Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6866,"title":"\u041a\u0430\u043a \u043f\u043e\u044f\u0432\u0438\u043b\u0438\u0441\u044c \u043a\u0440\u0435\u0434\u0438\u0442\u044b \u0438 \u0433\u0434\u0435 \u043c\u043e\u0436\u043d\u043e \u0431\u044b\u043b\u043e \u043e\u0441\u0442\u0430\u0432\u0438\u0442\u044c \u0436\u0435\u043d\u0443 \u0432 \u0437\u0430\u043b\u043e\u0433","url":"\/redirect?component=advertising&id=6866&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/288427-kak-brali-v-dolg-v-proshlom&placeBit=1&hash=dd7bb53eb4926f6df9ae61502dce751fccfc5879899083452f4e68169c2ed28e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Евгения Евсеева

«Делимобиль» разместил на автомобилях в Екатеринбурге работы современных российских художников, чтобы их поддержать Статьи редакции

Машины уже доступны в каршеринге для аренды.

1 1 комментарий
44 просмотров

В Екатеринбурге открылась 6-я Уральская Индустриальная биеннале современного искусства. «Делимобиль» решил поддержать современных художников и дал им расписать свои машины, рассказали vc.ru в каршеринге.

«Делимобиль»

Цель проекта — показать новые направления современного искусства и сделать его доступным всем жителям и гостям города.

Автомобили уже доступны для аренды. Цены такие же, как и на обычные машины, и арендовать их можно в обычном приложении — специально подать заявку нельзя. Машины будут ездить до 1 декабря, но в сервисе рассчитывают продлить сроки.

В коллаборации приняли участие три современных художника — Людмила Калиниченко, Александр Титов и Рома Бантик.

Бантик создал концепт LOCATOЯ — автомобиль транслирует названия различных мест через установленные на крыше цифровые экраны.

Калинченко сделала проект «Екатеринбург — мечта». По словам художницы, в орнаменте отражены мечты и фантазии людей, и «каждый найдёт что-то своё».

Титов добавил на крыши автомобилей пропеллер, а борта украсили паттерны из картин художника.

#делимобиль

1 1 комментарий
{ "author_name": "Евгения Евсеева", "author_type": "editor", "tags": ["\u0434\u0435\u043b\u0438\u043c\u043e\u0431\u0438\u043b\u044c"], "comments": 1, "likes": 2, "favorites": 0, "is_advertisement": false, "subsite_label": "marketing", "id": 301213, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 04 Oct 2021 15:51:16 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку
Лев Аминов

У Стенограффии коллаба с Яндекс.Такси вышла ярче, машины все еще можно увидеть в городе, спустя 3 года. ред.

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
Право
Nazigul Jusupova
Послабления по «закону Яровой», передача частот для 5G — Forbes узнал о предложениях по поддержке операторов связи Статьи редакции

Среди других предложений — создание спецфонда для иностранных компаний и выдача субсидий на покупку оборудования.

20 20 комментариев
15
Первая грузовая компания
Как изменится профессия железнодорожника в будущем?

Наш коллега - директор по логистике ПГК Михаил Петров в своем блоге опубликовал статью о том, что будет происходить с профессией железнодорожника в ближайшем будущем. На сети начинают применять беспилотные и квантовые технологии, закупают современную технику, запускают платформенные модели. Все это требует изменения набора знаний и компетенций у…

0 Обсудить
3
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
dentsu Russia
Как вывести нишевый бренд на маркетплейс — рассказывает Артем Темиров, сооснователь Кооператива Чёрный

Сооснователь и обжарщик «Кооператива» рассказал о конкуренции, специфике работы на маркетплейсах и о том, как он перестал презирать рекламу.

Фото Артур Шураев
9 9 комментариев
2
Офлайн
Nazigul Jusupova
Глава Роспотребнадзора отчиталась об отмене массовых мероприятий по всей России, но новых ограничений не вводили Статьи редакции

По всей стране нельзя проводить мероприятия с участием более 3 тысяч человек, в двух регионах разрешается участие 1-3 тысячи человек.

139 139 комментариев
19
Мнения
Виктория Степанова
«Вы — это не ваша работа»: что такое профессиональная объективация и как от неё избавиться Статьи редакции

В попытках стать лучше всех в работе, человек видит в себе не личность, а лишь часть механизма. Как этого избежать — в пересказе колонки профессора Гарвардского университета Артура Брукса для The Atlantic.

Phil Whitehouse
5 5 комментариев
10
Московский акселератор
Digital Health — все только продолжается!
2 2 комментария
0
Финансы
Веб студия и дата-центр ITSOFT
Банки не хотят внедрять многофакторную авторизацию и покончить с мошенничеством

Количество случаев мошенничества просто зашкаливает. Статьи о фактах мошенничества появляются чуть ли не каждый день. Происходит это при полном попустительстве государства и полиции, которая занята оппозицией. А вполне вероятно, что мафии это выгодно, погружать народ в кредиты.

67 67 комментариев
44
Северсталь
«Северсталь» стала резидентом платформы для поиска инноваций SberUnity

С помощью SberUnity «Северсталь» сможет автоматизировать технологический скаутинг и выбирать релевантные стартапы из перечня, а также у компании будет возможность размещать собственные запросы на инновационные технологии. Стартапы смогут просматривать запросы корпораций и напрямую откликаться на них.

1 1 комментарий
3
SEO
Константин Скобеев
31 SEO-идея, собранная за сентябрь 2021

Узнайте за 10 минут все основные практические SEO-фишки, агрегированные из десятков Telegram-каналов и видеороликов, вышедших в сентябре 2021 года и написанные в телеграфном стиле из внутреннего обучения оптимизаторов «Скобеев и Партнеры».

2 2 комментария
13
Медиа
Таня Боброва
Российские пользователи заметили раздел подкастов в Spotify Статьи редакции

В компании их пока не анонсировали.

много работать вредно @imnotseriouss
Появились подкасты в @SpotifyRussia#spotify
0 Обсудить
SEO
Иван Палий
Как я слил $10 тысяч и 5 лет жизни на продвижение информационного сайта

5 лет в свободное от основной работы время я продвигал информационный сайт Brammels. За этот период сделал много ошибок и часто задавался вопросом, а стоил ли результат тех денег и времени, что я на него потратил.

116 116 комментариев
65
Больше статей
null