«Альфа-банк» удалил рекламу YouTube-шоу о похудении, где полных людей назвали «жиробасами» — пост объяснили ошибкой Статьи редакции
В соцсетях раскритиковали публикацию о соревновании участников Lena Kuka, обвинив банк в обесценивании клиентов.
6 октября на YouTube-канале Lena Kuka crew начало выходить шоу под названием «Весогонка». В нём комики и участники шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев и Илья Макаров соревнуются, кто из них быстрее скинет лишний вес, а спонсором проекта стал «Альфа-банк».
И в самом шоу, и в его анонсе в рекламном посте «Альфа-банка» в соцсетях проговаривалось: тот, кто сбросит больше килограммов за полтора месяца, получит миллион рублей, а кто проиграет — «пожизненное клеймо „жиробаса”».
Пользователям соцсетей такое прозвище проигравшего, которое употребляется по отношению к людям с лишним весом, не понравилось. Они написали, что банк обесценивает клиентов и людей с расстройством пищевого поведения.
Критика касалась в основном использования слово «жиробасы» под брендом «Альфа-банка». Под самим YouTube-шоу пользователи оставляли в основном положительные комментарии, не упоминая обидное описание.
Они отмечали, что авторы придумали интересную подачу и грамотный подход к избавлению от лишнего веса. Кто-то написал, что новое шоу дало больше мотивации для занятия спортом и отказу от сигарет.
Позднее в пресс-службе «Альфа-банка» рассказали РБК, что рекламная публикация, в котором называли людей с избыточным весом «жиробасами», была ошибкой, и удалили её.
Я был в школе жиробасом. У меня была широкая кость, генетика особая, сложные жизненные обстоятельства... Имею право сказать: жирным быть уныло и этому нет оправданий. Плюс это очень вредно для здоровья.
Я всегда был за бодипозитив. Тем более, когда на теле остались очень глубокие шрамы... И имею право сказать: идите вы к черту, пухляши, приплетать бодипозитив к своему свисающему салу
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