Полина Лааксо
Маркетинг

Почтовый сервис Mail начал показывать рекламу между письмами

Так же делает, например, Gmail.

Источник скриншота: Mail
Источник скриншота: Mail
  • Mail запустил соответствующий рекламный формат. До этого его тестировали на части пользователей.
  • Объявления будут показываться в списке писем и мимикрировать под них, но у каждого будут пометки о рекламе и возрастном цензе.
  • Чтобы пользователь видел «наиболее актуальные» предложения, алгоритмы будут учитывать его «интересы», уточнили в сервисе.
  • В августе 2024 года Mail.ru, входящий в VK, обновил логотип и сократил название до Mail.
  • В феврале 2026 года некоторые пользователи заметили, что он ввёл плату за использование сторонних почтовых клиентов. В сервисе сообщили, что это «эксперимент», который затронул менее 1%.
