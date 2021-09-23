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TJ

«Сбер» запустил в Москве наружную 3D-рекламу с CGI-персонажами Чебурашкой и крокодилом Геной Статьи редакции

Видео длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов.

Рекламу к 180-летию банка разместили на экране в деловом центре столицы «Москва-Сити», сообщили TJ в «Сбере».

На экране показывается 11 роликов о продуктах экосистемы банка, таких как «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук» и SberDevices. С ними по очереди взаимодействуют мультипликационные персонажи Чебурашка и крокодил Гена. 3D-эффект объёмного изображения обеспечивают два LED-экрана, расположенные под углом в 90 градусов.

3D-рекламу с CGI-персонажами «Сбер»

Над проектом работали более 20 сотрудников российской студии Sila Sveta. Они использовали различные типы графики — от абстрактной шейповой до персонажной анимации и фотореалистичных симуляций воды. Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере».

#новости #сбер

11 873 просмотров
170 170 комментариев
4
83
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170 комментариев
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Vadim Semenov ‏⚡☟

Гена под цвет сбербанка, а Чебурашка под цвет их обслуживания 

Ответить
192
Михаил Анюков

Тонко тонко, по заграничному. 

Ответить
9
Илья Ермушко

Агент!

Ответить
0
красивое

Мистер Андерсон, наконец мы встретились.

Ответить
0
Сергей Янзин

Красивое

Ответить
9
красивое
Ответить
0
Max Payne

Худшее

Ответить
7
Mikhail Korinkov

Давайте просто посчитаем сколько жалоб в приемной на Тиньков по отношению к Сберу. А до этого запустим опрос кто каким банком пользуется. Посчитаем тупо соотношение пользователи/посты в приёмной. 

Ответить
–2
Игорь Рачук

Хитро))) 
Естественно в приёмной на сбер будет меньше жалоб) Он же тут не отвечает) 
Пошли, банки ру посмотрим!)) 

И да! Поздравляю с регистрацией. Добро пожаловать к нам! 

Ответить
4
Борис Агафонцев

На банках у Тинькова больше жалоб, а заодно сотни купленных «отличных» отзывов. За одно это их можно хейтить

Ответить
0
Игорь Рачук

Хм... 
Ещё альфу можно хейтить, да? 
Ты же этим занят, судя по твоим комментам. 
Появляешься в каждой теме про альфу и тинёк и всячески их обсираешь. 
И постоянно отмечаешь, что в сбере всё лучше. 

Наводит на мысль, что ты проплаченный сберовец! Не? 

Ответить
3
Борис Агафонцев

Я стараюсь быть объективным. И лично я клиент и сбера, и Тинькова, и альфы. 

Ответить
0
Павел Лапшин

Я клиент сбера, тикоф и альфа. Сбер хуже всех, объективное мнение.

Ответить
0
Emissar

зачем?

Ответить
1
Mikhail Korinkov

За шкафом.

Тупо интересно какое число получится. 

Ответить
–2
Emissar

ну так займись

Ответить
3
Mikhail Korinkov

Спасибо что разрешил. Нахуя только тогда спрашивал "зачем".

Ответить
–2
Emissar

аналогичный вопрос могу задать по поводу твоего высера, на который я ответил изначально — «нахуя» он тут под топовым (на текущий момент) ответом в этом посте, если он к нему имеет отношение «чуть более, чем «нихуя»? ред.

Ответить
1
Mikhail Korinkov

Я тебе ответил уже - за шкафом.

Ответить
–1
Emissar

бывает, да

Ответить
0
Alice

Лучшее

Ответить
0
xxx xxx

Чебурашка и крысик Вова надо было делать, крокодил сейчас не приделах.

Ответить
0
Bogo Games

Это конечно прикольно, но один вопрос, почему люди на гифке не двигаются?!

Ответить
42
sergjjj

Для этого нужно еще 600.000 часов

Ответить
47
Covid 19

Видимо в реале это будет совсем не так.

Ответить
31
Vadim Semenov ‏⚡☟

они даже отражение в стекле не смогли сделать, такая студия 3D 👍

Ответить
12
on the kings

Ой, да ладно, прицепились к демонстрационному ролику)

Насколько Сбербанк является шляпой, настолько же круты Сила Света. Это реально крутейшие чуваки из России, за которых гордость берёт. Будет время - ознакомьтесь с их работами, там вам и крутейшие ролики ко дню космонавтики, организация визуалов для тура Дрейка по США, много-много работ для лучших брендов мира сего) 

Ответить
21
Игорь Рачук

Люди оцепенели от крутизны этой анимации! 

