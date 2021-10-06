Московский ресторан предложил посетителям задание с вырезанием фигурок из «Игры в кальмара» Статьи редакции
Правда, проигравших ждёт не смерть — придётся только съесть острый перец.
В «Чико Рико» до конца недели посетителям предлагают выполнить задания из сериала и за 10 минут вырезать из дальгоны (конфеты из сахара) фигурки.
По сериалу, того кто не успел — убивают. В «Чико Рико» проигравшие должны будут съесть перец чили или кимчи. Победители получат десерт — рыбку пуннопан и карточку с дорамой «Игра в кальмара». Участвовать в игре могут те, кто сделал заказ больше чем на 600 рублей.
В TikTok ролик с игрой «Чико Рико» набрал за сутки больше миллиона просмотров.
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