Disney построил дом Винни-Пуха в английском лесу — его можно арендовать на ночь через Airbnb Статьи редакции
Ночь стоит от 7633 рублей.
Дом Винни-Пуха в Эшдаунском лесу построили в рамках празднования 95-го дня рождения героя, сообщает Disney. Доступно два заезда, в каждом не более четырёх человек. Бронирование на Airbnb откроется 20 сентября.
Хозяин дома на сайте — аниматор Ким Рэймонд, он рисовал Вини-Пуха в фильмах Disney более 30 лет и придумал этот дом.
В спальной зоне — одна большая и две односпальные кровати. В гостиной — диван и небольшая кухня. В буфете стоят горшочки с мёдом. Во время каждого заезда гид предложит экскурсию по Большому лесу и дегустацию местных блюд.
Для всех гостей дома будут действовать правила: запрещается приводить в дом слонопотамов, залезать руками в горшки с мёдом, разрешается дремать только раз в день и непременно надо играть в пустяки.
а Винни будет?
а двухэтажка как у Пятачка будет ?
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Ночь стоит от 7633 рублей.
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