Ответить
3
Угольный Выброс

потому что это просто превьюшка для утверждения у клиента, зачем оно показывается здесь — непонятно

Ответить
1
Иосиф Путин

Скока-скока лет? Сберегательный банк в 1987 году появился, после реформы. Вот и несите деньги в банк, который считает, что 2021-1987=180. Они даже сколько себе лет посчитать не могут без ошибки! ред.

Ответить
41
Сбер

История банка размещена на нашем сайте: https://www.sberbank.ru/ru/about/history

Ответить
–38
Иосиф Путин

Я бы вас на покояние в цепях на Соловки сослал, за фальсификацию истории. Или в ГУЛАГ, если вы сторонники советского периода ред.

Ответить
33
Фиктивный Аккаунт

Так они же денег наворовпли на совецких вкладах. 

Ответить
1
Mikhail Korinkov

На соловецких!

Ответить
0
Михаил Анюков

Монахи вкладывали?

Ответить
1
Mikhail Korinkov

Дружок, а ты всегда такой добрый?

Ответить
0
Иосиф Путин

Сегодня день такой, обычно я за санкции первой категории, если вы понимаете о чем я

Ответить
1
Mikhail Korinkov

Нет. Я в твоих категориях не разбираюсь.

Ответить
0
Иосиф Путин

Да это не проблема, вам покажут куда идти

Ответить
0
Mikhail Korinkov

Почему ты называешь это "проблема"? Нет же никакой проблемы.

Кто покажет? Имя, фамилии. Лучше в личку чтоб явку не запалили. ред.

Ответить
0
Иосиф Путин

Лаврентий Берия тебе все покажет

Ответить
2
Mikhail Korinkov

Йося Коба, Лаврентий Палыч давно кормит голубей. Таки он ничего показать не сможет вообще никак по этой причине.

Ответить
0
Умный украинец

Ой, то есть за сгоревшие вклады 91ого всё-таки вы ответственны? Не другой банк?

Ответить
25
Игорь Рачук

 Ой, то есть за сгоревшие вклады 91ого всё-таки вы ответственны?

Ответить
5
Igor Shkarin

Плюсую. 

Ответить
0
Владимир Мокров

Добрый день, подскажите, как вернуть деньги по вкладу 1990 года?

Ответить
15
Emissar
Ответить
3
Сбер

Здравствуйте. Рекомендуем ознакомиться с информацией на сайте: https://www.sberbank.ru/ru/person/contributions/compensation

Ответить
–6
Александр Прилипко

1 рубль 1991 года к 2м рублям 2021 года, примерно как по рублю компенсации за каждый доллар вклада ред.

Ответить
6
Artyom Lyapin

И таких как я сотни тысяч.

Ответить
4
Евгений Торанов

Ублюдки

Ответить
1
Igor Shkarin

@Владимир Мокров вы глянули про компенсации на их сайте? Интересно. Мне так лень вникать.

Ответить
0
Artyom Lyapin

Мне тысячу вернули

Ответить
1
Михаил Похеров

Когда советские вклады отдавать будем, м? 180 летний банк 

Ответить
11
Igor Shkarin

С такой то историей, такая отвратительная поддержка клиентов.
Сначала вы просто не ответили на мой запрос о снятии денег со счета. 
Потом, в 21 веке вашей истории, мне нужно идти в ваш исторический офис, чтобы заказать снятие валюты... 

Банк для олигофренов от германогрефа. ред.

Ответить
2
KSA

Нахеа пассаж про "продавца в пятерочке"? Зачем хамить оператору?

Ответить
7
Igor Shkarin

Очень выводят из раза в раз. Хамство – это попытка простимулировать их работать лучше.

Ответить
0
Mikhail Korinkov

В итоге получилось бабло наличными получить?

Ответить
0
Igor Shkarin

Конечно. 
Заказал таки по телефону что ли.. не помню. Минут 20-30 ждал в отделении своей очереди. Поддержка в чате – ошиблась, естественно – я не ходил и специально не заказывал деньги в отделении. 

То ли дело @Тинькофф , которые сами привезли мне деньги на инкассаторе в удобное для меня время. 
То ли дело @Банк «Открытие» , которые выдали мне всю сумму за 5 минут, правда переносили доставку денег. 

Но @Сбер  это просто днище.. я могу всю переписку скидывать, чтобы показать, насколько там тупые операторы. Они даже не читают мои сообщения, так, смысл поняли, и вперед стандартные фразы. 

