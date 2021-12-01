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Маша Цепелева

IKEA начала сдавать в Токио квартиры в 10 м² за $0,86 в месяц, чтобы показать, что в них тоже можно жить Статьи редакции

Внутри есть мини-спальня, рабочая зона, диван, стиральная машина и другое.

23 23 комментария
1044 просмотров

Маленькие квартиры IKEA расположены в центральном районе Токио Синдзюку. Аренда стоит 99 иен в месяц (около $0,86), но доступна только членам клуба IKEA Family. Вступить в него можно бесплатно, для этого надо зарегистрироваться на сайте компании.

Компания сделала квартиры двухуровневыми. В них помещается диван, рабочая зона, место для хранения вещей, стиральная машина, ванная комната и кровать.

В Токио — 14 млн жителей, спрос на недвижимость очень высокий. Так компания хочет показать, что и в крошечных домах можно жить с уютом.

Квартиры будут доступны для аренды до 15 января 2023 года.

IKEA Japan выпустила мини-сериал о своих маленьких домах. Главным героем стал акула-агент по недвижимости BLÅHAJ

#ikea #новость

23 23 комментария
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23 комментария
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Андрей Малолин
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7
Д Хб

за что, бл*ть?)))

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2
Илья Стецюк

это Москва

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0
Александр Привалов

чтобы показать, что в них тоже можно жить

Да люди в плацкарте неделями живут, пока (хочется верить) куда-то едут. Не понял,честно говоря, перформанс. Ну да, можно, еще можно водку с пивом мешать, пиццу с ананасами делать... но зачем?
В заключение, приложу дом Миллера на Истринском водохранилище. Учите ЕГО нестяжательству, а не студентов с бедняками.

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1
Syzygy

Что всегда удивляло в Японии - в Токио жуткая толчея и дороговизно, но стоит недалеко отъехать - и сонная провинция с низкоэтажной застройкой.

Ответить
5
Михаил

Честно говоря, там и толчии-то особо нет. Разве что в выходные и праздники. Многие работают допоздна.

Ответить
0
Роман Александров

Хикка-бункер

Ответить
5
Валерий

Жить в таком нельзя. Приучают к контейнерам, остаётся только купить в ипотеку шлем виртуальной реальности и жить в чудесном, выдуманном мире?

Ответить
3
Роман Александров

Мы и так в нем живём. Правила, обычаи, культура- выдуманы кем-то были.

Ответить
1
Валерий

Перевыдумайте свои. Это сложно, но возможно.

Ответить
0
Артур Ким

В Москве полно квартир с 10 метрами. Стоят причем от 30 000 в месяц. И это даже не центр. Сам жил в студии на 13 метров на Измайлово. Когда тебе 22, ты молод и горяч, дом нужен только для душа и сна, то ок, но не более.

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0
Чтормит

Ну или ты живёшь за городом, а нужно постоянное место в центре где можно перекантоваться, чтобы не тратить время на дорогу

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1
Маркетологов к стенке

А пока прячемся в 10 метровых карцерах, живя в Японии, как в оккупации..
Это особое извращение. Хотя, глядя на их шоу и порно, то ничего удивительного нет.

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0
Андрей Пшеничнов

Кухонной зоны нет, т. е. кушоц нужно в кафешках/столовых, видимо.

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0
Александр Смирнов

Нужен только чайник и миска для дошика.

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0
Vlad Limbo

Покупаете мультиварку и закрываете вопрос кухни.

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0
Семен Переделкин

"за $0,86 в месяц"

А, чо-чо, можно сразу арендовать лет на сто?

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0
Фиктивный Аккаунт

В общаге в такой комнате ты в 4 живёшь.

И ничего.

Ответить
0
Covid 19

гирлянда как-бы символизирует удавку... всегда под рукой, если что.

Ответить
0
Егор Т.

жить можно и в тюремной камере, многие там всю жизнь живут)) в этой коморке даже холодильника и плиты нет, видимо насекомыми из магазина надо питаться

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0
Pavel Pavel

Так доставка же, зачем плита?

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0
Vasilisa Fedishina

выезжаю.

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0
Pavel Pavel

Норм место для перепихона с коллегой в обеденный перерыв

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0
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