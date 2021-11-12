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Маркетинг
Евгения Евсеева

В Telegram появилась реклама от крупных компаний — первым стал «Яндекс» Статьи редакции

Первая реклама в мессенджере появилась в начале ноября — от небольших и никому не известных каналов.

2 2 комментария
352 просмотров

Реклама ведёт на блог с новостями о «Еде», «Лавке», «Такси», «Маркете», «Драйве» и «Доставке», рассказали vc.ru в компании.

«Яндекс» не раскрывает, платил ли он за рекламу сам или размещался через рекламные агентства.

«Яндекс»
«Яндекс»

Telegram представил рекламную платформу и требования к постам 26 октября. Стоимость рекламы — от €2 за 1000 показов, минимальный бюджет — €2 млн, при этом €1 млн — депозит, который возвращается только при закупке рекламы на €10 млн.

7 ноября в мессенджере появилась первая сторонняя реклама — свежие каналы про новости, криптовалюту и одежду с небольшой аудиторией.

Мнения и разборы рекламы в Telegram: как…
Ссылки на обсуждения и точки зрения.
vc.ru

#яндекс #telegram

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Test Test

первую рекламу которую я видел была реклама говно блокчейна дурова TON ред.

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jianku13

Это ведь так и задумывалось, что мне после прочтения новости интереснее посмотреть не блог Яндекса, а о чём пишут в «Нестыдных квартирах» и "Loyals"?

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