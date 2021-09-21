Беда — в сути, не в формате. Суть не выглядит профессиональной, в этом беда. Смотрите: девушка требует «сделать ресёрч», то есть домашнюю работу про фирму, — это окей.

Девушка устанавливает формальные правила использования каналов (внимание: мы пока только про сами каналы) — это окей.

Девушка не хочет тратить время на совместный брейн-сторм, чтобы такого оригинального сделать. Это не окей, вернее — это половина окей, потому что, с одной стороны, нельзя приходить холодным, да, то есть с нулём подготовки. Надо сделать домашнюю работу.

С другой стороны, откуда пусть даже и хорошее агентство, пусть сделавшее домашнюю работу, узнает: текущие приоритеты компании (бизнес, маркетинг; стратегию коммуникаций; детальное описание целевой аудитории — оно что, на столбе висит около офиса?). Да, можно вычислять — но это плюс-минус лапоть; неочевидные competitive difference, позиционирование и прочее про бизнес и вытекающие из него задачи маркетинга? Ну вот откуда?

И девушка хочет, чтобы агентство-таки достало из кармана волшебную палочку и мистическим образом влезло к ней или директору в головую, и познало это вот все без брифа и сразу, на первом контакте, выдало пропозел: 1. оригинальный 2. точно адресующий специфику тактики и стратегии 3. точно адресующий нюансы целевой аудитории и так далее.

Это совсем не окей. Это какие-то вредные мечтания. Девушку никто не научил, что одни из главных ролей и маркетера, и пиарщика — это как раз общение и, если есть потенциал, брифование партнёра — после чего рождается нечто, в чем есть искра, но что надо еще совместно доводить и доводить.

Это так не работает, это не выпиливание плит ДСП по заданному размеру — и даже не их скручивание шурупами. Похоже (не могу доказать, но почти 30 лет опыта не пропьешь), что девушка не понимает, что пиар — «грязная» работа, как агроном в поле, на земле, с пылью, глиной непролазной и ливнями; здесь снежинкам — не катит системно, здесь ты принимаешь грязную рутину как неотъемлемую часть профессии — как шахтер, скажем. И цифра этой сути пока не изменила.