Если мне звонят мошенники от, якобы, Сбера, я им говорю, что перезвоню в банк уточнить. Меня посылают на йух и я звоню / пишу в Сбер. Сбер знаете, что говорит? Нет, это не наш телефон. Заполните форму, чтобы отправить этот номер в нашу базу.. Мне еще несколько раз звонили как будто от Тинькова. Да чтобы банк меня просил заполнять формы для их службы безопасности?! Это просто курам на смех. Я им помогаю, а они еще имеют наглость отфутболивать меня и идти формы заполнять. В своем уме вообще? Им просто плевать на клиентов. ред.

Ответить
0
Александр Якунин

От свой важности не пукни смотри.

Форма из приложения заполняется быстрее, чем ожидание оператора. В остальном если где то не так как вы привыкли это не про убогость, там просто не так, вот например Океана и Мексиканского залива в Салехарде нет, что же теперь пукан рвать?

Ответить
1
Илья Ермушко

Про Тинькофф не соглашусь, но это не умаляет убогости сбербанка, это да. 

Ответить
0
Эрик Низамутдинов

180 лет с открытия первой сберкассы

Ответить
–5
Иосиф Путин

А это точно взаимосвязанные события? Может от основания Наполеоном центрального банка Франции считать? Все таки не чужой человек, Москву ради него подожгли, говорят ред.

Ответить
24
Mikhail Korinkov

Наполеон и ЦБ Франции таки тоже не очень взаимосвязанные события, если решили историю вспомнить. ЦБ Франции, лет за 50 до рождения Наполеона появился.

Ответить
0
Mikhail Korinkov

Доебаться можно до чего угодно. Ты, вон, выше Соловки размещаешь за рамки советов. Но даже самому упоротому дурачку ясно что это делали те же самые люди. Просто потом переобулись.

Ответить
–7
Иосиф Путин

Хотя, Наполеон говорит, что это некий Растопчин брюле моску сделал, а не месье Греф. Но все таки. Кстати, брюле моску звучит достойно. Может быть постебаться над москвичам и назвать блюдо какое - нибудь брюле моску а ля Растопчин? Они все равно не поймут ред.

Ответить
0
Юрий Другач

Я с Воркуты, но тоже не понял

Ответить
0
Yan Alex

У нас на районе буквально недавно тоже такую установили. ред.

Ответить
38
Феттучини с Креветкой

Ну ваша-то 3D!

Ответить
9
Илья Ермушко

Эти персонажи больше похожи на тотемных животных Сбербанка 👍🏼

Ответить
0
Bulat Ziganshin

а вот съёмки с натуры: ред.

Ответить
33
Фиктивный Аккаунт

Крипота 

Ответить
4
Михаил Анюков

Ладно ладно, беру свои слова назад, выглядит это не так прикольно, как хотелось. 

Ответить
4
KSA

Выделили бюджет, достаточный для найма профессионалов мирового уровная, но после освоения средств осталось только на найм школьника, позавчера впервые запустившего Blender?

Ответить
2
Mikhail Korinkov

Крутец

Ответить
1
lakoros

ну вот. а то рекламный 3д ролик показали. типа "Достижение"

Ответить
1
Anna Petrova

Спасибо.

Ответить
0
- -

Сбер ведет свою историю еще со времен вымирания мамонтов. Именно тогда, древние люди решили создать Сбер, потому что поняли - в отличие от мамонтов лохи не вымирают.

Ответить
27
Феттучини с Креветкой

Древние СБЕРхи?

Ответить
4
Denis Kiselev

Ещё в легендах описано, как древние грефы кружили над стоянками людей, высматривая лохов! В принципе, благодаря им и сформировалась цивилизация - так как они отсеивали наиболее глупых! Так изначался прогресс

Ответить
4
KSA

Мамонты вымерли от голода из-за того, что их сбережения в Сбербанке обесценились и им не на что было заказать доставку еды.

Ответить
1
Ruslan Fatikhov

Вы уже определитесь кто тут первый.

Ответить
16
Kirill

Вы не поняли, мы первые выпустили 3D-рекламу с Чебурашкой и Геной!

Ответить
2
Вадим Осадчий

В сбербанке

Ответить
2
Konstantin_Andreevich

Ого! Это ж гениально придумать использовать образы крокодила Гены и Чебурашки в рекламе!!! Никогда такого не было!!!

Ответить
14
Вадим Осадчий

Ивотопять

Ответить
0
DmitriyB

Покажите другой ракурс

Ответить
14
Сергей Кошелев

С языка сняли (Немного занимался стерео-варио...). Интересно, тут тоже так называемые линзы или за счет чего объем?

