В первой серии продолжения муж главной героини Кэрри Брэдшоу «Мистер Биг» умирает от сердечного приступа после 45-минутной тренировки на Peloton. В новом ролике инструктор Peloton Джесс Кинг сидит с рядом с Крисом Нотом, игравшим «Мистера Бига», и говорит, что он хорошо выглядит. Нот отвечает, что прекрасно себя чувствует. «Может, мы ещё прокатимся? Жизнь слишком коротка, чтобы этого не сделать», — говорит Нот.