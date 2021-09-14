Агентство «Сметана» передаст права на «Доброшрифт» фонду «Подарок ангелу» на фоне конфликта с невыплатой денег за мерч Статьи редакции
А сам проект проверят независимые эксперты.
- «Росбанк», креативное агентство «Сметана» и благотворительный фонд «Подарок ангелу» проведут независимую проверку проекта «Доброшрифт», рассказали vc.ru в агентстве.
- Итогом проверки станет отчёт о фактах и наблюдениях. Она продлится примерно два месяца, результаты представят публично. Расходы возьмёт на себя «Росбанк», он же выберет для аудита одну из компаний большой четвёрки — Deloitte, PwC, Ernst & Young или KPMG.
- Кроме того, директор «Сметаны» Андрей Бузина на своей странице в Facebook сообщил, что все права на «Доброшрифт» передадут фонду «Подарок ангелу». Вместе с правами на бренд перейдут и права на шрифт, сайт, все аккаунты и материалы «Дорошрифта». «Сметана» оставила за собой возможность креативного сопровождения проекта.
- О конфликте «Подарка ангелу» и «Сметаны» стало известно 18 августа: основательница фонда Анастасия Приказчикова обвинила агентство в невыплате денег за мерч проекта «Доброшрифт», проданный в 2020 и 2021 годах. В свою очередь в агентстве заявили, что кампания заканчивается в сентябре, а деньги переведут сразу после подписания договора со стороны фонда.
- 19 августа «Сметана» отчиталась о переводе денег за мерч «Доброшрифта» в «Подарок ангелу». В фонде заявили, что сумма отличается от той, что была оговорена.
- «Доброшрифт» предлагает компаниям и людям раз в году использовать шрифт, созданный подопечными фонда «Подарок ангелу». В 2020 году проект поддержали более 400 компаний, в том числе «Яндекс», «Перекрёсток» и другие. На сайте также есть магазин с мерчем — худи, футболками, шопперами.
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