Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
Евгения Евсеева

Агентство «Сметана» передаст права на «Доброшрифт» фонду «Подарок ангелу» на фоне конфликта с невыплатой денег за мерч Статьи редакции

А сам проект проверят независимые эксперты.

  • «Росбанк», креативное агентство «Сметана» и благотворительный фонд «Подарок ангелу» проведут независимую проверку проекта «Доброшрифт», рассказали vc.ru в агентстве.
  • Итогом проверки станет отчёт о фактах и наблюдениях. Она продлится примерно два месяца, результаты представят публично. Расходы возьмёт на себя «Росбанк», он же выберет для аудита одну из компаний большой четвёрки — Deloitte, PwC, Ernst & Young или KPMG.
  • Кроме того, директор «Сметаны» Андрей Бузина на своей странице в Facebook сообщил, что все права на «Доброшрифт» передадут фонду «Подарок ангелу». Вместе с правами на бренд перейдут и права на шрифт, сайт, все аккаунты и материалы «Дорошрифта». «Сметана» оставила за собой возможность креативного сопровождения проекта.
  • О конфликте «Подарка ангелу» и «Сметаны» стало известно 18 августа: основательница фонда Анастасия Приказчикова обвинила агентство в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт», проданный в 2020 и 2021 годах. В свою очередь в агентстве заявили, что кампания заканчивается в сентябре, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.
  • 19 августа «Сметана» отчиталась о переводе денег за мерч «Доброшрифта» в «Подарок ангелу». В фонде заявили, что сумма отличается от той, что была оговорена.
  • «Доброшрифт» предлагает компаниям и людям раз в году использовать шрифт, созданный подопечными фонда «Подарок ангелу». В 2020 году проект поддержали более 400 компаний, в том числе «Яндекс», «Перекрёсток» и другие. На сайте также есть магазин с мерчем — худи, футболками, шопперами.
«Игромания»

#новость #сметана #доброшрифт

529 просмотров
5 5 комментариев
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u043c\u0435\u0442\u0430\u043d\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0434\u043e\u0431\u0440\u043e\u0448\u0440\u0438\u0444\u0442"], "comments": 5, "likes": 3, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 293554, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Tue, 14 Sep 2021 18:50:47 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку

Sergei Timofeyev

5

Наконец-то! Я месяц ночами не спал!

Ответить

One Geek

Sergei
1

Вы, Сергей, открываетесь для нас с новой стороны.

Ответить

One Geek

2

Поздняк! Имидж уже сформирован.

Ответить

Комментарий удален

Dylan Leboeuf

0

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" рассказывает о том, как владельцам зарубежных финансовых активов учесть

Ответить

Ar AbduRashid

0

Что такое мерч?

Ответить

Комментарий удален

Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Техника
Маша Цепелева
Xiaomi показала концепт своих первых «умных» очков — с камерой и переводчиком по фото и речи Статьи редакции

Дата выпуска пока неизвестна.

Xiaomi
69 69 комментариев
55
Маркетинг
Неравнодушный Коммуникатор
Документальные спецэффекты: 8 технологий, способных перенести нас в другие эпохи и даже вселенные

За последние пару лет документалки впитали в себя приёмы кино, позволяющие рассказать историю более зрелищно. В этой статье мы расскажем о некоторых из таких технологий.

Кадр из фильма «Социальная дилемма» Netflix
1 1 комментарий
8
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Приёмная
Anton Lukyanov
Яндекс еда не доставила заказ, сославшись на то, что курьер не смог со мной связаться и отказалась возвращать деньги
17 17 комментариев
22
NPLaw
Какие риски грозят владельцам зарубежных финансовых активов

Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" рассказывает о том, как владельцам зарубежных финансовых активов учесть все риски, связанные с подачей отчетности в налоговый орган.

0 Обсудить
0
Транспорт
Nazigul Jusupova
В Москве ввели новые правила для каршеринга — увеличили срок аренды и добавили интеграцию с «Московским транспортом» Статьи редакции

Увеличили максимальные габариты машин, перевели выдачу разрешений на льготную парковку в электронный вид и другое.

23 23 комментария
7
Финансы
WallStreet Shadow
Купленные вами акции вам никогда не принадлежали и не будут принадлежать

Вы знаете, что когда вы покупаете акции через любых брокеров, будь то Тиньков/БКС/ВТБ/IB/Fidelity/любой другой местный или мировой брокер, вы, технически, не являетесь прямым акционером этой компании и ваши акции... юридически вам не принадлежат.

Сертификат акций – та самая красивая бумажка, подтверждающая ваше на неё право.
23 23 комментария
30
UX-Марафон
Приглашаем на новый UX-Марафон

Тема: Аналитика поведения пользователей

0 Обсудить
1
IVI
Сценарист фильмов «Горько!» и «Родные» Алексей Казаков будет работать над оригинальными проектами IVI

Онлайн-кинотеатр IVI объявляет о заключении сделки first-look deal со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым.

1 1 комментарий
0
Банк «Открытие»
Учёные считают, что путешествия в пространстве и времени возможны. Нужен лишь портал

Вот где его искать.

15 15 комментариев
5
Kokoc Group
Kokoc Group купила сервис продвижения объектов недвижимости NA100PRO

Группа маркетинговых компаний Kokoc Group приобрела 78% долю в платформе NA100PRO, которая позволяет управлять объектами недвижимости на тематических площадках из единого личного кабинета. CЕО компании стал Евгений Максим, руководитель DMP ProfileData, уже входящей в группу. Сумма сделки не раскрывается.

0 Обсудить
2
Приёмная
Yaroslav Smirnov
Меня обманули на Авито на 60000 рублей — История о том, как следовать правилам и все равно быть обманутым
Больше мне его никогда не увидеть. И денег тоже.
88 88 комментариев
123
Больше статей
null