Всего — десять тысяч пачек.

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Чипсы изготовлены специально для Google. Чтобы купить Pixel 6 и получить чипсы в подарок, нужно было подать заявку. Но на данный момент система приостановила их сбор, так как запланированное число достигнуто.

Реклама Pixel 6 Google

В рекламе Google использовала игру слов — в английском слова чипсы (chips) и чипы (chips) выглядят одинаково.

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Новые смартфоны Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro должны выйти осенью 2021 года. Они будут работать на чипе Tensor, который был разработан самой Google в течение четырёх лет. По словам гендиректора компании Сундара Пичаи, это «самое большое нововведение в Pixel».