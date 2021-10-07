«Остросюжетное» видео в стиле трейлера к фильму показали в 30 кинотеатрах.

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Снятый в 2020 году ролик о «грузоворах» — злодеях, которые крадут посылки Ozon, получил продолжение, рассказали vc.ru в компании. При создании «остросюжетного видео» «Ozon Express: битва за доставку» команда вдохновлялась «Чужим», «Робокопом», «Трансформерами» и другими фильмами.

По сюжету за час до приезда гостей собака распотрошила подарки и стол с едой на заднем дворе. Чтобы решить проблему, хозяева вызвали Ozon Express. Курьер сервиса представлен как спецагент, который должен доставить заказы за час, но в пути его атакуют «грузоворы».

Сам ролик снят в духе трейлера к фильму. Внешний вид «грузоворов» взяли из «Нового Человека-паука», фургона — из «Черепашек-ниндзя».

Видео показали перед сеансами в 30 кинотеатрах «Каро», «Формулы кино» и «Синема-парка» в Москве, Петербурге, Твери и Ростове-на-Дону, где работает Ozon Express. После его будут распространять в интернете.

Созданием ролика занимались продюсер Алексей Фисун, Анна Бочарова и Николай Романков вместе с командой Ozon.

Вторая часть «Грузоворов»

В первой части главный герой должен был доставить новогодний подарок, по пути также сражаясь с «грузоворами». Ozon снял рекламу в стиле попкультуры 90-х.

В сюжете — отсылки к старым американским фильмам. Саму запись компания переформатировала в VHS-формат и обратно, а также добавила озвучку синхронного переводчика фильмов Андрея Гаврилова.