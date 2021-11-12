В Telegram появилась реклама от крупных компаний — первым стал «Яндекс» Статьи редакции
Первая реклама в мессенджере появилась в начале ноября — от небольших и никому не известных каналов.
Реклама ведёт на блог с новостями о «Еде», «Лавке», «Такси», «Маркете», «Драйве» и «Доставке», рассказали vc.ru в компании.
«Яндекс» не раскрывает, платил ли он за рекламу сам или размещался через рекламные агентства.
Telegram представил рекламную платформу и требования к постам 26 октября. Стоимость рекламы — от €2 за 1000 показов, минимальный бюджет — €2 млн, при этом €1 млн — депозит, который возвращается только при закупке рекламы на €10 млн.
7 ноября в мессенджере появилась первая сторонняя реклама — свежие каналы про новости, криптовалюту и одежду с небольшой аудиторией.
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