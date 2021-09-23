«Сбер» запустил первую в России наружную 3D-рекламу с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции
Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.
Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы «Москва-Сити», сообщили TJ в «Сбере».
На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук» и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.
Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».
Я понимаю, что если у Яндекса были бы права от "Союзмультфильм", то они что-то подобное тоже сделали бы.
Но почему от Сбера, лично у меня, ну пряяяяяям не оч это смотрится. Сплошное паразитирование на культуре важных произведений для нашей страны.
Вот совсем не уверен, что с Яндексом так было. Ни одной мысли о паразитирование со "Смешариками" на Яндекс.Такси в тарифе "Детский" не было.
Видимо из-за коннотации по сберу в моей голове.
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