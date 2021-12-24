Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.

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Курьеры будут доставлять заказы на упряжках в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу Байкала в Бурятии до 26 декабря, объявила компания.

Доставка в Иркутской области Сбермаркет

Первый заказ «‎на собаках»‎ получили сотрудники архитектурно-этнографического музея «‎Тальцы»‎ на 47-м километре Байкальского тракта Сбермаркет

Для этого несколько курьеров прошли обучение у действующих каюров. Так доставляют только негабаритные заказы — один пёс может увезти груз весом только до 20 кг.

Сбермаркет

«Сбермаркет» запустил доставку на упряжках с хаски в том числе, чтобы обратить внимание на проблему квартирного содержания хаски, сиба-ину и других северных собак. Им нужна постоянная активность и физические нагрузки. Вместе с зоомагазинами «Бетховен» компания запустила акцию — с 17 по 31 января 2022 там можно будет купить товары, которые передадут фонду «‎Хаски Хэлп».

Сбермаркет

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Сбермаркет

Сбермаркет