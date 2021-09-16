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Маша Цепелева

Disney построил дом Винни-Пуха в английском лесу — его можно арендовать на ночь через Airbnb Статьи редакции

Ночь стоит от 7633 рублей.

6 6 комментариев
590 просмотров

Дом Винни-Пуха в Эшдаунском лесу построили в рамках празднования 95-го дня рождения героя, сообщает Disney. Доступно два заезда, в каждом не более четырёх человек. Бронирование на Airbnb откроется 20 сентября.

Дом Винни-Пуха Airbnb

Хозяин дома на сайте — аниматор Ким Рэймонд, он рисовал Вини-Пуха в фильмах Disney более 30 лет и придумал этот дом.

В спальной зоне — одна большая и две односпальные кровати. В гостиной — диван и небольшая кухня. В буфете стоят горшочки с мёдом. Во время каждого заезда гид предложит экскурсию по Большому лесу и дегустацию местных блюд.

Спальная зона Airbnb
Гостиная Airbnb
Зона для обеда Airbnb

Для всех гостей дома будут действовать правила: запрещается приводить в дом слонопотамов, залезать руками в горшки с мёдом, разрешается дремать только раз в день и непременно надо играть в пустяки.

Дом Винни-Пуха

#disney #airbnb

6 6 комментариев
9
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6 комментариев
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Ольга Павленко

3

а Винни будет? 

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Raimond Vladimirov

Ольга
1

Это зависит какие грибы ты найдёшь в Большом лесу

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Шизоидная обезьяна

Ольга
0

В стоимость аренды не входит

Ответить

Эдуард Лиринг

0

а двухэтажка как у Пятачка будет ?

Ответить

AntoN

Эдуард
0

нет

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Эдуард Лиринг

AntoN
0

на нет и суда нет

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Ночь стоит от 7633 рублей.

Спальная зона Airbnb
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