Ночь стоит от 7633 рублей.

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Дом Винни-Пуха в Эшдаунском лесу построили в рамках празднования 95-го дня рождения героя, сообщает Disney. Доступно два заезда, в каждом не более четырёх человек. Бронирование на Airbnb откроется 20 сентября.

Дом Винни-Пуха Airbnb

Хозяин дома на сайте — аниматор Ким Рэймонд, он рисовал Вини-Пуха в фильмах Disney более 30 лет и придумал этот дом.

В спальной зоне — одна большая и две односпальные кровати. В гостиной — диван и небольшая кухня. В буфете стоят горшочки с мёдом. Во время каждого заезда гид предложит экскурсию по Большому лесу и дегустацию местных блюд.

Спальная зона Airbnb

Гостиная Airbnb

Зона для обеда Airbnb

Для всех гостей дома будут действовать правила: запрещается приводить в дом слонопотамов, залезать руками в горшки с мёдом, разрешается дремать только раз в день и непременно надо играть в пустяки.