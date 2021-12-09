Baring Vostok инвестировал $13 млн в российскую платформу автоматизации маркетинга Mindbox Статьи редакции
Деньги направят на развитие продуктов, опционный пул и сделки.
Фонд стал миноритарным акционером, а сотрудникам Mindbox выделен опционный пул в размере более 8%, сообщила компания. Управление бизнесом остаётся за основателями.
Компания планирует потратить деньги на запуск и развитие продуктов, слияния и поглощения. «Благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A: рассматривать больше сделок большего размера. Ранее мы инвестировали в MarTech-сервисы Letteros и Popmechanic, что создало дополнительную ценность клиентам», — сказал сооснователь и гендиректор Александр Горник.
Mindbox создали в 2006 году Горник и Иван Боровиков. Это интегрированная облачная платформа автоматизации маркетинга, которая позволяет настроить b2c-коммуникации: SMS, email-рассылки, программы лояльности, персонализацию сайта и другие. По собственным данным, у компании свыше 500 клиентов, в том числе «Перекрёсток», «Додо пицца», Burger King и другие.
С 1 декабря 2021 года единственный владелец ООО «Майндбокс» — кипрская «Майндбокс Груп ЛТД», следует из данных «Контур.фокуса». До этого Горнику и Боровикову принадлежало по 27,48%, ещё 20,48% было у OKS Group, 10,5% — у «Дамеле Холдингс ЛТД». По словам Боровикова, OKS Group и другие текущие партнёры сохранили участие в компании.
В 2020 году компания получила 34,6 млн рублей чистой прибыли при выручке 616,1 млн рублей, говорится в системе. В Mindbox отметили, что с момента создания развивались на собственную прибыль. Инвестиции Baring Vostok — это первые внешние деньги, которые пойдут на развитие, уточнил vc.ru Горник.
Зачем они это делают?
А что им делать?
Ивест фонду сидеть на месте и не вкладывать?
Так "сидят" и вкладывают.
«Благодаря экспертизе Baring Vostok у Mindbox появляется возможность масштабировать успешный опыт инвестиций и M&A»
Они подняли денег, чтобы инвестировать?
Получается Baring Vostok, в целом, стал фондом фондов)
Деньги направят на развитие продуктов, опционный пул и сделки.
Узнали и рассказываем, как повлиял звездный статус на рестораны «Деликатессен» и «Паризьен», и за что их сотрудники получают повышенные чаевые.
Дети смотрят на мир открытыми глазами и у них есть чему поучиться.
Его представили 7 декабря на форуме «Открытые инновации» в Сколково.
В работе любой компании есть важнейшая рутина, малозаметная со стороны. Например, корпоративные юристы – это почти всегда «бойцы невидимого фронта», но от качества их претензионно-судебной работы зависит благополучие всей корпорации. Особенно если у вас в работе тысячи договоров, претензий и судебных дел. Тут поможет только глубокая автоматизация…
Пишу отзыв про geekbrains. Купила в черную пятницу у них курсы по Datsscientist, курсы куплены в рассрочку, были необходимы, чтобы усилить знания по питону для создания торговых ботов. Но так как в группе не нашлось свободных мест, то старт обучения ближайший БУДЕТ только 27 декабря (встреча с деканом), сами платные модули начнутся 10 января, то…
Инвестиции направят на выход в США.
Облачная CRM-система для рекрутмента Talantix расширила возможности общения HR-команд с кандидатами внутри сервиса. К уже существующим интеграциям — с Viber и WhatsApp — добавился Telegram!
Несмотря на то, что Южная Африка находится (сюрприз) в Африке, мобильные кошельки или QR-коды там совсем не используются, в отличие от большинства стран континента. И причина тому -- сильная банковская система, доставшаяся стране от Британской империи. Как следствие, в плане банковских услуг и платежей Южную Африку сложно отличить от…