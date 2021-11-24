Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Маркетинг
TJ

YouTube, Google, Facebook и TikTok привлекут к распространению социальной рекламы в России Статьи редакции

Первыми размещать такие объявления будут крупные российские площадки, например, «Яндекс».

В 2022 году АНО «Институт развития интернета» подключит зарубежные интернет-площадки к обязательному размещению социальной рекламы, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на гендиректора организации Андрея Гореславского.

В число онлайн-платформ войдут Google, YouTube, Facebook и TikTok. По словам Гореславского, с февраля размещать социальную рекламу начнут на российских площадках: «Яндексе», VK Group и Rambler Group.

«Мы запустили первый конкурс на размещение социальной рекламы в интернете от НКО и благотворительных организаций, который завершится 7 декабря. До конца года заявки пройдут экспертную оценку», — сказал гендиректор. В 2021 году, по его словам, «Институт развития интернета» уже проводил тестовое размещение социальной рекламы о донорстве, вакцинации и поддержке пожилых людей.

  • Госдума приняла закон об обязательном размещении социальной рекламы в интернете в апреле 2021 года. Согласно документу, медиа, количество ежедневных пользователей которых превышает 100 тысяч человек, должны отводить таким объявлениям 5% площади или времени на рекламу. В июле оператором проекта назначили «Институт развития интернета».

#новость #youtube #facebook #google #tiktok

967 просмотров
20 20 комментариев
5
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Dmitriy Nikolaev

На рекламу о помощи больным, потратят больше чем на помощь больным...

Ответить
7
Георгий Чесноков

Помощь больным это не социальная реклама, ее выставляют за деньги кто угодно, как обычную рекламу. Соц реклама это другое, это типа "Привейся вакциной", "Соблюдай правила", "Брось курить" и тд ред.

Ответить
4
Твоя мама

Дима, надеюсь, твоя болезнь "писать токсичные комментарии" вылечится бесплатно. Мы все верим, готовы сделать лайки и репосты.

Ответить
0
Дмитрий

Это другое

Ответить
1
Ринат Хафизов

Реально надоело это читать. Шутка, повторенная дважды, уже не смешна.
А другого смысла, кроме шутки ваш комментарий не несёт. В следующий раз, когда будете писать про "это другое", добавьте новизны и оригинальности в комментарий. ред.

Ответить
0
Дмитрий

Это баян - это классика

Ответить
0
Ринат Хафизов

Опять двадцать пять.

Ответить
0
Дмитрий

Надоело читать? Кнопочка закрыть вкладку есть

Ответить
0
Ринат Хафизов

И это "не читай" мы проходили. Я не могу!
Я читаю комментарии сверху вниз. Комментарии здесь не на отдельных вкладках, а друг под другом. Из-за баянов не читать все остальные комментарии? Логики в этом предложении ноль.

Ответить
0
Nikitinz
Ответить
3
Андрій Кеню

Тоже интересная идея

Ответить
1
Дмитрий

То чувство, когда смотришь Ютуб через браузер с адблоком и на телевизоре через SmartTube Next, где нет рекламы и не увидишь всех этих потуг.

Ответить
1
jianku13

Уф, наконец-то. А то в прошлом году просто чудом удалось узнать о голосовании по поправкам

Ответить
1
Семен Переделкин

Когда я слышу "Фонд развития интернет-инициатив", "Институт развития интернета", "Российская ассоциация электронных коммуникаций", "Региональный общественный центр интернет-технологий", моя рука тянется к пистолету.

Ответить
1
Georgy Uvarov

А если National Federation of Telecommunication Services?

Ответить
0
Семен Переделкин

Zvuchit solidno!

Ответить
0
Андрей Прокофьев

Кажется уже видна дорожная карта по развитию интернета в России:

1. Обязать YouTube платить за трафик операторам

2. Обязать YouTube показывать бесплатную рекламу

[вы здесь]

3. Обязать YouTube платить за трафик за показы бесплатной рекламы

Ответить
1
Slava Reznor

Уверен, зарубежные соцсети будут сопротивляться этому очередному дурацкому предписанию
Во-первых, это снижает эффективность рекламы для нормальных рекламодателей.
Во-вторых, там может появится сомнительный политический подтекст

Ответить
0
Shoo

Может появиться, простите?

Ответить
0
Вася Пражкин

привлекут

По смыслу более подходит - "заставят"

Ответить
0
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
Southbridge
Добро пожаловать в Зольни: как из стажировки Southbridge появилась новая компания
0 Обсудить
0
Транспорт
Софья Мещанинова
Из транспорта для отдыха до полноценного жилья с интернетом и туалетом: как автофургон меняет привычное понятие дома Статьи редакции

Желающих приобрести автодом в основном волнует наличие туалета, интернета и электричества. О том, как решают эти проблемы владельцы жилья на колёсах и какие инновации в индустрии уже есть, — в пересказе The New York Times.

Трейлер Bambi от Airstream
9 9 комментариев
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Сервисы
Маша Цепелева
Минцифры предложило ввести платеж за рост трафика для YouTube, иностранных онлайн-кинотеатров и других видеосервисов Статьи редакции

По плану, платежи будут получать российские операторы связи.

103 103 комментария
13
NPLaw
Представление интересов по делу о корректировке тарифа

Юридическая фирма «Надмитов, Иванов и Партнеры» представляла интересы крупной энергетической компании – административного истца в судебном процессе в Рязанском областном суде по делу об оспаривании нормативных правовых актов - постановлений тарифного органа о корректировке тарифа.

0 Обсудить
0
Альфа-Банк
Нейросеть для эмоций, панорамные экшн-камеры и вагон метро: как устроен Alfa Research Center

Альфа-Банк запустил центр исследования клиентского опыта — чтобы с помощью новейших технологий лучше узнать людей.

8 8 комментариев
3
Финансы
Маша Цепелева
Илон Маск продал акции Tesla ещё на $1,05 млрд — сумма налога снизилась из-за падения их стоимости Статьи редакции

Маск продаёт свои акции компании c 11 ноября.

19 19 комментариев
7
Финансы
Таня Боброва
Отчёт «Тинькофф» за квартал: выручка выросла до 71,7 млрд рублей, чистая прибыль — до рекордных 16,5 млрд рублей Статьи редакции

TCS Group Holding PLC опубликовал консолидированные финансовые результаты по МСФО за третий квартал.

Статья дополняется
64 64 комментария
38
Истории
Юлия Бородич
«Работать настолько приятно, что деньги неважны»: кем был создатель «теории потока» Михай Чиксентмихайи Статьи редакции

Американский психолог Михай Чиксентмихайи искал ответ на вопрос, что делает человека счастливым. Его главная теория показала, что в любой деятельности результат и вознаграждение — это не главное, а стремление к благополучию нужно поддерживать и на рабочем месте.

Фото из архива Университета Клермонт Градуейт
0 Обсудить
Транспорт
Филипп Концаренко
Главный сенсор: как устроен лидар «Яндекс» для беспилотных автомобилей Статьи редакции

В конце ноября 2021 года «Яндекс» заявил, что перевел свой флот беспилотных автомобилей на собственные лидары. Узнали у инженеров компании, почему они решили заняться разработкой своих сенсоров и как это поможет автономному автомобилю.

9 9 комментариев
12
Маркетинг
Tele2
Tele2 приравнял минуты к «живым» деньгам

За них можно купить кофе, кино и технику.

15 15 комментариев
20
Acer
Что показала Acer на презентации Next-2021

Устройства из переработанных материалов, ноутбуки для дизайнеров и девайсы для комфортной игры.

1
Больше статей
null