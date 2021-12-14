TikTok подвёл итоги 2021 года: собрал лучшие рекламные кампании и назвал тех, кто распродал товар благодаря соцсети Статьи редакции
Полностью продали товары «Вкусилл» и Maybelline.
- Платформа TikTok For Business подвела итоги 2021 года и собрала маркетинговые кампании брендов, которые запустили новые тренды и открыли дополнительные возможности для продвижения бизнеса на платформе, объявила компания.
- Кампании распределены по категориям — вдохновившие пользователей на совместное творчество, поднимающие важные для компании вопросы, использующие максимум инструментов, самые креативные и те, что помогли распродать товары бренда.
- К созданию роликов привлекли больше всех пользователей Samsung, Huyndai, «Сбер», МТС. Социально значимые темы поднимали Snickers, «Тинькофф» и «Открытие». Самые креативные — S7, создавшая TikTok-сериал, Kari и Vivienne Sabo.
- Максимум инструментов в роликах использовали Froneri для рекламы мороженого со вкусом Oreo, «Яндекс» для рекламы «Станции Лайт», Estee Lauder и Ozon.
Среди товаров, распроданных благодаря TikTok — шоколадная бомбочка от «Вкусвилла» и тушь для ресниц Sky High от Maybelline New York. Ритейлер выпустил ролик с рецептом приготовления какао — и в итоге онлайн-продажи продукта выросли в 10 раз. А на сайт Maybelline зашли 6 млн раз.
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