«Они вернулись»: Ozon Express снял продолжение рекламы про курьера-спецагента и крадущих посылки «грузоворов» Статьи редакции
«Остросюжетное» видео в стиле трейлера к фильму показали в 30 кинотеатрах.
Снятый в 2020 году ролик о «грузоворах» — злодеях, которые крадут посылки Ozon, получил продолжение, рассказали vc.ru в компании. При создании «остросюжетного видео» «Ozon Express: битва за доставку» команда вдохновлялась «Чужим», «Робокопом», «Трансформерами» и другими фильмами.
По сюжету за час до приезда гостей собака распотрошила подарки и стол с едой на заднем дворе. Чтобы решить проблему, хозяева вызвали Ozon Express. Курьер сервиса представлен как спецагент, который должен доставить заказы за час, но в пути его атакуют «грузоворы».
Сам ролик снят в духе трейлера к фильму. Внешний вид «грузоворов» взяли из «Нового Человека-паука», фургона — из «Черепашек-ниндзя».
Видео показали перед сеансами в 30 кинотеатрах «Каро», «Формулы кино» и «Синема-парка» в Москве, Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону, где работает Ozon Express. После его будут распространять в интернете.
Созданием ролика занимались продюсер Алексей Фисун, Анна Бочарова и Николай Романков вместе с командой Ozon.
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