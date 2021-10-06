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TJ

Microsoft в честь выхода Windows 11 сделала своё мороженое и бесплатно раздала его в Нью-Йорке Статьи редакции

Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.

7 7 комментариев
538 просмотров
The Verge

Microsoft совместно с компанией Mikey Likes It Ice Cream к выходу Windows выпустила своё мороженое под названием Bloomberry. Его внешний вид напоминает версию обоев под названием Bloom, пишет The Verge.

Мороженое с черничным вкусом раздают бесплатно в кафе Mikey Likes It Ice Cream в Ист-Вилладже и Гарлеме, пока их запасы не закончатся. Bloomberry представлен в двух видах: в рожке и картонном стаканчике.

The Verge

Раздача десерта — не единственный способ, которым Microsoft отпраздновала выпуск Windows 11. Обои Bloom также украсили рекламные экраны на Таймс-сквер.

Katie Anderson @AndeKat101
Windows 11 release is Times Square-official 🏙

5 октября компания Microsoft выпустила Windows 11. Пользователи прошлой версии могут бесплатно загрузить новую систему в Центре обновлений. Среди нововведений операционной системы — упрощённый интерфейс, новый магазин приложений Windows Store и улучшение производительности и многозадачности.

#новости #microsoft11

7 7 комментариев
4
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7 комментариев
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Платон Щукин

Мне пока ничего не пришло

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0
Людмила

Что ждете мороженое или обои?

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2
Людмила

Мороженое как поощрительный шаг к новым обоям? Возможно. Мороженое поднимает настроение и делает человека более лояльным

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0
Andrey Artemyev

Что же раздаст Apple?!

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0
Мясной Мика

Каждому тысячному покупателю дадут бесплатно зарядку.
Каждому 10000-титысячному - даже со шнурком

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0
Опытный микрофон
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0
Andrey Andreev

Забавно, что рекламить черничное мороженое подняли какого-то негра

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0
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TJ
Microsoft в честь выхода Windows 11 сделала своё мороженое и бесплатно раздала его в Нью-Йорке Статьи редакции

Лимитированная версия десерта отсылает к стандартным обоям новой операционной системы.

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