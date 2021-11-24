В 2022 году АНО «Институт развития интернета» подключит зарубежные интернет-площадки к обязательному размещению социальной рекламы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации Андрея Гореславского.

В число онлайн-платформ войдут Google, YouTube, Facebook и TikTok. По словам Гореславского, с февраля размещать социальную рекламу начнут на российских площадках: «Яндексе», VK Group и Rambler Group.

«Мы запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку», — сказал гендиректор. В 2021 году, по его словам, «Институт развития интернета» уже проводил тестовое размещение социальной рекламы о донорстве, вакцинации и поддержке пожилых людей.