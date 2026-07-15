«Компания живёт в пузыре ИИ-психоза»: Anthropic сняла рекламу о вреде ИИ с изображениями бездомных и кладбища — пользователей она напугала

Больше всего — из-за фотографии с надгробиями.Источник: AnthropicКомпания выложила ролик 9 июля 2026 года — в начале него показывают горящий дом, а затем появляются разные изображения: люди под «взглядом» системы распознавания лиц, бездомные на улицах, кладбище, рабочие в шахте и другие. Фоном звучит музыка и вопросы в духе «Можно ли доверять искусственному интеллекту?» и «Кто нажмёт на тормоз, если понадобится?».Как пишет TechCrunch, реклама встревожила людей «странными образами» и «апокалиптическим тоном». По мнению пользователей, Anthropic отметилась «худшим примером коммуникаций», а сама она живёт в «пузыре ИИ-психоза».При этом некоторые подмечают, что компания пользуется проверенным временем маркетинговым подходом: признаёт вред, который она может создать, и берёт на себя ответственность за него. Так она показывает, что лучше других подходит для того, чтобы избежать показываемой ситуации.Скриншот vc.ru Но тут сработал обратный эффект, пишет TechCrunch: пользователей реклама больше испугала. Сильнее всего их задело изображение кладбища — они называют картинку «самым зловещим и странным» элементом ролика.Само же издание написало о сходстве видео с сценой из триллера «Заговор “Параллакс”» о злой корпорации, которая создаёт убийц с «промытыми» мозгами, и назвало это «не лучшей ассоциацией» для компании, которая хочет доказать, что действует во благо мира.#редакция