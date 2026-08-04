BMW начала показывать рекламу нового «Человека-паука» на мультимедийных экранах своих машин — раньше компания называла это «неправильным»

Некоторые владельцы автомобилей BMW и пользователи соцсетей раскритиковали решение, а автопроизводитель назвал это «партнёрством с киностудией».Источник: BMWАкция началась 27 июля и продлится до 10 августа 2026 года, пишет TechSpot. Рекламу увидят владельцы моделей BMW, выпущенных после июля 2020 года и работающих под управлением BMW Operating System 7, 8, 8.5, 9 или X.Некоторые автовладельцы уже поделились видео из своих машин. При запуске двигателя они увидели кнопку с подписью «Сюрприз, Человек-паук только что заглянул в твою BMW». Её можно проигнорировать, но если нажать — запускается рекламный ролик.Источник: RedditПользователи Reddit раскритиковали BMW за рекламную акцию. Один из самых популярных комментариев: «Подождите, пока они предложат платную подписку для удаления рекламы». Те, кто уже посмотрел нового «Человека-паука», отметили, что в фильме также много продакт-плейсмента BMW.Некоторые напомнили, что раньше BMW называла использование мультимедийных экранов в автомобилях для рекламы «неправильным». В 2023 году старший вице-президент компании по развитию Штефан Дюрах заявил, что машина — «это личное пространство» и место, «где человек может делать всё, что хочет, в одиночестве». «Я не понимаю, как можно продавать экран [в автомобиле] для показа рекламы», — отметил он.В BMW заявили, что интеграция рекламы в мультимедийные системы машин стала частью «более широкого партнёрства с киностудией», в рамках которого компания предоставила для съёмок фильма свои модели iX3 и 5.В июле 2022 года BMW начала продавать в некоторых странах подписку на подогрев сидений за $18 в месяц. Но в сентябре 2023 года компания отказалась от идеи «из-за низкого спроса». Подогрев остался дополнительной опцией при выборе комплектации во время покупки машины.#новости #bmw