Авито не возвратило деньги оплаченные мною за товар который не получал + доставку!

Заказал товар с другого города через Авито доставку, но после оформления заказа и оплаты выяснилось, что товар ремонтированный, и меня это не устроило, в этот же час я обратился к Авито поддержке чтобы отменили заказ, но поддержка отвечала и отвечает шаблонными фразами - мы свяжемся со службой доставки и ответим вам на почту....