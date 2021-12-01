IKEA начала сдавать в Токио квартиры в 10 м² за $0,86 в месяц, чтобы показать, что в них тоже можно жить Статьи редакции
Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.
Маленькие квартиры IKEA расположены в центральном районе Токио Синдзюку. Аренда стоит 99 иен в месяц (около $0,86), но доступна только членам клуба IKEA Family. Вступить в него можно бесплатно, для этого надо зарегистрироваться на сайте компании.
Компания сделала квартиры двухуровневыми. В них помещается диван, рабочая зона, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать.
В Токио — 14 млн жителей, спрос на недвижимость очень высокий. Так компания хочет показать, что и в крошечных домах можно жить с уютом.
Квартиры будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.
чтобы показать, что в них тоже можно жить
Да люди в плацкарте неделями живут, пока (хочется верить) куда-то едут. Не понял,честно говоря, перформанс. Ну да, можно, еще можно водку с пивом мешать, пиццу с ананасами делать... но зачем?
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