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Маркетинг
Маша Цепелева

«Сбер» запустит агентство для продажи рекламы на всех площадках экосистемы Статьи редакции

Обсуждается использование банкоматов, как дополнительного места для объявлений, сообщают близкие к запуску источники.

  • «Сбер» создаст собственную площадку «Сберселлер» для продажи рекламы на базе агентства «Индекс 20», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Сберинтертеймента». Оно продавало рекламу на площадках Rambler&Co (Okko, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и др.), которые теперь принадлежат «Сберу».
  • «Сберселлер» будет предлагать рекламу на «Сбермаркете», в «Сберзвуке», «Сбереаптеке», SberDevices и других активах экосистемы, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Обсуждается использование банкоматов «Сбера» как места для рекламы, подтвердили изданию два источника, знакомых с запуском.
  • «В ближайшее время сейлз-хаус объявит о начале сотрудничества с партнёрами с фокусом на видео, неконкурирующими с активами «Сбера», — сказал представитель компании, но не сообщил детали.
  • Один из обсуждаемых вопросов — использование персональных данных пользователей экосистемы «Сбера», рассказал источник издания. У «Сбермаркета», например, есть данные, какие товары ищут пользователи на платформе. В «Сберинтертейменте» прокомментировали, что будут строго соблюдать закон о защите персональных данных.

#новость #сбер

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Михаил Загоскин

Захочешь снять деньги, то сперва нужно посмотреть рекламу 30 сек, или в приложении будет выскакивать баннер?)

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5
Dennis Gooddeni

Они меня уже своей рекламой достали 🤦‍♂️

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Вик Бой

то есть ты платишь за подписку, а тебя ещё и рекламой кормят? просто не пользуюсь всем этим сбер, карта существует как типа ватсап исключительно для тех, с кем по другому ну никак

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0
ЯжПрограммист

10 секунд рекламы на каждую 1000р, хороший ход.

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0
useless uS

Один из обсуждаемых вопросов — использование персональных данных пользователей экосистемы «Сбера»

Та их вроде все кому не лень используют

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0
Postnikov Edward

Это уже будет не ЭКОСИСТЕМА, а Помойное ведро.

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