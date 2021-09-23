«Сбер» запустил в Москве наружную 3D-рекламу с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции
Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.
Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы «Москва-Сити», сообщили TJ в «Сбере».
На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук» и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.
Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».
Ой, да ладно, прицепились к демонстрационному ролику)
Насколько Сбербанк является шляпой, настолько же круты Сила Света. Это реально крутейшие чуваки из России, за которых гордость берёт. Будет время - ознакомьтесь с их работами, там вам и крутейшие ролики ко дню космонавтики, организация визуалов для тура Дрейка по США, много-много работ для лучших брендов мира сего)
История банка размещена на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/about/history
Здравствуйте. Рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/compensation
@Владимир Мокров вы глянули про компенсации на их сайте? Интересно. Мне так лень вникать.
Конечно.
Заказал таки по телефону что ли.. не помню. Минут 20-30 ждал в отделении своей очереди. Поддержка в чате – ошиблась, естественно – я не ходил и специально не заказывал деньги в отделении.
То ли дело @Тинькофф , которые сами привезли мне деньги на инкассаторе в удобное для меня время.
То ли дело @Банк «Открытие» , которые выдали мне всю сумму за 5 минут, правда переносили доставку денег.
Но @Сбер это просто днище.. я могу всю переписку скидывать, чтобы показать, насколько там тупые операторы. Они даже не читают мои сообщения, так, смысл поняли, и вперед стандартные фразы.
Если мне звонят мошенники от, якобы, Сбера, я им говорю, что перезвоню в банк уточнить. Меня посылают на йух и я звоню / пишу в Сбер. Сбер знаете, что говорит? Нет, это не наш телефон. Заполните форму, чтобы отправить этот номер в нашу базу.. Мне еще несколько раз звонили как будто от Тинькова. Да чтобы банк меня просил заполнять формы для их службы безопасности?! Это просто курам на смех. Я им помогаю, а они еще имеют наглость отфутболивать меня и идти формы заполнять. В своем уме вообще? Им просто плевать на клиентов. ред.
С языка сняли (Немного занимался стерео-варио...). Интересно, тут тоже так называемые линзы или за счет чего объем?
В 2010 примерно году на выставке "Реклама" видел телевизор с линзой и там был залипательный ара (анимация, не съемка). Смотреть надо было не с угла и определенного расстояния иначе эффект ослабевал или пропадал. Но если стоишь в нужной точке - не оторваться!
Эффект 3D достигнут за счет нарисованной рамки, которая на самом деле часть экрана и выход «за рамку» создает объемный эффект. Контент разработан для просмотра под определенным углом, что не особо мешает PR-компании и достижению поставленных целей, так как абсолютное большинство увидит ролик, заботливо подготовленный Сбером, на экранах своих смартфонов и компьютеров, как это и происходит с читателями данной статьи.
а ты? Может еще и в кино крутят фильмы в 3D, а не со стереоэффектом с глубиной?
3D изображение/анимация это когда при перемещении наблюдателя меняется ракурс и информация о геометрии наблюдаемых объектов относительно него на устройстве вывода/наблюдения.
Нет такого термина "ЗД". Есть похожий термин 3D, от слова Dimension. Что ты подразумевал под ЗД одному Аллаху ясно. То ли Зимняя Дача, то ли Зубной Дилетант.
мда, и этот доёб еще и плюсуют, ржака прям пиздец ред.
Я понимаю, что если у Яндекса были бы права от "Союзмультфильм", то они что-то подобное тоже сделали бы.
Но почему от Сбера, лично у меня, ну пряяяяяям не оч это смотрится. Сплошное паразитирование на культуре важных произведений для нашей страны.
Вот совсем не уверен, что с Яндексом так было. Ни одной мысли о паразитирование со "Смешариками" на Яндекс.Такси в тарифе "Детский" не было.
Видимо из-за коннотации по сберу в моей голове.
Сбер запустил первую в России 3D-рекламу?
Для сбера она возможно и первая, а для России нет. Хотя бы уже ранее упомянутая в комментах реклама "Пятницы".
И главное что бюджет освоили, а не что-то нормальное сделали. Посмотрели бы может хотя бы на подобные японские варианты. Почему там люди могут нормально сделать, а в великой и могучей России - нет?
Зато не забыли приписать, что 180 лет им... И как-то не задумывались, что ну не вяжется это совсем, ну кроме как с их псевдоисторией сбера на их же странице ихнего же сайта.
Слава богу свалил давно от них, а то только в рекламе так всё крипово-привлекательно, а на самом деле только крипово, без какой-либо привлекательности.
вообще я угораю, как сила света постаралсь вписаться в тз, по сравнению с другими своими же работами. Не хватает русских березок, и 3d водочки
money money ред.
Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов
Лишнее доказательство того, что все заигрывания с VR и AR у Гугла/Эпл и прочих - это полная хуета и высасывание "инноваций" из пальца для выпуска новых моделей и оправдания дутых капитализаций. Пока никто не провернёт революцию, ускорив в тысячи раз создание высококачественного контента - это будет как PS3 без игор))