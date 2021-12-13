Peloton сняла рекламу с героем перезапуска «Секса в большом городе» после падения акций на фоне выхода сериала Статьи редакции
Компания подписала ролик «И просто так... он жив».
Peloton сняла рекламу тренажёров с персонажем сериала «Секс в большом городе» и его перезапуска «И просто так» за два дня после начала падения акций компании. Производитель опубликовал видео в Twitter.
Ниже в тексте указано описание рекламы, которое содержит спойлеры о сюжете сериала.
В первой серии продолжения муж главной героини Кэрри Брэдшоу «Мистер Биг» умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton. В новом ролике инструктор Peloton Джесс Кинг сидит с рядом с Крисом Нотом, игравшим «Мистера Бига», и говорит, что он хорошо выглядит. Нот отвечает, что прекрасно себя чувствует. «Может, мы ещё прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — говорит Нот.
После голос актёра Райана Рейнольдса говорит: «И просто так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».
- После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции Peloton упали на 17% за два дня. Компании пришлось объяснять пользу своих тренажёров и их влияние на здоровье из-за поворота в сюжете сериала.
"Меньше чем за два дня после начала"
Всю голову сломал, что раньше чего произошло?
А что нельзя было просто засудить сериал?
Возможно, это старая добрая много ходов очка
Красавчики. Я бы на их месте вообще снял целый минисериал с ним в главной роли типа он жив остался. Пусть бы и имя и сюжет чуток изменил чтобы не засудили
Ну всё, теперь можно заходить на всю котлету (нет).
Манипуляция рынком )
"Компании пришлось объяснять пользу своих тренажёров и их влияние на здоровье из-за поворота в сюжете сериала."
Компания не хочет объяснить, почему убыточный бизнес стоит столько, и что будет, когда сиплый пойдет на коррекцию?)
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