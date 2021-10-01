Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6707,"title":"\u041a\u0430\u043a Wi-Fi 6 \u0438\u0437\u043c\u0435\u043d\u0438\u0442 \u043f\u0430\u0440\u043a\u0438 \u0438 \u043e\u0431\u0449\u0435\u0441\u0442\u0432\u0435\u043d\u043d\u044b\u0435 \u043f\u0440\u043e\u0441\u0442\u0440\u0430\u043d\u0441\u0442\u0432\u0430","url":"\/redirect?component=advertising&id=6707&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/297406-step-logic&placeBit=1&hash=37dc3f26f28b858f8d08570ba01374feca24a62105000fe6fadd3f1f64d34c52","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Маша Цепелева

«Вернись, мы всё починили»: «Ситимобил» запустил рекламную кампанию обновлённого приложения для водителей Статьи редакции

Билборды установили в Москве и Петербурге.

5 5 комментариев
1163 просмотров

Сервис такси «Ситимобил» обновил приложение «Ситистарт» с учётом мнения водителей, рассказали vc.ru в компании.

Теперь водители могут редактировать слои на карте, быстро переключать режимы работы, настраивать тарифы и услуги, следить, сколько заработали.

В поддержку обновления «Ситимобил» запустил наружную рекламу в Москве и Петербурге. Призыв «Водитель, вернись, мы всё починили!» — отсылка мему про котов, которые всё уронили, рассказали в компании.

  • «Ситимобил» работает более чем в 70 городах России. По данным на ноябрь 2020 года, «Ситимобил» — на втором месте по объёму доли на рынке Москвы (28,2%), на первом — «Яндекс.Такси» (63,1%).

#ситимобил

5 5 комментариев
7
{ "author_name": "Маша Цепелева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0438\u0442\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b"], "comments": 5, "likes": 7, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 300334, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Fri, 01 Oct 2021 15:01:15 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
5 комментариев
Популярные
По порядку
Artem Olegovich

Смеялись всем отделом, когда создавали!))

Ответить
3
ivan krapivin

Всем Углубеком

Ответить
4
ivan krapivin
Ответить
3
павел михеев

- Какие имена можно использовать?
- Любые, но Алексей - ни в коем случае!

Ответить
2
Геннадий Лопатин

Реклама на высоте, подняли настроение)

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 5 комментариев
Сервисы
Маша Цепелева
Epic Games запретила пользователям из Белоруссии покупать игры в своём магазине Статьи редакции

Это может быть связано с экспортными ограничениями в США.

93 93 комментария
22
Техника
Мария Шибанова
Сетевому архитектору из Мичигана долго не проводили интернет — тогда он создал свой оператор связи и подключил соседей Статьи редакции

С 2002 года у Джареда Мауча не было высокоскоростного интернета, и он ждал, когда провайдеры предложат его подключить. Но годы шли, ничего не менялось — и в 2020 году он решил сам этим заняться. Что он сделал — в пересказе Ars Technica.

Волоконно-распределительная панель в доме Мауча: каждый провод идет к заказчику или к провайдеру архитектора. Джаред Мауч
198 198 комментариев
84
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Дизайн
Embacy
Дайджест новых стилей и сайтов digital-компаний за сентябрь: Upwork, Dropbox, Autodesk и другие

Всем привет! Это 12 выпуск ежемесячного дайджеста о том, что важного и интересного происходит в мире стилей и сайтов digital-компаний. За клавиатурой и редактором статей vc.ru я, Вадим Орлов, основатель Embacy.

14 14 комментариев
37
Маркетинг
Маша Цепелева
«Вернись, мы всё починили»: «Ситимобил» запустил рекламную кампанию обновлённого приложения для водителей Статьи редакции

Билборды установили в Москве и Петербурге.

5 5 комментариев
7
IPQuorum
На Неделе российского бизнеса предприниматели и чиновники обсудят влияние нематериальных активов на рост экономики

12 октября в рамках Недели российского бизнеса пройдёт Форум российского бизнеса по креативным индустриям и интеллектуальной собственности. Его организует Комитет РСПП по интеллектуальной собственности и креативным индустриям. Участники обсудят «узкие места» налоговой и финансовой систем и предложат решения, которые позволят успешно развиваться…

0 Обсудить
0
Сервисы
Полина Лааксо
«Проснись, мы меняем мир»: в Турции бум разработки мобильных игр, а их создателей оценивают в миллиарды долларов Статьи редакции

Рынок мобильных игр в Турции развивается даже во время кризиса в стране, но рядовые разработчики не всегда остаются в плюсе. Про историю и современное состояние индустрии — в пересказе Rest of the World.

Rest of the World
2 2 комментария
8
Северсталь
«Северсталь» стала резидентом платформы для поиска инноваций SberUnity

С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

0 Обсудить
2
Сервисы
Евгения Евсеева
Aviasales сменил гендиректора — место Макса Крайнова займёт операционный директор Антон Байцур Статьи редакции

Крайнов станет председателем совета директоров компании.

12 12 комментариев
9
Дизайн
Логомашина
Айдентика для бесконечного фотоконструктора: кейс Mozabrick и Логомашины

Привет, на связи команда «Логомашины». Скоре всего вы уже читали о Mozabrick на vc.ru. Сегодня рассказываем, как для этого проекта разрабатывали лого, фирменный стиль и дизайн упаковки.

12 12 комментариев
10
Admitad
Компания Admitad купила сервис сканирования чеков ЧекСкан

Компания Admitad купила сервис сканирования чеков ЧекСкан. Решение было принято для развития в направлении Smart Shopping в компании. Чем полезен ЧекСкан для покупателей и что ожидают владельцы компании от нового проекта?

0 Обсудить
0
Московский инновационный кластер
«Город идей» — «Инновационный кластер»

Друзья, отличные новости, с 5 по 11 октября состоится новый проект платформы «Город идей» — «Инновационный кластер» .

0 Обсудить
0
Больше статей
null