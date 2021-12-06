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Маша Цепелева

Рекламные платформы IMHO и GPMD объединятся в одну компанию Статьи редакции

«Газпром-медиа» продаст свою долю в новой компании.

  • Сделка находится в завершающей стадии, юридически слияние пройдет на базе АО «Имхо». Основатель IMHO Арсен Ревазов остается совладельцем объединенной компании, его доля пока не определена, рассказал «Ъ» рассказал гендиректор «Диджитал Альянса» Александр Захаров.
  • IMHO и GPMD (Gazprom-Media Digital) — партнёры «Национального рекламного альянса», который продает ТВ-рекламу. С 2017 года по 70% компаний принадлежат «Новой сервисной компании», до слияния 30% в IMHO принадлежали Арсену Ревазову, 30% GPMD — «Газпром-медиа».
  • «Диджитал Альянс» планирует довести выручку в 2022 году до 13 млрд рублей, рассказал близкий к сделке источник «Ъ». Это в 2,5 раза больше, чем у двух компаний. По данным «Контур.Фокуса» выручка АО «Имхо» в 2020 году составила 2,4 млрд рублей, а ООО «ГПМ-Диджитал» — 2,5 млрд рублей.
  • Компания планирует увеличить рыночную долю за счёт новых рекламных инструментов, роста показателей ключевых партнеров и привлечения новых, уточнил «Ъ» Александр Захаров.
  • Расходы на интернет-рекламу в России в январе-сентябре выросли на 26%, до 216 млрд рублей, по данным Ассоциации коммуникационных агентств России.

#новость #газпроммедиа #imho #gpmd

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Денис Иванов

Газпром. Монополия или смерть.

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Sasha Step

А регулятор стеснительно смотри в другую сторону, ну понятно это же на VPNы..

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