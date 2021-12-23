Intel призвала поставщиков не использовать труд рабочих из Синьцзяна, а затем извинилась — после критики в соцсетях Статьи редакции
Один из амбассадоров прекратил сотрудничество с компанией.
Intel опубликовала в китайской соцсети WeChat заявление, что попросила поставщиков не использовать рабочую силу или продукты из Синьцзяна «для обеспечения требований законодательства США».
Компания принесла извинение после того, как её раскритиковали пользователи из Китая, а вокалист одной из самых популярных в стране групп TFBoys Ван Цзюнькай заявил, что прекратит все партнёрские отношения с Intel, сообщает Bloomberg.
Ван Цзюнькай был представителем бренда, а TFBoys несколько раз выступали на национальных праздниках — это говорит о том, что группу поддерживает правительство, пишет издание.
Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал Intel «уважать факты» о Синьцзяне. «Заявление о так называемом принудительном труде полностью сфабриковано антикитайскими силами в США, чтобы навредить репутации Китая. Продукция, производимая в Синьцзяне, хорошего качества, и компании понесут убытки, если откажутся от неё», — передаёт его слова издание.
По данным Bloomberg, Китай — крупнейший рынок персональных компьютеров и полупроводников и основной рынок для микропроцессоров Intel. Компания получила более четверти своей выручки в 2020 году из Китая.
- В начале декабря 2021 года США запретили ввозить товары из Синьцзяня и обвинили властей Китая в использовании принудительного труда в регионе.
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Китай давно практикует массовые перемещения деревенской бедноты с заявленной целью обеспечить ее работой. Это считается частью национальной кампании по борьбе с бедностью.
В последние годы эти усилия активизировались. Считается, что президент Си Цзиньпин стремится ликвидировать абсолютную бедность к 100-летию Компартии Китая, которое будет отмечаться в будущем году, и видит в этом главную задачу в сфере внутренней политики.
Но в Синьцзяне, по ряду признаков, кампания преследует и политические цели. Там намного тщательнее следят за тем, как реализуются задания и квоты, а на местных чиновников постоянно давят, чтобы план выполнялся.
с 2016 года началось строительство "лагерей перевоспитания", куда направляют всех, чье поведение вызывает подозрения в нелояльности: например, тех, кто устанавливает на свой телефон мессенджеры с шифрованием, просматривает религиозные сайты или имеет родственников за границей.
https://www.bbc.com/russian/features-55319963
Зачем они такое говорят? Это даёт очки в соцсетях для местных американцев? Или так требует госдеп? Вышедшие из под контроля PR-акции? 🤷♀️
Ничего удивительного, знакомая картина - так было в советском союзе. Потом скажут, так было в Китае.
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