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TJ

«Сбер» запустил первую в России наружную 3D-рекламу с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции

Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.

Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы «Москва-Сити», сообщили TJ в «Сбере».

На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук» и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

3D-рекламу с CGI-персонажами «Сбер»

Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».

#новости #сбер

2127 просмотров
28 28 комментариев
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Vadim Semenov ‏⚡☟

Гена под цвет сбербанка, а Чебурашка под цвет их обслуживания 

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44
Alice

Лучшее

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0
Max Payne

Худшее

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0
Bogo Games

Это конечно прикольно, но один вопрос, почему люди на гифке не двигаются?!

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13
Covid 19

Видимо в реале это будет совсем не так.

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6
Vadim Semenov ‏⚡☟

они даже отражение в стекле не смогли сделать, такая студия 3D 👍

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4
Иосиф Путин

Скока-скока лет? Сберегательный банк в 1987 году появился, после реформы. Вот и несите деньги в банк, который считает, что 2021-1987=180. Они даже сколько себе лет посчитать не могут без ошибки! ред.

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6
Сбер

История банка размещена на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/about/history

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0
Эрик Низамутдинов

180 лет с открытия первой сберкассы

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0
Konstantin_Andreevich

Ого! Это ж гениально придумать использовать образы крокодила Гены и Чебурашки в рекламе!!! Никогда такого не было!!!

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1
Aleksey Bobkov

Какие де вы жалкие дилетанты, это не 3Д

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2
Koan

Какой же ты дилетант. Нет такого термина "ЗД". Есть похожий термин 3D, от слова Dimension.
Что ты подразумевал под ЗД одному Аллаху ясно. То ли Зимняя Дача, то ли Зубной Дилетант.
Поясни

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2
DmitriyB

Покажите другой ракурс

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2
Кирилл Загоскин

Я понимаю, что если у Яндекса были бы права от "Союзмультфильм", то они что-то подобное тоже сделали бы. 

Но почему от Сбера, лично у меня, ну пряяяяяям не оч это смотрится. Сплошное паразитирование на культуре важных произведений для нашей страны. 

Вот совсем не уверен, что с Яндексом так было. Ни одной мысли о паразитирование со "Смешариками" на Яндекс.Такси в тарифе "Детский" не было. 

Видимо из-за коннотации по сберу в моей голове.

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1
Михаил Загоскин

180 лет, хм... 

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1
ЯжПрограммист

Хотели сначала 1800 наверное забубенить, но решили что это в следующем году.

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1
Иосиф Путин

Ну мы хотя бы знаем, что у сбера мужское лицо. Женщина бы не когда не созналась, что ей 180 ред.

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0
Rodeus

Я еще помню наружную рекламу Rothmans из 90-х, которая использовала псевдо-3D эффект на двух плоскостях. У проезжавшего мимо водителя возникала иллюзия, что пачка поворачивается вслед за ним. Ее запретили быстро, потому что водилы залипали и могли создать опасную ситуацию на дороге.

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1
Миша Ленсин

Ну кто наконец скинет видос про накуренных

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0
Gaenar S

Видел сегодня, даже не понял что это 3Д

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0
Игорь Мазаев

В Токио вроде такое первыми сделали. С котиком. Слямзили идею для пиара.

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0
Антон Штадлер

Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере»

Ребятам делать не..й

Ответить
0
Ruslan Fatikhov

Вы уже определитесь кто тут первый.

Ответить
0
Дмитрий Цапенко

Гена - это Геннадий Георгиевич? А кто тогда чебурашка?

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0
Green Base

Прикольно

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0
Sergey Bespalov

А че там рекламируют?

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0
Иосиф Путин

Опиаты

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0
Артем Станиславович

Круто 👍

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–1
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