Московское агентство поставило AR-билборды, чтобы рассказать о себе: на них можно «надуть кошар» Статьи редакции
В компании говорят, что не требуют особых приложений для того, чтобы проект заработал.
Московское агентство ar.target разместило в пределах третьего транспортного кольца 82 билборда, чтобы прорекламировать свою технологию дополненной реальности Web AR, рассказали vc.ru в компании. На AR-изображение можно посмотреть с помощью камеры смартфона, без использования сторонних приложений.
Например, на одном из баннеров агентство призывает «Надуть кошар». По инструкции нужно открыть камеру, отсканировать QR-код, а затем навести её на изображение. Коты на плакате начинают «надуваться», «отрываются» от нарисованного баллона с газом и «улетают» в небо, а на баннере появляется сообщение о технологии ar.target.
После просмотра плаката в AR пользователь может перейти на сайт бренда, оставить онлайн-заявку или купить продукт, говорят в компании. Также технология позволяет измерять CTR (click-through rate; кликабельность).
Кроме того, ar.target может собрать обезличенную базу всех участников, чтобы затем использовать данные для таргетированной рекламы в онлайне. Среди клиентов, с которыми компания уже разрабатывает проекты, — FMCG-бренды, банки и трейдинговые платформы. Их названия в агентстве не уточняют.
Разместить баннер в AR можно почти в любом месте, где есть устойчивое интернет-соединение, говорят в компании. Ограничений для мобильных устройств для просмотра такой рекламы нет.
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