«На этом не заработаешь»: «Альфа-банк» показал в рекламе настоящих предпринимателей, которые делают «всё не так» Статьи редакции
Ролик снял Олег Трофим — режиссёр фильмов «Лёд» и «Майор Гром: Чумной Доктор».
В рекламе снялись настоящие предприниматели — сооснователь компании-производителя бионических протезов «Моторика» Василий Хлебников, основатель кофейни Les Олег Глушков, Ольга Кулажонок из «Пчёлы Оли» и Дмитрий Кузнецов, директор бренда кастомных украшений Mozi J, рассказали vc.ru в компании. Показывать рекламу будут в цифровых каналах и на телевидении.
В начале окружающие не верили в их успех, говорится в ролике, а критики говорили: «На этом не заработаешь» и «Это вообще не бизнес». Предприниматели делали всё «не так», но добились успеха.
«Каждый из них делал локальный бизнес для себя и людей вокруг себя. А потом это превратилось в нечто значимое для целого города и всей нашей культуры. Именно такие энтузиасты, а не большие корпорации, меняют нашу реальность», — рассказал режиссёр Олег Трофим.
Ну потому что большая часть из них просто апроприровали достижения СССР в свой карман, или ловко распорядились коррупционным админ ресурсом, либо воспользовались дремучестью населения которые не знали про капитализм. Конечно, это можно называть предпринимательским талантом, но вряд ли за это можно уважать.
Бесконечный спор про достижения СССР, которые, на мой взгляд, без этих умников можно было в принципе потерять, не хочу начинать.
Ненавидимые всеми Волож, Бакальчук, Овчинников и Тиньков у СССР ничего не брали. Но кто-то посмел поднять комиссию, кто-то бутерброд назвал пиццей, кто-то не стал свергать власть и все, все четверо — форменные мудаки.
Бакальчук на нефтяные деньги от высокопоставленных чиновников развивает "свой" бизнес.
Тиньков, по сути, мошенник который рассылал кредитки людям, которые не обладают минимальной финансовой грамотностью, а потом отбирал у них последнее через суд.
Овчинников, который шел ва-банк, начав продавать заведомо убыточную франшизу. Но потом ему очень повезло попасть в инфо-поле, иначе бы дело кончилось статьей за мошенничество.
Ну яндекс, да крутая честная компания, по крайней мере, была такой.
Ну вот и демонстрация, собственно. Мошенники, коррупционеры, торгаши, бла-бла. И так у нас про каждого, кто посмел заработать бабло в классическом понимании. С дивана, конечно, и без реального понимания, какого труда это стоит и какое развитие экономике дает.
А упомянул бы я только Воложа, вы бы сразу объяснили мне за предустановки или мигрантов-водителей ;-) ред.
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,
Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,
Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,
И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,
Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.
Вместо руки, указывающей на кнопку — буква «С» в рамке.
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