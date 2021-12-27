О том, как устроена экономика социальной сети и почему брендам важны неидеальные ролики обычных людей, рассказывает Fortune.

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Сервис коротких видеороликов TikTok с 2019 года входит в топ самых загружаемых приложений, а в сентябре 2021-го число его уникальных пользователей достигло одного миллиарда в месяц.

За глобальные бизнес-решения соцсети отвечает Блейк Чендли. Он присоединился к TikTok в 2019 году, долгое время до этого проработав в Facebook — там он отвечал за отношения с брендами и маркетинговыми агентствами. Чендли считает, что бизнес-модели двух площадок существенно отличаются.

Facebook — более «социальная», объединяющая пользователей и побуждающая подстраиваться под общие интересы. Она в больших количествах использует информацию о них для настройки персонализированной рекламы, что, на взгляд Чендли, всё менее актуально в условиях растущего внимания к безопасности данных.



Главная цель TikTok — развлечение. Сервис изучает свою аудиторию для персонализации рекламы и ленты, намеренно подмешивая в неё что-то незнакомое для пользователя.

По мнению издания, популярность последнего связана с алгоритмом рекомендаций — он мгновенно обрабатывает каждое действие, создавая бесконечную персонализированную подборку клипов.

Рейтинг самых скачиваемых социальных и развлекательных приложений Fortune

В 2020 году TikTok запустил проект Transparency and Accountability Center, чтобы показать методы обработки данных и принципы действия алгоритма в социальной сети. Он предлагает новым пользователям серию видеороликов, затем отслеживает их действия и поведение и рекомендует на основе этого анализа новую порцию видео.

Затем цикл повторяется. Предположительно, любой ролик показывают минимум сотне человек. Если он соответствует определённым критериям, его продвигают дальше — демонстрируют тысяче пользователей, десяти тысячам и так далее. Издание отмечает, что даже новичок может набрать миллион просмотров без единого подписчика — это стимулирует создавать всё большее количество контента и, как следствие, развивает «экономику творцов».

Динамика изменения средней продолжительности времени, проведённого пользователями в TikTok и YouTube Fortune

Сервис поддерживает авторов, у которых более десяти тысяч подписчиков и свыше 100 тысяч просмотров за последний месяц — для этого в TikTok создали фонд Creator Fund. Fortune также подчёркивает, что некоторые блогеры могут зарабатывать десятки тысяч долларов за один спонсируемый пост, а выгода от этого есть и для компаний.

Каждый вложенный в маркетинг на TikTоk $1 млн оборачивается $7,2 млн продаж в первые 90 дней. Это на 24% больше, чем у Facebook, Twitter и YouTube.

Сет Кин генеральный директор аналитической компании ROI Influencer



TikTok сообщает, что в 2020 году количество компаний на платформе выросло на 500%. Они приходят на площадку разными способами: работают напрямую с авторами, спонсируют конкурсы по хэштегам, заводят собственные аккаунты, публикуют рекламу или развлекательный контент. Из 500 крупнейших фирм, по словам Чендли, 70% рекламируются на платформе.

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Как компании используют TikTok

В 2019 году команда сети ресторанов мексиканской кухни Chipotle заметила, что бренд часто упоминают в TikTok. Тогда платформу решили включить в общую стратегию продвижения — для этого создали одноимённый аккаунт с роликами о жизни сети, пользовательским контентом, рецептами и кулинарными советами.

В октябре 2021 года у него было более 1,6 млн подписчиков и 30,6 млн лайков. «Мы экспериментируем — чем безумнее, тем лучше. Пытаемся найти эти вирусные моменты, они привлекают алгоритм», — делится вице-президент Chipotle по цифровому маркетингу Тресси Либерман.

По мнению главного креативного директора рекламного агентства Goodby Silverstein & Partners Маргарет Джонсон, в работе с TikTok важно, чтобы компании действительно интересовали аудиторию.

Это отличная площадка для маркетологов, которые готовы передать бренд в управление аудитории. Так они смогут обрести много фанатов среди поколения Z.

