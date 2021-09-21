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Маркетинг
Таня Боброва

Глава коммуникаций Cofix описала агентствам «правила общения» с компанией — на рынке обсуждают, нужны ли они Статьи редакции

Многие специалисты действительно не умеют общаться, но и требовать готовой стратегии без личного общения — странно.

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В середине сентября глава по коммуникациям сети кофеен Cofix в России Юлия Ковалева опубликовала в «Историях» обращение к владельцам маркетинговых агентств и специалистам по продажам, которые «нарушают личное пространство».

Видео вызвало много критики в Facebook за тон, который выбрала Ковалева. Некоторые посчитали его высокомерным и неуважительным к коллегам, другие — поддержали за открытость.

Telegram-канал «Беспощадный пиарщик»

О чём речь

Ковалева рассказала, что агентства и специалисты «входят в режим агрессивных осенних продаж», и многие способы коммуникации ей не подходят — есть несколько «правил общения».

  • Отсутствие личных встреч, на которых она «будет вместе думать», как партнёр мог бы быть полезен Cofix: «Это ваша ответственность — провести ресёрч».
  • Звонки на личный номер без предварительной договорённости она обещала блокировать.
  • Также как и сообщения в WhatsApp и Telegram от неизвестных людей без рекомендации.
  • Писать можно в Facebook и Instagram Ковалевой, но она будет изучать предложения «с комфортной для себя скоростью».
  • Можно оставлять предложения в Instagram или на сайте Cofix.
  • Отвечать Ковалева будет только тем, кто приготовил что-то специально для Cofix.

Действительно ли есть проблема в общении

Видео Ковалевой «как зеркало отражает то, что происходит на рынке», считает эксперт по клиентскому сервису и аккаунт-менеджменту Борис Шпирт. По его мнению, партнёры не всегда умеют общаться.

У некоторых клиентов «срывает крышу от чувства власти», и они требуют готовые стратегии под собственные задачи, которые нужно «уметь считать из космоса». При этом b2b-продавцы часто сами не готовятся к общению и приходят с типовыми презентациями.

Об этом же говорит гендиректор агентства Traffic Isobar Ольга Петрова: контрагенты не тратят пять минут, чтобы изучить сайт или профиль, но сразу предлагают встречу.

Чёткое описание, как начать работу с брендом, — это хорошо, считает гендиректор Career Wave employer branding agency Мария Паршина. Но работу это вряд ли упростит, поскольку начать работать с таким заказчиком «с улицы» практически невозможно.

На исследование проблем и задач и оформление персональных решений можно потратить несколько часов «без гарантии, что эта работа будет просмотрена и получит обратную связь», отмечает она.

Способы связи нужно обозначать, соглашается креативный и бренд-директор «Атомстройкомплекс» Никита Харисов. Но в большинстве случаев специальное предложение с ресёрчем — это «креативная хрень, не отвечающая текущим задачам», продолжает он. Без личной встречи и совместной работы с клиентом хорошее предложение появиться не может, поскольку «считать все боли с воздуха сложно», поддерживает его Петрова.

Об этом же говорит эксперт по b2b-маркетингу Гамид Костоев. По его мнению, часть «правил» выглядит разумно — вроде «сделать ресёрч» о компании или установить каналы коммуникации, но без совместной работы выяснить приоритеты и детали о бизнесе заказчика невозможно.

Беда — в сути, не в формате. Суть не выглядит профессиональной, в этом беда. Смотрите: девушка требует «сделать ресёрч», то есть домашнюю работу про фирму, — это окей.

Девушка устанавливает формальные правила использования каналов (внимание: мы пока только про сами каналы) — это окей.

Девушка не хочет тратить время на совместный брейн-сторм, чтобы такого оригинального сделать. Это не окей, вернее — это половина окей, потому что, с одной стороны, нельзя приходить холодным, да, то есть с нулём подготовки. Надо сделать домашнюю работу.

С другой стороны, откуда пусть даже и хорошее агентство, пусть сделавшее домашнюю работу, узнает: текущие приоритеты компании (бизнес, маркетинг; стратегию коммуникаций; детальное описание целевой аудитории — оно что, на столбе висит около офиса?). Да, можно вычислять — но это плюс-минус лапоть; неочевидные competitive difference, позиционирование и прочее про бизнес и вытекающие из него задачи маркетинга? Ну вот откуда?

И девушка хочет, чтобы агентство-таки достало из кармана волшебную палочку и мистическим образом влезло к ней или директору в головую, и познало это вот все без брифа и сразу, на первом контакте, выдало пропозел: 1. оригинальный 2. точно адресующий специфику тактики и стратегии 3. точно адресующий нюансы целевой аудитории и так далее.

Это совсем не окей. Это какие-то вредные мечтания. Девушку никто не научил, что одни из главных ролей и маркетера, и пиарщика — это как раз общение и, если есть потенциал, брифование партнёра — после чего рождается нечто, в чем есть искра, но что надо еще совместно доводить и доводить.

Это так не работает, это не выпиливание плит ДСП по заданному размеру — и даже не их скручивание шурупами. Похоже (не могу доказать, но почти 30 лет опыта не пропьешь), что девушка не понимает, что пиар — «грязная» работа, как агроном в поле, на земле, с пылью, глиной непролазной и ливнями; здесь снежинкам — не катит системно, здесь ты принимаешь грязную рутину как неотъемлемую часть профессии — как шахтер, скажем. И цифра этой сути пока не изменила.

Гамид Костоев
бывший вице-президент по маркетингу Luxoft, бывший директор по маркетингу Microsoft и Accenture в России

#cofix

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Andrian Side

Пусть лучше она напишет правила поведений для сотрудников на местах, а то иногда ощущение что их с улицы забирают, а как общаться с покупателями не рассказывают.

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