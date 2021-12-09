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Маркетинг
Александра Бариева

Консалтинг секс-моделей: маркетологи помогают раскрутиться на OnlyFans и зарабатывают на этом сотни тысяч долларов Статьи редакции

Люди из рекламной сферы помогают авторам с SEO, пересмотром цен на подписку и выбором целевой аудитории. О новой профессии рассказывает The Hustle.

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DJ Кайла Трой, которая пользуется OnlyFans

С 2019 года число зарегистрированных пользователей OnlyFans выросло до 150 млн, а число авторов — до 1,5 млн, пишет издание. Платформа берёт комиссию в 20% от заработка моделей и ежегодно выплачивает им $5 млрд.

Однако из-за высокой конкуренции секс-работники всё чаще обращаются к маркетологам, например, к Эмберли Ротфилд, которая помогает им привлечь больше подписчиков.

Как Ротфилд попала в индустрию

Она выросла в неблагополучной семье в городе Сан-Антонио, штат Техас. В подростковом возрасте девушка ушла из дома и стала жить на улице. В 2005 году она устроилась оператором секса по телефону и стала зарабатывала $15 в час — в три раза больше минимальной зарплаты в штате в то время. Однако Ротфилд понимала: большую часть денег в виде комиссии забирал её работодатель, пишет The Hustle.

Эмберли Ротфилд

Вскоре она узнала о компании NiteFlirt, где операторы могли напрямую общаться с клиентами, следить за их количеством, устанавливать часы работы и цены.

«Я узнала всё о партнёрских ссылках, воронках продаж, почтовом маркетинге, SEO, ранжировании страниц и других вещах», — вспоминает Ротфилд. Вскоре её аккаунт стал самым популярным на сайте.

Она заняла нишу женского доминирования и стала работать на других платформах, таких как ManyVids, Clips4Sale и PornHub. В 21 год она зарабатывала от $600 до $900 в день. Когда её годовой доход вырос до $250 тысяч, другие секс-работники стали обращаться к ней за советами.

Я не вписываюсь в западные стандарты красоты. Мой рост 158 см и вес 113 кг. Когда другие модели узнали насколько я успешна, они говорили: «Я выгляжу так же, но ты не похожа на человека, который мог бы достичь такого успеха. Как ты это сделала?»

Эмберли Ротфилд

Ротфилд выбрала частые вопросы и собрала ответы на них в бесплатной электронной книге по маркетингу для работников секс-индустрии на 250 страниц. К запуску OnlyFans в 2016-м Ротфилд уже понимала, как работает индустрия контента для взрослых.

Во время пандемии Covid-19 на OnlyFans каждый день регистрировалось 200 тысяч новых пользователей и 8000 авторов. Девушка поняла, что сможет помочь им и стала их консультировать. В 2021-м Ротфилд заработала шестизначную сумму, пишет The Hustle.

Продвижение аккаунта на OnlyFans

Ротфилд руководит собственным агентством для новичков в секс-индустрии. Через неё прошли 26 тысяч моделей и секс-работников, среди которых были студенты, одинокие мамы, сотрудники розничной торговли и «белые воротнички».

Многие думают: чтобы заработать деньги, можно просто создать аккаунт и опубликовать фото груди. Это не так.

Эмберли Ротфилд

Консультация длится примерно три часа, она анализирует аккаунт модели и предлагает изменения, которые можно внести за 30 дней:

  • SEO аккаунта.
  • Модель ценообразования.
  • Выбор целевой аудитории.
  • Настройка воронки продаж.
  • Стратегии перекрестного продвижения.

По мнению Ротфилд, главная ошибка новичков — они неверно определяют аудиторию. «Модели часто говорят: “У меня будет образ соседской девушки”. На что я отвечаю: “Да, такой же, как у всех”. При таком перенасыщении рынка модель должна занять определённую нишу».

Она советует клиентам быть как можно более искренними: «Если вы любите ходить в походы, выкладывайте откровенные фотографии из походов. Если вы художник, делайте эротические фотографии, когда рисуете».

Художница Пастель Рэй, которая пользуется OnlyFans

Одной из своих клиенток Ротфилд предложила образ «бедной студентки колледжа». Она посоветовала ей добавить описание профиля «Создала аккаунт, чтобы оплатить колледж», переименовать все видео и поменять аватар. После этих изменений 12 человек оформили на аккаунт подписку стоимостью $15 в месяц.

