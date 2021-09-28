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Евгения Евсеева

«На этом не заработаешь»: «Альфа-банк» показал в рекламе настоящих предпринимателей, которые делают «всё не так» Статьи редакции

Ролик снял Олег Трофим — режиссёр фильмов «Лёд» и «Майор Гром: Чумной Доктор».

В рекламе снялись настоящие предприниматели — сооснователь компании-производителя бионических протезов «Моторика» Василий Хлебников, основатель кофейни Les Олег Глушков, Ольга Кулажонок из «Пчёлы Оли» и Дмитрий Кузнецов, директор бренда кастомных украшений Mozi J, рассказали vc.ru в компании. Показывать рекламу будут в цифровых каналах и на телевидении.

В начале окружающие не верили в их успех, говорится в ролике, а критики говорили: «На этом не заработаешь» и «Это вообще не бизнес». Предприниматели делали всё «не так», но добились успеха.

«Каждый из них делал локальный бизнес для себя и людей вокруг себя. А потом это превратилось в нечто значимое для целого города и всей нашей культуры. Именно такие энтузиасты, а не большие корпорации, меняют нашу реальность», — рассказал режиссёр Олег Трофим.

#альфабанк

288 просмотров
11 11 комментариев
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Тупой калькулятор

Приятно, последнее время таких посылов становится больше. Глядишь, через пару-тройку поколений и крупных бизнесменов начнут уважать, а не хуесосить на каждом шагу.

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0
Станислав Назаров

Нормальных и сейчас уважают. А хуесосят тех, кто этого заслуживает. Тут вопрос не к посылам, а к бизнесу. 

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1
Тупой калькулятор

Нет, хуесосят всех. Кроме Галицкого, но и того умудряются покритиковать за финансирование 11 роботов с мячом. Лучше бы чужих больных детей лечил, видите ли. ред.

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1
Станислав Назаров

Ну потому что большая часть из них просто апроприровали достижения СССР в свой карман, или ловко распорядились коррупционным админ ресурсом, либо воспользовались дремучестью населения которые не знали про капитализм.  Конечно, это можно называть предпринимательским талантом, но вряд ли за это можно уважать. 

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2
Тупой калькулятор

Бесконечный спор про достижения СССР, которые, на мой взгляд, без этих умников можно было в принципе потерять, не хочу начинать.

Ненавидимые всеми Волож, Бакальчук, Овчинников и Тиньков у СССР ничего не брали. Но кто-то посмел поднять комиссию, кто-то бутерброд назвал пиццей, кто-то не стал свергать власть и все, все четверо — форменные мудаки.

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1
Станислав Назаров

Бакальчук на нефтяные деньги от высокопоставленных чиновников развивает "свой" бизнес. 

Тиньков, по сути, мошенник  который рассылал кредитки людям, которые не обладают минимальной финансовой грамотностью, а потом отбирал у них последнее через суд.

Овчинников, который шел ва-банк, начав продавать заведомо убыточную франшизу. Но потом ему очень повезло попасть в инфо-поле, иначе бы дело кончилось статьей за мошенничество. 

Ну яндекс, да крутая честная компания, по крайней мере, была такой.

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–1
Тупой калькулятор

Ну вот и демонстрация, собственно. Мошенники, коррупционеры, торгаши, бла-бла. И так у нас про каждого, кто посмел заработать бабло в классическом понимании. С дивана, конечно, и без реального понимания, какого труда это стоит и какое развитие экономике дает.

А упомянул бы я только Воложа, вы бы сразу объяснили мне за предустановки или мигрантов-водителей ;-) ред.

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1
BearStrikesBack

какое развитие экономике дает.

Какое, расскажите? Мне правда интересно. Может, экономика перестала 1в1 ходить в ценами на нефть/газ?

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0
Шизоидная обезьяна

Бакальчук неудачный пример

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0
Женя Гагарин

Жалко, что я не в рекламном ролике

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0
Evil Pechenka

Что ни делает дурак,
Все он делает не так.

Начинает не сначала,
А кончает как попало.

С потолка он строит дом,
Носит воду решетом,

Солнце в поле ловит шапкой,
Тень со стен стирает тряпкой,

Дверь берет с собою в лес,
Чтобы вор к нему не влез,

И на крышу за веревку
Тянет бурую коровку,

Чтоб немножко попаслась
Там, где травка разрослась.

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