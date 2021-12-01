Компания каждый год выпускает вещи, стилизованные под свои продукты.

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Многие бренды к праздникам выпускают свои фирменные вязаные вещи — Microsoft участвует в подобном уже четвёртый год подряд.

Компания посвящает дизайн одежды своим классическим продуктам: в 2018 и 2019 годах это были операционные системы Windows 95 и Windows XP, а с 2020 на свитерах изображают знакомые приложения от Microsoft. В этом году бренд вспомнил об игре «Сапёр», которую предустанавливали на старые версии ОС.

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Новые свитера Microsoft по традиции разослала журналистам и блогерам, но приобрести рождественский мерч могут и обычные пользователи. Правда, за несколько часов половину размерной сетки уже раскупили. Стоимость одного экземпляра составляет $75, международная доставка обойдётся ещё в $15 (суммарно около 6,5 тысячи рублей).

Помимо выпуска мерча компания под рождество традиционно занимается благотворительностью: в 2020 году часть выручки от продажи «уродливых» свитеров пожертвовали некоммерческой организации Girls Who Code, в этот раз фиксированную сумму в сто тысяч долларов переведут компании AbleGamers, помогающей геймерам с ограниченными возможностями.