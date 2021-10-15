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Nazigul Jusupova

Microsoft выпустит мини-холодильники в стиле Xbox Series X за $100 Статьи редакции

Предзаказы откроются 19 октября.

Холодильники будут доступны для предварительного заказа в США, Канаде и Европе, пишет The Verge. В продажу техника поступит в декабре.

Внутрь холодильника должно поместиться примерно 12 банок с напитками, на дверце есть специальные полки для хранения закусок. На дверце холодильника расположен USB-порт для зарядки устройств и адаптер питания.

Мини-холодильники Xbox The Verge
Мини-холодильники Xbox The Verge

Мини-холодильник Microsoft впервые представила в начале 2021 года. Компания пообещала выпустить холодильник после победы Xbox в «битве брендов».

#новости #xbox #microsoft

782 просмотров
23 23 комментария
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12
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Павел Антипов

Теперь как бы не перепутать... с утра

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4
Viktor Mann
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4
Условный Орзэмэс

Бля, хочу такой.

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3
Андрей Николаев

Зачем? Стиралка такого же размера не интересует?

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0
Условный Орзэмэс

Пивас охлаждать, зачем же ещё. Стиралка маловата будет -)

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0
Андрей Николаев

А обычный холодильник пивас уже не охлаждает?)

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0
Условный Орзэмэс

Охлаждает, конечно.
Просто никак не влезает на стол около ноута))

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1
Андрей Николаев

А, вон в чем дело) Еще бы мягкий толчок вместо кресла, и жизнь удалась))

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0
Илья Шишкунов

Не баян, а классика

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6
Условный Орзэмэс

И катетер))

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0
Alex Choybson

Теперь надо туда встроить саму Xbox для полного счастья

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1
Илья Шишкунов

Слишком мини, только под пивные банки и сойдёт

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0
Условный Орзэмэс

Ясен перец, его не для того сделали, чтобы курицу в нем хранить -)

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1
Илья Шишкунов

Не уверен, что полторашку можно закинуть или бутылку вина, про простых людей, которые у холодильник захотят бутылку молока закинуть или сока вообще молчу
Надоели эти бесконечные интеграции игр и энергетиков с алкоголем, лишь бы себе печень садить и почки ред.

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0
Илья Шишкунов

Жду бойлер чайный в стиле бокса, вот это для тру пост СССР геймеров

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1
Условный Орзэмэс

Ну не стоит пить пиво в полторашках -)
А про вино согласен, но там уже в реальности смотреть надо.
Ну а с чем ещё играм интегрироваться?

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0
Илья Шишкунов

Я предлагаю интегрироваться с чаем и спортивными напитками (изотоники там или витаминные), это если из напитков.

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0
Условный Орзэмэс

Ну, видимо, результата нету, раз не делают.
Энергетики и алкоголь вполне логично выглядят - первый для активных геймеров, чтобы не спать, второй - для "медленных" (типа меня)

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0
Илья Шишкунов

Кстати, интересно, будет ли он громче, чем Xbox Series X, всё же компрессор у холодильника штука не тихая

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0
Arthur Niazyan

В корпусе из под NAS

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0
Романелло Кивогенс

Теперь холодненький...

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0
Денис Бондарев

12 банок? Неее...
12 полторашек- самое оно!

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0
Anton S

Со стеклом бы норм, так ну такое
Сам купил мини- холодильник, и если не видеть, что там, то сильно хуже

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0
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Читать все 23 комментария
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Nazigul Jusupova
Microsoft выпустит мини-холодильники в стиле Xbox Series X за $100 Статьи редакции

Предзаказы откроются 19 октября.

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