«Вернись, мы всё починили»: «Ситимобил» запустил рекламную кампанию обновлённого приложения для водителей Статьи редакции
Билборды установили в Москве и Петербурге.
Сервис такси «Ситимобил» обновил приложение «Ситистарт» с учётом мнения водителей, рассказали vc.ru в компании.
Теперь водители могут редактировать слои на карте, быстро переключать режимы работы, настраивать тарифы и услуги, следить, сколько заработали.
В поддержку обновления «Ситимобил» запустил наружную рекламу в Москве и Петербурге. Призыв «Водитель, вернись, мы всё починили!» — отсылка мему про котов, которые всё уронили, рассказали в компании.
- «Ситимобил» работает более чем в 70 городах России. По данным на ноябрь 2020 года, «Ситимобил» — на втором месте по объёму доли на рынке Москвы (28,2%), на первом — «Яндекс.Такси» (63,1%).
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