Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.

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Маленькие квартиры IKEA расположены в центральном районе Токио Синдзюку. Аренда стоит 99 иен в месяц (около $0,86), но доступна только членам клуба IKEA Family. Вступить в него можно бесплатно, для этого надо зарегистрироваться на сайте компании.

Компания сделала квартиры двухуровневыми. В них помещается диван, рабочая зона, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать.

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В Токио — 14 млн жителей, спрос на недвижимость очень высокий. Так компания хочет показать, что и в крошечных домах можно жить с уютом.

Квартиры будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.