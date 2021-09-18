Вот как это работает на примере приложения с индивидуальными шрифтами.

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Первое место в рейтинге App Store уже не показатель нужного продукта. Иногда популярность сервиса временно возрастает за счёт искусственно созданного вирусного контента в соцсетях, заметил TechCrunch.

Такие услуги предоставляет компания Vungle: она специализируется в том числе на продвижении приложений через инфлюенсеров в соцсетях. Так, приложение для работы со шрифтами Fontmaker 26 августа заняло первое место в американском App Store.

Приложение для инфлюенсеров

Vungle — давний игрок в маркетинге, специализирующийся на мобильной рекламе и монетизации, рассказывает TechCrunch. У компании есть в том числе сервис мобильной игровой аналитики GameRefinery, платформа оптимизации маркетинга на основе ML AlgoLift и другие маркетинговые сервисы.

В июне 2021 года Vungle купила разработчика приложений JetFuel. В первую очередь покупателя интересовал основной продукт JetFuel — приложение The Plug для инфлюенсеров. Разработчики и рекламодатели могут разместить в нём своё приложение, а пользователи — прорекламировать его и получить деньги за каждое скачивание.

TechCrunch считает, что с помощью такого продвижения Fontmaker и удалось возглавить рейтинг App Store.

Подписка на работу со шрифтами

За $4,99 в неделю Fontmaker обещает пользователям возможность создавать шрифты с помощью собственного почерка. Приложение опубликовано 26 июля издателем Mango Labs — аккаунт принадлежит JetFuel, разработчику The Plug.

Через месяц, 26 августа, оно заняло первую строчку американского App Store, но почти сразу опустилось вниз, следует из данных Sensor Tower, приведённых TechCrunch.

Fontmaker

Fontmaker действительно скачивали реальные пользователи, а не боты. Ко 2 сентября выручка приложения составила $68 тысяч, подсчитало Sensor Tower.

Но это не история успеха за счёт органического роста, считает TechCrunch. Такой историей можно назвать пример приложения для замены рации Zello — оно стало популярным из-за урагана Ида в США в конце августа и начале сентября 2021 года.

А Fontmaker возглавило рейтинг App Store благодаря вирусным роликам, например, в TikTok, считает издание.

Как работает The Plug

Всего в The Plug более 15 тысяч проверенных инфлюенсеров с суммарным количеством подписчиков в 4 млрд в Instagram, 1,5 млрд в TikTok и 100 млн ежедневных просмотров в Snapchat, отмечает Venture Beat.

Инфлюенсеры могут пролисать The Plug и найти в нём приложение для продвижения: например, Yarn, Wishbone, Party In My Dorm, Caption Pro, Oevo. Затем они могут разместить ссылку на приложение в своих соцсетях, для этого в The Plug есть шаблоны рекламных роликов в разных форматах, например, для «Историй» в Instagram.

Пользователи получают оплату в PlugCoin, которые можно конвертировать в реальные деньги через PayPal по курсу 1000 PlugCoins — $50. Сумма выплат зависит от местоположения пользователей и устройства, на которое было загружено приложение. Например, сервис Yarn платит 21 PlugCoins за одно скачивание на iPhone в США, 5 — за Android в Индии.

Зачем приложениям маркетинг влияния

Сделки с блогерами, в отличие от обычных инструментов продвижения, сложно масштабировать: нелегко заключить договоры с каждым «вручную», а JetFuel автоматизирует этот процесс, пишет Venture Beat.

В 2021 году объём мирового рынка маркетинга влияния составит $13,8 млрд по сравнению с $1,7 млрд в 2016 году, следует из отчёта Influencer Marketing Hub.

Также инфлюенсеры JetFuel позволяют охватить поколение Z, которое становится всё более ценной для рекламодателей аудиторией и которое обычно трудно охватить традиционными способами.

«У вас есть человек, который сам выбрал вас, чтобы рассказать историю вашего бренда действительно аутентичным способом. Для этого он использует свой авторитет и канал связи. Вам не нужно полагаться на строгий алгоритм дистрибуции. Инфлюенсеры делают рекламу гораздо более персонализированой», — говорил глава Vungle Джереми Бонди после покупки приложения в июне 2021 года.

Кроме того, на покупку JetFuel компанию сподвигли изменения в политике Apple, считает Venture Beat.