Один из амбассадоров прекратил сотрудничество с компанией.

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Intel опубликовала в китайской соцсети WeChat заявление, что попросила поставщиков не использовать рабочую силу или продукты из Синьцзяна «для обеспечения требований законодательства США».

Мы благодарим всех за вопросы и опасения и уважаем чувствительность этого вопроса в Китае. Как многонациональная компания, мы работаем в развивающейся и сложной среде и должны проявлять осторожность. Мы приносим искренние извинения нашим уважаемым китайским клиентам, партнёрам и общественности. представитель Intel

Компания принесла извинение после того, как её раскритиковали пользователи из Китая, а вокалист одной из самых популярных в стране групп TFBoys Ван Цзюнькай заявил, что прекратит все партнёрские отношения с Intel, сообщает Bloomberg.

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Ван Цзюнькай был представителем бренда, а TFBoys несколько раз выступали на национальных праздниках — это говорит о том, что группу поддерживает правительство, пишет издание.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал Intel «уважать факты» о Синьцзяне. «Заявление о так называемом принудительном труде полностью сфабриковано антикитайскими силами в США, чтобы навредить репутации Китая. Продукция, производимая в Синьцзяне, хорошего качества, и компании понесут убытки, если откажутся от неё», — передаёт его слова издание.

По данным Bloomberg, Китай — крупнейший рынок персональных компьютеров и полупроводников и основной рынок для микропроцессоров Intel. Компания получила более четверти своей выручки в 2020 году из Китая.