Ролик снял Олег Трофим — режиссёр фильмов «Лёд» и «Майор Гром: Чумной Доктор».

В рекламе снялись настоящие предприниматели — сооснователь компании-производителя бионических протезов «Моторика» Василий Хлебников, основатель кофейни Les Олег Глушков, Ольга Кулажонок из «Пчёлы Оли» и Дмитрий Кузнецов, директор бренда кастомных украшений Mozi J, рассказали vc.ru в компании. Показывать рекламу будут в цифровых каналах и на телевидении.

В начале окружающие не верили в их успех, говорится в ролике, а критики говорили: «На этом не заработаешь» и «Это вообще не бизнес». Предприниматели делали всё «не так», но добились успеха.

«Каждый из них делал локальный бизнес для себя и людей вокруг себя. А потом это превратилось в нечто значимое для целого города и всей нашей культуры. Именно такие энтузиасты, а не большие корпорации, меняют нашу реальность», — рассказал режиссёр Олег Трофим.