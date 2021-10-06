Как поднять выручку своей кофейни, делая заказы у конкурентов?

Меня зовут Денис, я лидер проекта «Дринкит». «Дринкит» — это кофейный стартап компании Dodo Brands. В этой заметке я хотел бы поделиться простым способом найти точки роста кофейни или ресторана. Как мне кажется, мы с командой нашли интересный (и недорогой!) аналитический инструмент, возможно он будет полезен для кого-то еще.