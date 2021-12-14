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Маркетинг
Евгения Евсеева

TikTok подвёл итоги 2021 года: собрал лучшие рекламные кампании и назвал тех, кто распродал товар благодаря соцсети Статьи редакции

Полностью продали товары «Вкусилл» и Maybelline.

  • Платформа TikTok For Business подвела итоги 2021 года и собрала маркетинговые кампании брендов, которые запустили новые тренды и открыли дополнительные возможности для продвижения бизнеса на платформе, объявила компания.
  • Кампании распределены по категориям — вдохновившие пользователей на совместное творчество, поднимающие важные для компании вопросы, использующие максимум инструментов, самые креативные и те, что помогли распродать товары бренда.
  • К созданию роликов привлекли больше всех пользователей Samsung, Huyndai, «Сбер», МТС. Социально значимые темы поднимали Snickers, «Тинькофф» и «Открытие». Самые креативные — S7, создавшая TikTok-сериал, Kari и Vivienne Sabo.
  • Максимум инструментов в роликах использовали Froneri для рекламы мороженого со вкусом Oreo, «Яндекс» для рекламы «Станции Лайт», Estee Lauder и Ozon.

  • Среди товаров, распроданных благодаря TikTok — шоколадная бомбочка от «Вкусвилла» и тушь для ресниц Sky High от Maybelline New York. Ритейлер выпустил ролик с рецептом приготовления какао — и в итоге онлайн-продажи продукта выросли в 10 раз. А на сайт Maybelline зашли 6 млн раз.

#новость #tiktok

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7 комментариев
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Fred Han

Делюсь своими успехами в #ТТ2021
У моего лучшего видео 9 просмотров 😹

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Fred Han

Звуковой ряд после загрузки видоса сбился, или только у меня?

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Алексей Винокуров

Нет, у меня все работает, качает музяка.

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Алексей Винокуров

Совмещая самый популярный сюжет тиктокарей и целевую аудиторию Сбера, так себе и представляю мини клип — пенсионерка отчаянно тверкает в очереди к банкомату.

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Лев Коптев

И сорит пачкой квитанций жкх

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Ilya Grigorev

Из бабломёта (такой красный пистик для денег)

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Александр

Как хорошо, что в Крыму не работает ТикТок

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