«Сбер» запустит агентство для продажи рекламы на всех площадках экосистемы Статьи редакции
Обсуждается использование банкоматов, как дополнительного места для объявлений, сообщают близкие к запуску источники.
- «Сбер» создаст собственную площадку «Сберселлер» для продажи рекламы на базе агентства «Индекс 20», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя «Сберинтертеймента». Оно продавало рекламу на площадках Rambler&Co (Okko, Lenta.ru, Gazeta.ru, Championat.com и др.), которые теперь принадлежат «Сберу».
- «Сберселлер» будет предлагать рекламу на «Сбермаркете», в «Сберзвуке», «Сбереаптеке», SberDevices и других активах экосистемы, рассказал «Ведомостям» представитель компании. Обсуждается использование банкоматов «Сбера» как места для рекламы, подтвердили изданию два источника, знакомых с запуском.
- «В ближайшее время сейлз-хаус объявит о начале сотрудничества с партнёрами с фокусом на видео, неконкурирующими с активами «Сбера», — сказал представитель компании, но не сообщил детали.
- Один из обсуждаемых вопросов — использование персональных данных пользователей экосистемы «Сбера», рассказал источник издания. У «Сбермаркета», например, есть данные, какие товары ищут пользователи на платформе. В «Сберинтертейменте» прокомментировали, что будут строго соблюдать закон о защите персональных данных.
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