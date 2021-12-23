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Маша Цепелева

Intel призвала поставщиков не использовать труд рабочих из Синьцзяна, а затем извинилась — после критики в соцсетях Статьи редакции

Один из амбассадоров прекратил сотрудничество с компанией.

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Intel опубликовала в китайской соцсети WeChat заявление, что попросила поставщиков не использовать рабочую силу или продукты из Синьцзяна «для обеспечения требований законодательства США».

Мы благодарим всех за вопросы и опасения и уважаем чувствительность этого вопроса в Китае. Как многонациональная компания, мы работаем в развивающейся и сложной среде и должны проявлять осторожность. Мы приносим искренние извинения нашим уважаемым китайским клиентам, партнёрам и общественности.

представитель Intel

Компания принесла извинение после того, как её раскритиковали пользователи из Китая, а вокалист одной из самых популярных в стране групп TFBoys Ван Цзюнькай заявил, что прекратит все партнёрские отношения с Intel, сообщает Bloomberg.

Ван Цзюнькай был представителем бренда, а TFBoys несколько раз выступали на национальных праздниках — это говорит о том, что группу поддерживает правительство, пишет издание.

Представитель министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь призвал Intel «уважать факты» о Синьцзяне. «Заявление о так называемом принудительном труде полностью сфабриковано антикитайскими силами в США, чтобы навредить репутации Китая. Продукция, производимая в Синьцзяне, хорошего качества, и компании понесут убытки, если откажутся от неё», — передаёт его слова издание.

По данным Bloomberg, Китай — крупнейший рынок персональных компьютеров и полупроводников и основной рынок для микропроцессоров Intel. Компания получила более четверти своей выручки в 2020 году из Китая.

  • В начале декабря 2021 года США запретили ввозить товары из Синьцзяня и обвинили властей Китая в использовании принудительного труда в регионе.

#новость #intel #китай

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4 комментария
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Andry Gribkov

-100,000,000 social credit, плахой процессор интел. Амд кошка жена, правильный цвет партия

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Денис Демидов

Китай давно практикует массовые перемещения деревенской бедноты с заявленной целью обеспечить ее работой. Это считается частью национальной кампании по борьбе с бедностью.

В последние годы эти усилия активизировались. Считается, что президент Си Цзиньпин стремится ликвидировать абсолютную бедность к 100-летию Компартии Китая, которое будет отмечаться в будущем году, и видит в этом главную задачу в сфере внутренней политики.

Но в Синьцзяне, по ряду признаков, кампания преследует и политические цели. Там намного тщательнее следят за тем, как реализуются задания и квоты, а на местных чиновников постоянно давят, чтобы план выполнялся.

с 2016 года началось строительство "лагерей перевоспитания", куда направляют всех, чье поведение вызывает подозрения в нелояльности: например, тех, кто устанавливает на свой телефон мессенджеры с шифрованием, просматривает религиозные сайты или имеет родственников за границей.
https://www.bbc.com/russian/features-55319963

"Грязный хлопок" Синьцзяна: как Китай принуждает…
Китай принуждает сотни тысяч уйгуров и представителей других нацменьшинств заниматься тяжелым…
www.bbc.com
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Эмилия Теплова

Зачем они такое говорят? Это даёт очки в соцсетях для местных американцев? Или так требует госдеп? Вышедшие из под контроля PR-акции? 🤷‍♀️

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Илья Попов

Ничего удивительного, знакомая картина - так было в советском союзе. Потом скажут, так было в Китае.

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