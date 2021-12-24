Добрые и трогательные истории, которыми бренды проводят год и напоминают о самом важном.

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Ежегодно самые разные бренды выпускают рекламу к Рождеству и Новому году. В ней компании подводят итоги года, поднимают актуальные проблемы и предлагают провести праздники с самыми близкими людьми.

TJ собрал самые яркие и необычные примеры тематических рекламных роликов, скрыв под «спойлерами» некоторые важные сюжетные моменты.

Немецкая торговая сеть EDEKA

«Капля дождя, которая мечтает стать снежинкой»

Ролик рассказывает об ученике «Снежинистой академии», где капли воды готовят стать снежинками зимой.

Содержание скрыто Показать Однако у главного героя, который многим напомнит персонажа мультфильма «Душа», это не выходит, и вместо снега на землю падает дождь.

В компании заявляют, что хотят привлечь внимание зрителей к проблеме глобального потепления, а сами обещают добиваться прогресса в своём деле, чтобы отпраздновать Рождество с чистым снегом.

Служба доставки в ЮАР Checkers

«Санта-Клаусы возвращаются в город»

Несколько сотрудников службы доставки Checkers совместно с диджеем Дэном Мейсом решили записать новогоднюю песню. Для этого они использовали не только музыкальные инструменты, но и мотороллеры — основное средство передвижения курьеров. В кадре традиционная примета южноафриканского Рождества — никакого снега!

Детский конструктор Lego

«Перестрой мир»

Рождественский ролик от Lego посвящён тому, как сильно детское воображение. Нам показывают, как герои способны прыгать с вертолёта, становиться штурмовиками из «Звёздных войн» и попросить помощи у дракона, чтобы потушить пожар.

Норвежская почта Posten

«Когда Гарри встретил Санту»

Реклама Posten отсылает к известной романтической комедии «Когда Гарри встретил Салли». Глава семьи ежегодно, в канун праздника, видится с Санта-Клаусом — да, только на одну ночь. И потом весь год думает только о новой встрече.

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Содержание скрыто Показать В какой-то момент Гарри решается написать Санте письмо с фразой: «Всё, что мне нужно в этом году, — это ты». Выясняется, что мужчина влюблён в Санту. «В 2022 году Норвегия отмечает 50 лет, как жители нашей страны могут любить кого хотят», — гласит слоган.

Содержание скрыто Показать Авторы имеют в виду то, что до 1972 года однополый секс в стране считался уголовным преступлением. В конце ролика почтовая служба желает счастливого Рождества и Нового года, посылая виртуальную открытку «всем нам» от «всех нас».

Производитель автомобилей Mini

«Дорога домой с музыкантом Крисом Ри»

Реклама сделана из роликов реальных людей, которые едут на Mini домой в канун рождественских праздников. Они преодолевают пургу, метель, аварии на дорогах и не только, чтобы добраться до близких как можно быстрее.

Видео сопровождает классическая рождественская композиция музыканта Криса Ри, которую он написал в 1978 году, застряв в пробке по пути домой в канун Рождества. Тогда жена артиста проехала на Mini 400 километров, чтобы забрать его и отвезти домой. Есть специальный сайт, посвящённый истории этой песни.

Датская государственная лотерея Staatsloterij

«Поделись удачей»

Пожилой мужчина узнаёт, что его кукушка в настенных часах чем-то заболела. Он относит её к часовщику, плотнику и в ветеринарную клинику, но нигде ему не могут помочь и выяснить, в чём же дело. Лишь случайно он узнаёт в кафе, что птице не хватало общения — кукушка начинает бодро общаться с другой кукушкой, а затем и дружить.

Автомобильная компания Toyota

«Поделитесь радостью»

Главная героиня по имени Нора Джой долгое время не решается показывать в открытую своё новогоднее настроение. Чувство приближающегося праздника в виде яркого огонька всё время пытается вырваться наружу, но Джой упорно прячет его в банках. В конце всё же решает поделиться лучиками с городом, чтобы новогоднее настроение охватило всех.

Австрийский банк Erste

«Верь в завтрашний день»

Создатели рекламного ролика решили рассказать историю об экологичном образе жизни. В ней дочь главного героя всячески напоминает отцу о том, как важно изменять привычные бытовые вещи, чтобы спасти планету.

Содержание скрыто Показать Однако в конце выясняется, что главный герой делал всё то, заботясь о будущем поколении в лице своей дочери, которая ещё не родилась.

Автомобильная компания Chevrolet

«Праздничная поездка»

Мужчина на Рождество получает самый лучший подарок в его жизни после нескольких лет одиночества без своей жены — отреставрированную и отремонтированную машину. Благодаря такому подарку он вновь начинает чувствовать себя счастливым и отправляется в путешествие вместе со своей дочерью.

Производитель пива Guinness

«Хорошие вещи — в наших руках»

Милая праздничная песня и реклама о том, как всё в мире напоминает кружку пенного — от тележки у бабушки до чаек, сидящих на трубе. А самое лучшее — встреча с друзьями в баре, где все веселятся и общаются.

Стриминговый сервис Amazon Prime

«Каждая улыбка рассказывает историю»

История рассказывает о необщительном сотруднике зоопарка, который заводит дружбу с гиеной. Однажды животному становится плохо, и мужчина вылечивает его. Вместе с гиеной они проводят праздники и веселятся: гоняют местных хулиганов, покупают ёлку, воруют сосиски и смотрят рождественские фильмы.

Британский ритейлер Boots

«Подарки от Джой»

Девушка по имени Джой находит сумку, которая дарит абсолютно любые подарки, какие ей только захочется. Что-то вроде бисерной сумочки Гермионы Грейнджер из «Гарри Поттера». Сначала Джой дарит многое самой себе, но быстро понимает, что куда важнее, что с помощью такой сумки она может сделать счастливыми всех вокруг, включая самых близких.

Литовская телекоммуникационная компания Telia

«О жизни в одиночестве»

Двое пожилых мужчин вечно ссорятся друг с другом и присылают друг другу сообщения с оскорблениями. Но в какой-то момент понимают, что это на самом деле крепкая дружба. Именно поэтому они встречают праздники вместе.

Бренд одежды John Lewis

«Неожиданный гость»