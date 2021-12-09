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Маркетинг
Таня Боброва

Baring Vostok инвестировал $13 млн в российскую платформу автоматизации маркетинга Mindbox Статьи редакции

Деньги направят на развитие продуктов, опционный пул и сделки.

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Фонд стал миноритарным акционером, а сотрудникам Mindbox выделен опционный пул в размере более 8%, сообщила компания. Управление бизнесом остаётся за основателями.

Компания планирует потратить деньги на запуск и развитие продуктов, слияния и поглощения. «Благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A: рассматривать больше сделок большего размера. Ранее мы инвестировали в MarTech-сервисы Letteros и Popmechanic, что создало дополнительную ценность клиентам», — сказал сооснователь и гендиректор Александр Горник.

Мы смотрим преимущественно на небольшие MarTech-компании, которые создают дополнительную ценность клиентам. Где есть синергия и совместные истории успеха.
Предлагаем партнерам глубокую интеграцию в качестве модуля платформы, надежный канал продаж по нашим, уже интегрированным клиентам и разделение выручки. В обмен мы ожидаем миноритарную долю и надеемся, что в случае успеха совместного бизнеса большего, чем не зависимый от Mindbox продукт, команда основателей захочет присоединиться к нам.

Александр Горник
сооснователь и гендиректор Mindbox

Mindbox создали в 2006 году Горник и Иван Боровиков. Это интегрированная облачная платформа автоматизации маркетинга, которая позволяет настроить b2c-коммуникации: SMS, email-рассылки, программы лояльности, персонализацию сайта и другие. По собственным данным, у компании свыше 500 клиентов, в том числе «Перекрёсток», «Додо пицца», Burger King и другие.

С 1 декабря 2021 года единственный владелец ООО «Майндбокс» — кипрская «Майндбокс Груп ЛТД», следует из данных «Контур.фокуса». До этого Горнику и Боровикову принадлежало по 27,48%, ещё 20,48% было у OKS Group, 10,5% — у «Дамеле Холдингс ЛТД». По словам Боровикова, OKS Group и другие текущие партнёры сохранили участие в компании.

В 2020 году компания получила 34,6 млн рублей чистой прибыли при выручке 616,1 млн рублей, говорится в системе. В Mindbox отметили, что с момента создания развивались на собственную прибыль. Инвестиции Baring Vostok — это первые внешние деньги, которые пойдут на развитие, уточнил vc.ru Горник.

#новость #инвестиции

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Михаил

Зачем они это делают?

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Интимный франт

Отдыхать охото и зафиксить прибыль

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Kostya Sokolov

А что им делать?

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Kostya Sokolov

Ивест фонду сидеть на месте и не вкладывать?

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Grigvik Fake

Так "сидят" и вкладывают.

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Артем Бондарев

«Благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A»

Они подняли денег, чтобы инвестировать?

Получается Baring Vostok, в целом, стал фондом фондов)

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Читать все 6 комментариев
Маркетинг
Таня Боброва
Baring Vostok инвестировал $13 млн в российскую платформу автоматизации маркетинга Mindbox Статьи редакции

Деньги направят на развитие продуктов, опционный пул и сделки.

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