В 2010 примерно году на выставке "Реклама" видел телевизор с линзой и там был залипательный ара (анимация, не съемка). Смотреть надо было не с угла и определенного расстояния иначе эффект ослабевал или пропадал. Но если стоишь в нужной точке - не оторваться!

Ответить
0
Zloy Sniper

Эффект 3D достигнут за счет нарисованной рамки, которая на самом деле часть экрана и выход «за рамку» создает объемный эффект. Контент разработан для просмотра под определенным углом, что не особо мешает PR-компании и достижению поставленных целей, так как абсолютное большинство увидит ролик, заботливо подготовленный Сбером, на экранах своих смартфонов и компьютеров, как это и происходит с читателями данной статьи.

Ответить
0
Михаил Загоскин

180 лет, хм... 

Ответить
4
ЯжПрограммист

Хотели сначала 1800 наверное забубенить, но решили что это в следующем году.

Ответить
18
Иосиф Путин

Ну мы хотя бы знаем, что у сбера мужское лицо. Женщина бы не когда не созналась, что ей 180 ред.

Ответить
0
- -

Царские рубли можно на счет положить?

Ответить
3
Борис Агафонцев

Лучше продать нумизматам. 

Ответить
1
Игорь Мазаев

В Токио вроде такое первыми сделали. С котиком. Слямзили идею для пиара.

Ответить
4
Yuri Istomin

Я думал отсюда:

Ответить
17
Yuri Istomin

И летающий деЛореан как бы намекает)))
Главное, что Герман Оскарович может ментально вернуться во времена своей юности.

Ответить
1
Михаил Анюков

Жаль что с акулой не сделали(

Ответить
0
Aleksey Bobkov

Какие де вы жалкие дилетанты, это не 3Д

Ответить
3
Koan

Какой же ты дилетант. Нет такого термина "ЗД". Есть похожий термин 3D, от слова Dimension.
Что ты подразумевал под ЗД одному Аллаху ясно. То ли Зимняя Дача, то ли Зубной Дилетант.
Поясни

Ответить
8
Utin Antip

Золотой Дождь?

Ответить
17
Aleksey Bobkov

а ты? Может еще и в кино крутят фильмы в 3D, а не со стереоэффектом с глубиной? 
3D изображение/анимация это когда при перемещении наблюдателя меняется ракурс и информация о геометрии наблюдаемых объектов относительно него на устройстве вывода/наблюдения.

Нет такого термина "ЗД". Есть похожий термин 3D, от слова Dimension. Что ты подразумевал под ЗД одному Аллаху ясно. То ли Зимняя Дача, то ли Зубной Дилетант.

мда, и этот доёб еще и плюсуют, ржака прям пиздец ред.

Ответить
5
Mark Snow

Залетела Даша. Звоните Доктору.Заедет Доутру. Заберёт Дуру.Заполнит Документы. Заберёте Двойню.Заплачут Деды. Задарят Деньги.Займете Двушку. Заживёте Достойно. Запомнят Дети. Заботу Данную. Зациклят Деторождение. Забудут Давность.

Ответить
4
Борис Агафонцев

Зинаида гиппиус. 

Ответить
0
Sergey Maksimenko

Рассказ, достойный Чехова ред.

Ответить
0
Жан Добро

Золотой дождь, какие ещё варианты?

Ответить
1
Kirill

Звоните Дикаприо

Ответить
1
Голубой ящик

Как в вебе гифках передать 3D даже если оно было? 

Ответить
0
Aleksey Bobkov

в вебе гифки не имеют отношения к теме поста

Ответить
0
Илья

Один вопрос: «Нах…я»? 

Зачем это сделали? Им надо было Козловского привлечь  … режиссёром, сценаристом и актером … аниматором ещё …  ред.

Ответить
8
Вадим Осадчий

И чебурашкой?

Ответить
0
Кирилл Загоскин

Я понимаю, что если у Яндекса были бы права от "Союзмультфильм", то они что-то подобное тоже сделали бы. 

Но почему от Сбера, лично у меня, ну пряяяяяям не оч это смотрится. Сплошное паразитирование на культуре важных произведений для нашей страны. 

Вот совсем не уверен, что с Яндексом так было. Ни одной мысли о паразитирование со "Смешариками" на Яндекс.Такси в тарифе "Детский" не было. 

Видимо из-за коннотации по сберу в моей голове.

Ответить
3
Фиктивный Аккаунт

важных произведений для нашей страны. 

