кот «закручивается», а затем появляется сообщение об инструменте ar.target ar.target
Плакат «раздвигается» как двери: вылетают дроны и скейтборд, на которых сидят коты ar.target

#ar

3 3 комментария
5
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3 комментария
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Aleksandr Starikov-Razborov

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так-то сердобольные подтянут за демонстарцию жестокого обращения с животными.

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Амбиент Музыкантов

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Прикольно, чо. Но с тигром, или кошачьим другим, в Китае, или где-то там в Азии, круче было. Когда он как бы стекло разбивал и выпрыгивал.

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Rustam Mirzakhmedov

0

я уже было подумал что кто то сделал достойную альтернативу 8th Wall, но проекты сделаны при помощи него)

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