Разбор и советы от контент-стратега Александра Марфицина.

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Рассказывая про новую систему уведомлений в iOS 15, я упомянул про два типа пушей, но оказалось, что на самом деле их четыре. Я изучил документацию Apple и рассказываю про все виды уведомлений, объясняю различия и даю базовые советы, как с ними работать.

Все типы уведомлений

Документация Apple довольно неконкретная, поэтому было сложно разобраться, чем некоторые уведомления отличаются друг от друга. Но мне вроде удалось.

Итак, есть 4 типа уведомлений:

Пассивные. Информация, которую интересно изучать на досуге, например, рекомендации по ресторанам. В отличие от остальных, пассивные уведомления всегда доставляются без активации экрана и звука, они просто добавляются в список всех пушей в Центре уведомлений. Активные. Информация, которую (дословно) люди будут рады узнать в момент её получения, например, голы любимой команды. Это самый распространённый вид пушей, доступный разработчикам по умолчанию. Срочные (они же неотложные, Time Sensitive). В них информация, требующая немедленного внимания пользователя, например, проблемы с безопасностью аккаунта или статус заказа. Критические (они же важные). Они предназначены для информации о личном здоровье или общественной безопасности. Apple говорит, что такие уведомления обычно присылают правительственные организации или приложения о здоровье.

Изначально важные уведомления недоступны, чтобы отправлять такие пуши, разработчикам нужно разрешение от Apple.

Кроме содержания, важное отличие пушей и в том, как они пробивают пользовательские и системные «заслонки».

Какие «заслонки» есть в iOS 15 и как разные уведомления их пробивают

Я уже рассказывал о них в предыдущей статье, но закрепим:

1. Сводки. Пользователь может выбрать, уведомления от каких приложений приходят не сразу, а по выбранному расписанию в сводках.

После первого просмотра сводки она сжимается до высоты ~полутора пушей, так что если ваше уведомление попало в сводку, то шансов, что его заметят, мало

2. Контексты Focus. Пользователь может настроить, от каких приложений и контактов в каком контексте (занятие или время дня, например, работа или сон) какие уведомления получать.

Важно: если Focus включен, то уведомления всё равно придут, но без звука и активации экрана. Они добавляются в список в Центре уведомлений.

3. Беззвучный режим, который активируется переключателем на левой стороне iPhone. Его не пробивают ни активные, ни срочные уведомления — они все приходят без звука.

И здесь мы подходим к тому, как разные уведомления преодолевают эти «стены».

Пассивные и активные уведомления не могут преодолеть ни одну «заслонку». Но тогда в чём разница между пассивными и активными? Если пользователь не настроил сводки, Focus или беззвучный режим, то активные уведомления придут сразу, со звуком и активацией экрана, а пассивные всегда собираются в Центре уведомлений без оповещений.

Срочные (Time Sensitive) уведомления пробивают сводки и Focus, но не могут пробить беззвучный режим. А важные уведомления его пробивают и всегда приходят со звуком.

Apple.com

Срочные — очень привлекательный вид уведомлений, ведь они доступны разработчикам и пробивают сводки и Focus. Но не всё так сладко, и Apple установила несколько правил для таких пушей.

Ограничения для срочных уведомлений

Они должны содержать информацию о событии, которое происходит сейчас или случится в течение часа. Срочные пуши нельзя использовать для маркетинговых уведомлений. Так написано в руководстве Apple: эти правила вроде как не «закон», но нарушение может стать поводом не пропустить очередное обновление в App Store. Чётко объясните, какие уведомления будут приходить моментально, и зачем пользователю их включать. Apple напоминает, что пользователь может быстро отключить все уведомления от вашего приложения, так что нужно быть реалистичным и не слать через срочные пуши неважную информацию.

Когда ваше приложение впервые пришлёт срочное уведомление, iOS 15 расскажет о таком типе пушей пользователю и позволит быстро отключить.

Срочные и важные уведомления включаются в настройках отдельно. Даже если остальные пуши от вашего приложения отключены или добавляются в сводку, то срочные и важные всё равно можно получать сразу.

Пока я нашёл отдельные тумблеры для включения срочных и важных пушей только в настройках встроенных приложений, но скоро подтянутся и сторонние разработчики:

Включение неотложных и важных предупреждений в настройках приложения «Дом»

Вопрос, а какие уведомления настраиваются в стандартном разделе доставки? Получается, что это относится только к активным, у важных и срочных отдельные кнопки активации, а пассивные приходят без оповещений.

Мне не понравились рекомендации Apple, они абстрактные, не хватает примеров, не объясняется, как компания понимает тот или иной термин или ситуацию.

Что такое, например, «маркетинговые уведомления»? Можно ли считать срочный пуш о скидках на бизнес-ланчи с 13 до 14 часов от приложений доставки еды «маркетинговым»? И таких вопросов много.

Базовые советы по уведомлениям

Выделите срочные пуши в отдельную группу. Если ваше приложение связано с доставкой или арендой чего-либо, финансовыми операциями, безопасностью пользователя или чем-то ещё, завязанным на времени, изучите документацию Apple и создайте отдельный класс для неотложных оповещений.

Не рискуйте и не шлите маркетинговые уведомления (как вы их понимаете) через срочные пуши. А то можно словить реджект следующего обновления в App Store или оказаться в «теневом бане» у пользователя. Подробных объяснений, что же такое маркетинговые уведомления нет, так что ориентируйтесь на интуицию.

Запрашивая разрешения на допуск срочных пушей, подробно объясните пользователю, зачем они им. Поставьте себя на место клиентов, пусть они поймут, что получать срочные уведомления от вас полезно и выгодно.

При запросе на доставку пушей объясните пользователю, почему ему стоит получать ваши уведомления и желательно сразу. Легко выбрать, получать пуши мгновенно или в сводке, а пункт «Запретить» вообще выделен жирным.

К тому же это очень навязчивый попап — пока не настроишь доставку пушей, с приложением работать не получится. Если не хотите оказаться в «теневом бане», начинайте осознанную коммуникацию с пользователем прямо здесь.

Откажитесь от стандартного текста в описании, если хотите выделяться на фоне других приложений

Не используйте пассивные уведомления для важной информации. Такие пуши видят редко, так что пусть в них будет неприоритетная информация, которая не влияет на вашу коммуникацию с пользователем.

Чего не хватает системе уведомлений в iOS 15

Для разработчиков приложений в iOS 15 появились только срочные пуши, а вот у пользователей стало больше контроля над уведомлениями — как я и писал, теперь достучаться станет сложнее. Мне понравилось, как Федерико Витиччи назвал те же сводки «ещё одним способом игнорировать уведомления».

Система уведомлений в iOS остаётся негибкой, пользователи часто не могут выбрать, уведомления с какой информацией получать, потому что разработчики используют активные пуши для рассылки большей части информации: и важной для пользователей, и маркетинговых уведомлений.

Другие типы уведомлений либо недоступны большинству разработчиков (важные), либо невыгодны для активной коммуникации (пассивные), у третьих (срочные) жёсткие ограничения. Так что активные пуши останутся самыми распространёнными.

Apple стоит сделать шаг навстречу разработчикам и добавить больше способов коммуникации с пользователями через пуши в следующих версиях iOS. А разработчикам не помешает добавить гибкие настройки уведомлений в свои приложения, пока большая часть уведомлений активные.

Ведь для пользователя не имеет значения тип уведомлений в системной логике, для него важна информация, которую вы доставляете, и польза.