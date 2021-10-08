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TJ

«Альфа-банк» удалил рекламу YouTube-шоу о похудении, где полных людей назвали «жиробасами» — пост объяснили ошибкой Статьи редакции

В соцсетях раскритиковали публикацию о соревновании участников Lena Kuka, обвинив банк в обесценивании клиентов.

34 34 комментария
1867 просмотров

6 октября на YouTube-канале Lena Kuka crew начало выходить шоу под названием «Весогонка». В нём комики и участники шоу «Что было дальше?» Тамби Масаев и Илья Макаров соревнуются, кто из них быстрее скинет лишний вес, а спонсором проекта стал «Альфа-банк».

И в самом шоу, и в его анонсе в рекламном посте «Альфа-банка» в соцсетях проговаривалось: тот, кто сбросит больше килограммов за полтора месяца, получит миллион рублей, а кто проиграет — «пожизненное клеймо „жиробаса”».

Тамби Масаев и Илья Макаров Кадр из шоу «Весогонка»

Пользователям соцсетей такое прозвище проигравшего, которое употребляется по отношению к людям с лишним весом, не понравилось. Они написали, что банк обесценивает клиентов и людей с расстройством пищевого поведения.

Катя @pigas_katerina
Пока люди пытаются как-то жить и справляться со своим РПП, вы со всеми своими ресурсами обесцениваете и шеймите огромную часть ваших же клиентов и тех, кто мог бы ими стать. Просто очередное дно.
@alfabank
Дашучено @sikorochka
Тинькофф: выпускает проект против буллинга.

Тем временем Альфа-банк:
Женская власть 🤍❤️🤍
Альфа-банк все ещё нанимает в стратеги каких-то покрытых мхом братков для ведения соцсетей. Или школьников?)
А на тв тем временем такая реклама у них идёт хорошая! Про предпринимателей, которые никого не слушают. Ну вот не слушайте безграмотных смм-стратегов, пожалуйста.
Слушай...
Альфа-банк все ещё нанимает в стратеги каких-то покрытых мхом братков для ведения соцсетей. Или школьников?)
А на тв тем временем такая реклама у них идёт хорошая! Про предпринимателей, которые никого не слушают. Ну вот не слушайте безграмотных смм-стратегов, пожалуйста.
Слушайте лучше меня!)

Критика касалась в основном использования слово «жиробасы» под брендом «Альфа-банка». Под самим YouTube-шоу пользователи оставляли в основном положительные комментарии, не упоминая обидное описание.

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Они отмечали, что авторы придумали интересную подачу и грамотный подход к избавлению от лишнего веса. Кто-то написал, что новое шоу дало больше мотивации для занятия спортом и отказу от сигарет.

Позднее в пресс-службе «Альфа-банка» рассказали РБК, что рекламная публикация, в котором называли людей с избыточным весом «жиробасами», была ошибкой, и удалили её.

Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем.

пресс-служба «Альфа-банка»
Шоу «Весогонка»

#новость #альфабанк

34 34 комментария
3
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34 комментария
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Сергей

Зачем отрицать очевидные вещи? Если человек худой, он реально худой, и это фактически дрыщ. Если человек пончик, почему он не жиробас?

Какой-то бред происходит в мире в последние годы....

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26
Борис Васильев

Какой-то бред происходит в мире в последние годы....

Про бред согласен, с поправкой: последние тысячи лет)))

Дрыщей и жиробасов нужно защищать: это шовинизм, относиться к людям, как членам групп, а не как к личностям.
Так вы до рыжих, лысых и кривоногих докатитесь(((

Ответить
–4
Дэни Трэхо

Жиробас. Попробуй перейти на диету из концентрата морской воды. 😂 ред.

Ответить
1
Борис Васильев

Жиробас. Попробуй перейти на диету (зачеркнуто) ванны из концентрата морской воды
Спасибо! Уже пишу на эту тему в Альфа-банк.

Ответить
1
Незначительный Мурод

Так мы докатимся до того, что перестанем называть вещи своими именами.

