YouTube, Google, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в России Статьи редакции
Первыми размещать такие объявления будут крупные российские площадки, например, «Яндекс».
В 2022 году АНО «Институт развития интернета» подключит зарубежные интернет-площадки к обязательному размещению социальной рекламы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации Андрея Гореславского.
В число онлайн-платформ войдут Google, YouTube, Facebook и TikTok. По словам Гореславского, с февраля размещать социальную рекламу начнут на российских площадках: «Яндексе», VK Group и Rambler Group.
«Мы запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку», — сказал гендиректор. В 2021 году, по его словам, «Институт развития интернета» уже проводил тестовое размещение социальной рекламы о донорстве, вакцинации и поддержке пожилых людей.
- Госдума приняла закон об обязательном размещении социальной рекламы в интернете в апреле 2021 года. Согласно документу, медиа, количество ежедневных пользователей которых превышает 100 тысяч человек, должны отводить таким объявлениям 5% площади или времени на рекламу. В июле оператором проекта назначили «Институт развития интернета».
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По плану, платежи будут получать российские операторы связи.
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