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Маша Цепелева

Московский ресторан предложил посетителям задание с вырезанием фигурок из «Игры в кальмара» Статьи редакции

Правда, проигравших ждёт не смерть — придётся только съесть острый перец.

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В «Чико Рико» до конца недели посетителям предлагают выполнить задания из сериала и за 10 минут вырезать из дальгоны (конфеты из сахара) фигурки.

По сериалу, того кто не успел — убивают. В «Чико Рико» проигравшие должны будут съесть перец чили или кимчи. Победители получат десерт — рыбку пуннопан и карточку с дорамой «Игра в кальмара». Участвовать в игре могут те, кто сделал заказ больше чем на 600 рублей.

В TikTok ролик с игрой «Чико Рико» набрал за сутки больше миллиона просмотров.

TikTok @chick.orico
  • Корейский сериал «Игра в кальмара» стал самым популярным на Netflix в 90 странах. В октябре южнокорейский провайдер SK Broadband подал в суд на стриминг и потребовал, чтобы сервис возместил расходы, связанные с увеличением трафика и проведением технического обслуживания.

#игравкальмара #чикорико

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