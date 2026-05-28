Почтовый сервис Mail начал показывать рекламу между письмами

Так же делает, например, Gmail.Источник скриншота: MailMail запустил соответствующий рекламный формат. До этого его тестировали на части пользователей.Объявления будут показываться в списке писем и мимикрировать под них, но у каждого будут пометки о рекламе и возрастном цензе.Чтобы пользователь видел «наиболее актуальные» предложения, алгоритмы будут учитывать его «интересы», уточнили в сервисе.В августе 2024 года Mail.ru, входящий в VK, обновил логотип и сократил название до Mail.В феврале 2026 года некоторые пользователи заметили, что он ввёл плату за использование сторонних почтовых клиентов. В сервисе сообщили, что это «эксперимент», который затронул менее 1%.