Ротфилд также руководит аналитической фирмой Athena Stats, которая собирает данные с платформ для взрослых: о длине видео, превью-картинках, ценах и других параметрах. Полученную информацию девушка использует в работе консультанта, пишет The Hustle.

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Например, она выяснила, что вебкам-сайты собирают наибольший трафик после 3 часов ночи по восточному времени. Она посоветовала одной из клиенток проводить трансляции в дневное время, когда конкуренция меньше. Так модель заработала в три раза больше, чем обычно.

Сколько часов в неделю авторы тратят на продвижение профиля

Кто ещё консультирует моделей OnlyFans и что ждёт платформу в будущем

Бывший специалист по рекламе Ричард Льюис

Он более 20 лет занимался онлайн-рекламой, а в 2019 году изменил направление бизнеса — начал работать с создателями контента на OnlyFans. Его компания SEO Bounty помогает моделям разобраться с рекламным продвижением.

Льюис ведёт аккаунт в Twitter, где у него 139 тысяч подписчиков, большинство из которых мужчины-пользователи OnlyFans. Он берёт $20 за рекламу аккаунта модели и продаёт примерно 400 постов в месяц. В Reddit и Twitter размещать откровенные фотографии не запрещено, в отличие от Instagram и Facebook, пишет издание.

Модели OnlyFans заключают сделки на сотни долларов по продвижению аккаунтов друг друга. Для этого они используют Telegram, где создают закрытые чаты.

Коэффициент удержания подписчиков в контенте для взрослых очень низкий, поэтому нужно постоянно привлекать новых пользователей. Каждый месяц от профиля моделей отписывается более 50% аудитории.

Льюис говорит: «Парни оформляют подписку на месяц, чтобы посмотреть на ваши откровенные фотографии, а потом отписываются. Поэтому вам всегда нужно привлекать новых пользователей».

Бывшая сотрудница налоговой службы Кэтрин Стадли

Она работала специалистом по налогообложению, а в 2020 году открыла свой бизнес в штате Вирджиния и консультирует авторов по налоговым вопросам.

Кэтрин Стадли

У неё более 100 клиентов, в основном женщин от 18 до 23 лет. «В 2020-м они получали $12 тысяч в год, работая в McDonald's, а на OnlyFans зарабатывают от $20 тысяч до $300 тысяч. Им не хватало знаний об уплате налогов как независимых подрядчиков. Они никогда не слышали о формах 1099 и налоговых вычетах».

Многие клиенты обращаются к Стадли, потому что чувствуют, что налоговые службы, такие как H&R Block, осуждают то, чем они занимаются. Она помогла авторам получить некоторые налоговые вычеты, в том числе на:

  • Татуировки.
  • Маникюр.
  • Абонементы в спортзал.
  • Нижнее бельё и костюмы.
  • Секс-игрушки.

В своём Instagram Стадли рассказывает, как через платёжный сервис Venmo правильно задекларировать подарки от поклонников и доход с продажи фотографий.

На OnlyFans размещают не только контент для взрослых. Там публикуют фотографии шеф-повара, музыканты и фитнес-инструкторы. На платформе зарегистрированы знаменитости, например, рэп-исполнительнца Cardi B и бывший трейдер с Уолл-стрит Джордан Белфорт.

В августе 2021 года OnlyFans запретила некоторые виды контента для взрослых, но спустя несколько дней отменила своё решение.

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В августе платформа заявила, что начнёт блокировать «откровенные» эротические посты из-за давления платёжных сервисов и банков.

#onlyfans #профессии

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3 комментария
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PCT URL

что ждёт платформу в будущем
Об этом в статье ни слова, к сожалению 😕

Но есть такая догадка: наверное, единственное, что логично напрашивается, имея такую базу фото/видео в наличии — это анализ наиболее успешных аккаунтов, внедрение ИИ и генерация фото/видео несуществующих людей для раскрутки фейковых аккаунтов, чтобы получать уже не 20%, а все 100% 🙂

Даже если афера и вскроется — пострадавших как таковых не будет.

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PCT URL

Будет смешно, если окажется, что X% нынешних звёзд сервиса — уже нейронные фейки, но об этом никто не в курсе 🤭

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Юлия Жилина

Тем временем маркетологи

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Люди из рекламной сферы помогают авторам с SEO, пересмотром цен на подписку и выбором целевой аудитории. О новой профессии рассказывает The Hustle.

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