Спорное утверждение 

Ответить
5
Rodeus

Я еще помню наружную рекламу Rothmans из 90-х, которая использовала псевдо-3D эффект на двух плоскостях. У проезжавшего мимо водителя возникала иллюзия, что пачка поворачивается вслед за ним. Ее запретили быстро, потому что водилы залипали и могли создать опасную ситуацию на дороге.

Ответить
5
Голубой ящик

Ну а теперь пробки такие, что водителей развлекать надо..

Ответить
2
Rodeus

Есть же смартфоны, можно позависать ред.

Ответить
0
andr oid

Тоже помню её. Классно сделали.

Ответить
0
KSA

  «СберМегаМаркет», Okko, «СберЗвук» и SberDevices.

Почему Okko до сих пор не переименовали в «СберOчkko»?
Греф будет в ярости, когда узнает про это!

Ответить
5
Алексей Витаурин

ай класс!
Но почему в ярости-то? Чел интеллектуальный, поймет высокий уровень подъебки.

Ответить
0
Максим Зобнин

А как сие выглядит под прямым углом и с фронтальной стороны ?

Ответить
3
Aleksey Bobkov

ты задаешь неудобные вопросы

Ответить
4
Alex

Могут и % по кредиту повысить))

Ответить
2
Максим Зобнин

))) пусть повышают, я пока без Сбера справляюсь ))))

Ответить
1
Gaenar S

Видел сегодня, даже не понял что это 3Д

Ответить
4
Aleksey Bobkov

так это и не 3Д

Ответить
1
Вадим Осадчий

Настолько реалистично?))))

Ответить
0
Антон Штадлер

Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов, сообщают в «Сбере»

Ребятам делать не..й

Ответить
4
Wild Cat

Сбер запустил первую в России 3D-рекламу?
Для сбера она возможно и первая, а для России нет. Хотя бы уже ранее упомянутая в комментах реклама "Пятницы".
И главное что бюджет освоили, а не что-то нормальное сделали. Посмотрели бы может хотя бы на подобные японские варианты. Почему там люди могут нормально сделать, а в великой и могучей России - нет?
Зато не забыли приписать, что 180 лет им... И как-то не задумывались, что ну не вяжется это совсем, ну кроме как с их псевдоисторией сбера на их же странице ихнего же сайта.
Слава богу свалил давно от них, а то только в рекламе так всё крипово-привлекательно, а на самом деле только крипово, без какой-либо привлекательности.

Ответить
3
Aleksey Bobkov

Сбер запустил первую в России 3D-рекламу?

так и не запустил

Ответить
0
Anna Petrova

Им бы посмотреть на мировую практику использования таких экранов, а потом это убожество лепить. Больше похоже на освоение бюджета, чем на приличную работу. Кто там в собственниках РК?
Стыдно за "наших".

Ответить
2
Sergey Bespalov

А че там рекламируют?

Ответить
0
Иосиф Путин

Опиаты

Ответить
7
Assalut Wolf

Японский котик хотя бы няшный... а это вот...

Ответить
2
Александр Прилипко

вообще я угораю, как сила света постаралсь вписаться в тз, по сравнению с другими своими же работами. Не хватает русских березок, и 3d водочки

https://vimeo.com/336294153

money money ред.

Ответить
2
Sergey Logvinov

когда же акционеры настучат сберзабавникам по щам за это многолетнее мозгоебство

Ответить
1
Serge Tikhonenko

Я акционер, ростом акций и дивидендами вполне доволен. Развитием Сбера тоже доволен))

Ответить
2
Артем Станиславович

Круто 👍

Ответить
0
Анон Плиз

 Ролик длиной семь минут создавали около четырёх тысяч часов

Лишнее доказательство того, что все заигрывания с VR и AR у Гугла/Эпл и прочих - это полная хуета и высасывание "инноваций" из пальца для выпуска новых моделей и оправдания дутых капитализаций. Пока никто не провернёт революцию, ускорив в тысячи раз создание высококачественного контента - это будет как PS3 без игор))

Ответить
0
KSA

Заказываешь нищим индусам за миску риса - все сделают.

Ответить
0
Миша Ленсин

Ну кто наконец скинет видос про накуренных

Ответить
1
Green Base

Прикольно

Ответить
1
Evgeniy Fateev

Интересно, сколько стоит этот проект, который выполнили по заказу государственного банка?

Ответить
1
Aleksey Bobkov

думаю можно умножить на рейт часа в $100-500 ¯\_(ツ)_/¯ 

Ответить
0
Denis Chernii

Красивая обертка , а за этой оберткой все понастоящему...

Ответить
1
Андрей Лопатин

Плати налоги, смотри на Чебурашку

Ответить
1
Илья Ермушко