Инфлюенсеры могут пролисать The Plug и найти в нём приложение для продвижения: например, Yarn, Wishbone, Party In My Dorm, Caption Pro, Oevo. Затем они могут разместить ссылку на приложение в своих соцсетях, для этого в The Plug есть шаблоны рекламных роликов в разных форматах, например, для «Историй» в Instagram.