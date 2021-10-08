Альфа-банк все ещё нанимает в стратеги каких-то покрытых мхом братков для ведения соцсетей. Или школьников?)

А на тв тем временем такая реклама у них идёт хорошая! Про предпринимателей, которые никого не слушают. Ну вот не слушайте безграмотных смм-стратегов, пожалуйста.

Слушайте лучше меня!)

Альфа-банк все ещё нанимает в стратеги каких-то покрытых мхом братков для ведения соцсетей. Или школьников?)А на тв тем временем такая реклама у них идёт хорошая! Про предпринимателей, которые никого не слушают. Ну вот не слушайте безграмотных смм-стратегов, пожалуйста.Слушай...