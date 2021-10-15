Microsoft выпустит мини-холодильники в стиле Xbox Series X за $100 Статьи редакции
Предзаказы откроются 19 октября.
Холодильники будут доступны для предварительного заказа в США, Канаде и Европе, пишет The Verge. В продажу техника поступит в декабре.
Внутрь холодильника должно поместиться примерно 12 банок с напитками, на дверце есть специальные полки для хранения закусок. На дверце холодильника расположен USB-порт для зарядки устройств и адаптер питания.
Мини-холодильник Microsoft впервые представила в начале 2021 года. Компания пообещала выпустить холодильник после победы Xbox в «битве брендов».
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