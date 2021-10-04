«Делимобиль» разместил на автомобилях в Екатеринбурге работы современных российских художников, чтобы их поддержать Статьи редакции
Машины уже доступны в каршеринге для аренды.
В Екатеринбурге открылась 6-я Уральская Индустриальная биеннале современного искусства. «Делимобиль» решил поддержать современных художников и дал им расписать свои машины, рассказали vc.ru в каршеринге.
Цель проекта — показать новые направления современного искусства и сделать его доступным всем жителям и гостям города.
Автомобили уже доступны для аренды. Цены такие же, как и на обычные машины, и арендовать их можно в обычном приложении — специально подать заявку нельзя. Машины будут ездить до 1 декабря, но в сервисе рассчитывают продлить сроки.
В коллаборации приняли участие три современных художника — Людмила Калиниченко, Александр Титов и Рома Бантик.
Бантик создал концепт LOCATOЯ — автомобиль транслирует названия различных мест через установленные на крыше цифровые экраны.
Калинченко сделала проект «Екатеринбург — мечта». По словам художницы, в орнаменте отражены мечты и фантазии людей, и «каждый найдёт что-то своё».
Титов добавил на крыши автомобилей пропеллер, а борта украсили паттерны из картин художника.
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