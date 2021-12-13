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Маша Цепелева

Peloton сняла рекламу с героем перезапуска «Секса в большом городе» после падения акций на фоне выхода сериала Статьи редакции

Компания подписала ролик «И просто так... он жив».

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2475 просмотров

Peloton сняла рекламу тренажёров с персонажем сериала «Секс в большом городе» и его перезапуска «И просто так» за два дня после начала падения акций компании. Производитель опубликовал видео в Twitter.

Ниже в тексте указано описание рекламы, которое содержит спойлеры о сюжете сериала.

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В первой серии продолжения муж главной героини Кэрри Брэдшоу «Мистер Биг» умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton. В новом ролике инструктор Peloton Джесс Кинг сидит с рядом с Крисом Нотом, игравшим «Мистера Бига», и говорит, что он хорошо выглядит. Нот отвечает, что прекрасно себя чувствует. «Может, мы ещё прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — говорит Нот.

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После голос актёра Райана Рейнольдса говорит: «И просто так миру напомнили, что регулярная езда на велосипеде стимулирует и улучшает работу сердца, легких и кровообращение. Езда на велосипеде укрепляет сердечные мышцы, снижает пульс в состоянии покоя и снижает уровень жира в крови. Он жив».

Peloton @onepeloton
And just like that...he's alive.
  • После выхода первой серии сериала HBO «И просто так», продолжения «Секса в большом городе», акции Peloton упали на 17% за два дня. Компании пришлось объяснять пользу своих тренажёров и их влияние на здоровье из-за поворота в сюжете сериала.

#новость #peloton

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7 комментариев
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Сергей Федоров

"Меньше чем за два дня после начала"
Всю голову сломал, что раньше чего произошло?

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Sergey Nester

А что нельзя было просто засудить сериал?

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Юрий Белоножкин

Возможно, это старая добрая много ходов очка

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Роман Александров

Красавчики. Я бы на их месте вообще снял целый минисериал с ним в главной роли типа он жив остался. Пусть бы и имя и сюжет чуток изменил чтобы не засудили

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Роман Аванесов

Ну всё, теперь можно заходить на всю котлету (нет).

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Andrey Smalkov

Манипуляция рынком )

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Кирилл Фотькин

"Компании пришлось объяснять пользу своих тренажёров и их влияние на здоровье из-за поворота в сюжете сериала."

Компания не хочет объяснить, почему убыточный бизнес стоит столько, и что будет, когда сиплый пойдет на коррекцию?)

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