Ответить
0
Сергей Милосердов

Ещё скажите, что Сергей - гей.

Ответить
0
Армейский Даниль

Какие все обидчивые

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17
Вячеслав Андреевич

Не то слово. Зато Альфа получили двойную рекламу, не только на ЧБД. Просто сыграв на эмоциях людей. Не думаю, что из-за этого отвалятся клиенты

Ответить
1
Valentin Dombrovsky

Альфа, тебя куда-то нетуда несёт — сервис всё хуже, реклама всё быдлее.
Смена основного банка — довольно радикальный шаг и, наверное, неподобающая реклама не заставила бы меня это сделать, но я даже рад, что отстойный сервис сподвиг меня сделать это раньше.

Ответить
10
Разумный шмель

крайний видеоролик «ты всё делаешь не так» был заебатым, имхо

Ответить
–3
Технологический кофе
Ответить
11
Борис Васильев

Приветствую суеверного лётчика, НО: с какого края искать видеоролик?

Ответить
9
Разумный шмель

а вот, вот

Ответить
0
Борис Васильев

Не очень верю людям, не имеющим времени на бритьё(((
А наш счет - да, в Альфе, пять лет.

Ответить
0
Superposition

полных людей назвали «жиробасами»

И в чем они не правы?

Ответить
3
Pavel Cherkaev

правы. а обзываться все равно не стоит, не дети в садике,чай.

Ответить
6
Разумный шмель

кофе

Ответить
6
Yan Orlov

Какие все нынче обидчивые стали.. так и смотришь чьи бы чувства не задеть.. фу.

Ответить
6
Admiral Chihuahua

Жирные обиделись, что их назвали жирными потому что они жирные?
Ох уж этот 2к22 когда надо извиняться, из-за того что ты называешь вещи своими именами ред.

Ответить
5
Yan Orlov

Ещё 2021.. а уж что будет в 22….

Ответить
0
Андрей

Ролик, кстати, отличный вышел.
В стиле команды. Но сразу заподозрил, что начнётся хейт потому что люди не привыкли к такому от компаний. Если только это не Авиасейлс.

Надеюсь, что шоу не закроют и ролик не удалят.

Ответить
5
Valentin Dombrovsky

Авиасэйлз как раз таки всё делают чётко - маркетинг «на грани», но без оскорблений (разве что чьих-нибудь чувств).

Ответить
1
Pavel Loginov

Я был в школе жиробасом. У меня была широкая кость, генетика особая, сложные жизненные обстоятельства... Имею право сказать: жирным быть уныло и этому нет оправданий. Плюс это очень вредно для здоровья.
Я всегда был за бодипозитив. Тем более, когда на теле остались очень глубокие шрамы... И имею право сказать: идите вы к черту, пухляши, приплетать бодипозитив к своему свисающему салу

Ответить
3
H Jenkins

Да там обижаются-то обычно совершенно другие люди.

Ответить
0
Valentin Dombrovsky

Это просто человеческий фактор, ошибка редактора. Пост сняли, наказывать за ошибку не будем.

Забыли добавить, что всё это было вырвано из контекста. Это не ошибка редактора — это ошибка в выборе рекламных каналов.

Ответить
3
No Name

"Редактор был уволен неделю назад"

Ответить
1
Artemy

Главный?

Ответить
0
Alex Petrov

В кои то веки, согласен с Альфа банком.

Ответить
0
Stanislav

Клеймо жиробаса получать будут они а обиженки обиделись на себя. Идиотизм полный

Ответить
–1
No Name

Ладно, сейчас признаю, что альфа - помойка

Ответить
–1
Михаэль Архангел

Оскорблять конечно никого не стоит, но и защищать всяких интересных личностей, выдавая за норму - не стоит.

Ответить
1
Дадохонов Лутфулло

В Крайности бросается Альфа банк, возможно Тинькоф уже рядом, и может обогнать

Ответить
0
Maksim Morozov

Ж-слово ред.

Ответить
0
Юрий Воронов

Затевалось намерено для подрыва пердаков жиробасов. Завирусилось? Ещё как !!:)

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–1
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