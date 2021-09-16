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Nazigul Jusupova

Google в Японии выпустила чипсы для рекламы смартфона Pixel 6 на собственном процессоре Статьи редакции

Всего — десять тысяч пачек.

28 28 комментариев
1898 просмотров

Чипсы изготовлены специально для Google. Чтобы купить Pixel 6 и получить чипсы в подарок, нужно было подать заявку. Но на данный момент система приостановила их сбор, так как запланированное число достигнуто.

Реклама Pixel 6 Google

В рекламе Google использовала игру слов — в английском слова чипсы (chips) и чипы (chips) выглядят одинаково.

Новые смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro должны выйти осенью 2021 года. Они будут работать на чипе Tensor, который был разработан самой Google в течение четырёх лет. По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, это «самое большое нововведение в Pixel».

Рекламный видеоролик Google Pixel 6

#новости #google

28 28 комментариев
17
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28 комментариев
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No_brand User

1

Что лучше пиксель 6, или Афон 13

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Роман Александров

No_brand
19
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Герман Воронов

Роман
5

Ну, к слову какой-нибудь mi mix 4 по инновациям опережает обоих упомянутых ) 
Подэкранная камера вместо дурацкой брови и быстрая зарядка за 20 минут - такого я ждал от айфона, но, видимо, не дождусь. А, ну и usb-c, а то я ж не могу от макбука зарядить айфон, приходится дополнительные провода таскать - спасибо, Apple. Очень удобно, очень сокращает провода, все как ты любишь 🤣 но бабки за аксессуары любишь больше

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Dima Kalinov

Герман
0

Вторым телефоном ношу айфон 7, которому 5 лет - на ос14 работает отлично, только аккум умирает уже.
Мне не нужны инновации - мне нужна оптимизация и эргономика.
12 про я заряжаю ночью и в машине - зачем быстрая зарядка?
Телефон к маку не подключал года 2 проводами - есть эирдроп.
Где будут через год ваши сяоми с дешёвыми экранами, выдающими артефакты и остаточное изображение, но зато без чёлки?

Были какой-то топ Мейзу, Гэлакси с10, Соями ми8 - меня хватало на 2 недели, потом аппарат продавался на авито.

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Герман Воронов

Dima
1

Не нужны инновации - вперед за Nokia 3310 на барахолке. А у вас почему-то последний айфон. Взаимоисключающие параграфы?

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Chok Chok

Герман
1

На Nokia 3310 есть airdrop?

Ответить

Герман Воронов

Chok
0

Тоже своего рода инновация )) для своего времени, опять же.

Ответить

Dima Kalinov

Герман
0

Затем, что я покупаю не инновацию, а поддерживающую технологию.
Причем здесь 3310? Инновация - это фолд 3. 

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Vladimir

Dima
1

Классическое НИНУЖНО подано.

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Dima Kalinov

Vladimir
–1

Заряжать айфон и мак одной 60 ватной зарядкой - очень умно, но надо ж один провод на всё - это жизненно важно.
Из-за провода за 2 тыс руб терпеть кривой андроид - нет, спасибо.
Но андроидеры всегда ж самые умные и не покупают айфоны, когда в китайце за 200 баксов всё то же самое, да ещё и лучше, да ещё и я не лох - не переплачиваю. Да да да.
Вам хоть камеру от реда в айфон запихни - всё равно не купите. 

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Vladimir

Dima
0

Я себе для тестов WebAR купил 3 айфона - 7, XR и 12 Pro, но как не носил с собой, так и не ношу. А вот S21 куда как удобнее оказался для меня. 

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Dima

Vladimir
0

Дело вкуса, я ни за что не агитирую. Вам нравится-прекрасно.
Хотя 1+ 9 Про мне понравился больше Самсунга.
Я не ем мясо и тому, кто рядом ест стейк - не навязываю своё.
Но зато любители мяса (религиозные фанатики, адепты детей в 20) заманают вопросами как/что/почему/зачем и аргументацией своей позиции.
Я высказал своё мнение, пользуюсь с 2009 айфоном и маком - проблем нет. 

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Алексей Шевченко

Dima
0

Вы живёте в параллельной реальности, у вас наверно и ксерокс все ещё лучше чем hp))

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Dima Kalinov

Алексей
0

Вообще не знаю, как я жил до ваших минусов и комментариев - вы пролили свет на мою скучную серую зашоренную жизнь.
Пишите ещё, мне очень важно ваше мнение.

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Artem Kursaev

Герман
0

Ты осторожней, сейчас налетят с мыслями о том, что ты афончик обосрал)

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Герман Воронов

Artem
0

Мне кажется, любой здравомыслящий человек, пользующийся техникой Apple (и не только), понимает, что разъем lightning - атавизм, который должен умереть. При том, что макбуки и айпады уже все на usb-c - айфон с другим разъемом это бредовый бред

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Павел Морозов

No_brand
5

Афон 13 конечно бери. В клуб придешь хоть понтануться не стыдно будет

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And Ron

Павел
0

В клуб анонимных яблофобов?

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Даниил Рыльский

No_brand
3

Oneplus

Ответить

Igor Radysiuk

No_brand
1

Если вы спрашиваете, то значит, для вас особой разницы не будет. 

Андроид осознанно берут те, которым нужно делать то, что Яблоко не может, в силу своих искусственных ограничений. 

Если у вас обычное использование телефона, то вам в принципе без разницы, на какой платформе сидеть, плюс/минус одно и тоже. 

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Сергей Щукин

No_brand
0

Что за дикий вопрос. Хоть бы юзкейс описал..

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Павел

No_brand
0

Что больше нравится

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Ivan Zenkov

No_brand
0

Pixel официально в России не продаётся.

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animegravitation

No_brand
0

то что больше нравиться )

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Rownie

No_brand
0

пиксель топ, как перешел на него с моторолы теперь только на пикселях. Был 1й сейчас 3й, думаю потом возьму 5а или 6 через год или два. Советую попробовать купить похаляве 2й или 3 чтобы понять что такое пиксель, на ибее продаются до сих пор

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Алексей Лисовицкий

No_brand
0

Лучше не думать о таких вещах, бро 

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Dmitry Mikushin

0

Интересно чипы гугл напечатает тоже на фабрике чипсов? Пообещать выход в 2021 году на перегруженных заводах - мягко говоря самонадеянно. 

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Герман Воронов

Dmitry
0

Могли под это дело выкупить чей-то контракт по баснословной цене ) 
Темнейший вон выкупил же кабель силовой для Крыма, история не освещалась никем, но какую операцию провернули )

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