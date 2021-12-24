«Сбермаркет» запустил доставку на собачьих упряжках в Сибири Статьи редакции
Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.
Курьеры будут доставлять заказы на упряжках в Иркутской области и на горе Мамай на южном берегу Байкала в Бурятии до 26 декабря, объявила компания.
Для этого несколько курьеров прошли обучение у действующих каюров. Так доставляют только негабаритные заказы — один пёс может увезти груз весом только до 20 кг.
«Сбермаркет» запустил доставку на упряжках с хаски в том числе, чтобы обратить внимание на проблему квартирного содержания хаски, сиба-ину и других северных собак. Им нужна постоянная активность и физические нагрузки. Вместе с зоомагазинами «Бетховен» компания запустила акцию — с 17 по 31 января 2022 там можно будет купить товары, которые передадут фонду «Хаски Хэлп».
Единственная надежда на собак - может хоть они не проебут все сроки.
Помнится, летом "Деливири Клаб" в Сочи анонсировал заказ еды на яхты с помощью курьеров на скутерах. С тех пор тишина. Здесь походу такая же разовая PR-акция, для бесплатного упоминания в СМИ.
Ё-доставка… Гав гав…оригинальный ход, учитывая прошлые этнические традиции, PR настоящего, зарабатываем в будущем.
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Хаски помогают доставлять заказы в удалённые уголки, куда нельзя добраться на машине.