Маргарет Джонсон главный креативный директор GSP



В рамках рекламной кампании Cheetos для чемпионата по американскому футболу Супербоул 2020 GSP не только создала ролик для ТВ, но и эффект в TitTok под названием Cheetle — он накладывает на руки пользователей оранжевый слой «пыли» от чипсов. По задумке команды, так они должны почувствовать себя частью рекламы.

Реклама Cheetos для Супербоула 2020

Питер Томас Рот — владелец одноимённой косметической марки. Он рекламировал её разными способами: на телевидении, в журналах и Instagram, сотрудничал со звёздами, например, семьёй Кардашьян. Но самым эффективным каналом, по словам Рота, оказался TikTok.

В августе 2021 года 54-летняя пользовательница социальной сети Тринидад Сандовал опубликовала ролик в формате «до и после» — она рассказала, что после операции у неё стали появляться сильные мешки под глазами и справиться с ними помогает крем для век от Peter Thomas Roth, а затем нанесла средство на кожу. В течение трёх минут отёк спал.

Fortune пишет, что блогеры тысячами репостили видео Сандовал, используя функции Duets и Slitch — они позволяют задействовать фрагменты чужого контента. Крем для век раскупили полностью в течение первых двух недель после публикации, отмечает Рот. В октябре клип набрал более 29 млн просмотров, 5 млн лайков и 130 тысяч комментариев.

Рот сотрудничает с поклонницей своего средства, например, она стала участницей партнёрской программы бренда. В октябре её аккаунт в TikTok набрал более 159 тысяч подписчиков.

Если кто-то самостоятельно и искренне делится чем-то, успехи могут быть огромными.

Питер Рот

основатель косметической компании Peter Thomas Roth



Издание приводит и другие примеры влияния пользовательского контента на продажи:

Ролик от финского шеф-повара с рецептом пасты с сыром фета привёл к созданию хэштега fetapasta. Он набрал более 1 млрд просмотров и способствовал росту продаж феты по всему миру.



По хэштегу BamaRush студентки Алабамского университета в деталях описывали свои наряды — вскоре количество посетителей и недельная выручка часто упоминаемого ими бренда одежды Kendra Scott подскочили на 17% и 20% соответственно, а в магазине Pants Store онлайн-заказы выросли на 400%.

В феврале 2020 года блогерша Карли Джой эмоционально рассказала о своём любимом средстве для бритья от EOS. Благодаря ролику количество его заказов увеличилось в 25 раз, а посещаемость сайта компании выросла в 450 раз. EOS заключила контракт с Джой — вместе они создали ограниченную линейку продуктов Bless Your F#@%ing Cooch.



Средства для бритья от EOS, в оформлении которых используются фразы из видео Карли Джой

Adweek

В 2021 году сервис запустил новую функцию — TikTok Shopping. С её помощью продавцы могут запускать видеорекламу в социальной сети через Shopify, отмечать продукты в обычных публикациях и создавать мини-витрины. «Мы пытаемся устранить разрыв между действиями пользователя "увидел" и "купил"», — говорит руководитель по продукту Shopify Амир Каббара.

Критика и актуальные проблемы

В 2019-м TikTok заплатил $92 млн для урегулирования коллективного иска о краже личных данных, в этом же году его оштрафовали на $5,7 млн за незаконный сбор информации о пользователях младше 13 лет.

В 2021 году сервис ужесточил правила сбора данных для этой возрастной группы, однако через несколько месяцев репортеры The Wall Street Journal с помощью бот-аккаунтов показали, что TikTok предлагает несовершеннолетним контент сексуального характера. По словам Fortune, один из крупнейших мировых брендов, название которого не уточняется, остановил всю рекламу на платформе после публикации об этом

Да, нам нужно сделать ещё больше. Мы удаляем миллионы неприемлемых материалов и потратили много времени на концепцию доверия. Бренды должны доверять нам, наши пользователи должны доверять нам, государственные органы должны доверять нам.

Блейк Чендли президент департамента глобальных бизнес-решений TikTok



Чендли замечает, что и другие крупные игроки допускали ошибки, связанные с данными и конфиденциальностью. По его мнению, TikTok сможет извлечь уроки из них.