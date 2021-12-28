Курьеры «СберМаркета» в Москве будут доставлять заказы в костюме почтальона Печкина Статьи редакции
До 31 декабря включительно.
Акцию организовал «СберМаркет» совместно с «Союзмультифильмом», заявили компании. «Печкины» будут доставлять заказы из Metro, «Глобус», «Ашана», «Ленты» и «Вкусвилла» в случайном порядке.
С курьерами можно будет сфотографироваться и получить подарки от «Союзмультифильма»: мягкие игрушки, блокноты, открытки и сумочки.
«СберМаркет» и «Союзмультфильм» начали сотрудничать в 2020 году, когда герои «Простоквашино» появились в новогодней рекламе сервиса доставки.
Велосипеды только не забудьте дать. Чтобы добрее были.
Для злых можно без сидушки давать.
Они станут ещё злыми.
Почтальон Печкин:
- Я раньше почему такой злой был? Да потому, что у меня сиденья на
велосипеде не было.
*для добрых
Дядя на маньяка больше похож..
Ну посмотрел и?
Очень мило)
Главное, чтобы костюмы теплые были, Печкиных надо беречь)
А с Наруто, Рик&Морти или другим персонажами можно будет заказать?
😬
только хотел написать его имя
Какой-то suspense
cringe!
А вместо подписки на журнал "Мурзилка" эти Печкины будут предлагать какую-нибудь подписку СберПрайм+?
🤣 вероятно, да.
Чтобы курьерами работали только самые отбитые… что они курят???
Спросите у "Редактор новостного отдела vc.ru"
Девочка на фото вообще не вдупляет, что происходит.
люди итак не от хорошей жизни там работают, они их еще как шутов выряжают
Думаю: что-то прикид знакомый, а потом вспомнил:
Велосипеда не хватает, а так сойдёт.
где они столько Печкиных возьмут?
Креатив 🤟
у них же нет славянских курьеров
Странно, что они не позвали Таркова для этой кампании. Самый-самый почтальон Печкин
Э - экосистема
«Акцию организовал «СберМаркет» совместно с «Союзмультифильмом»»
Тук-тук!
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин, принес пиццу для вашего мальчика!
- Какая пицца? Мы же бутылки водки заказали!
Я поштальйона Пешкина ма, прэвоз пасылке тля ваущего малчык))))
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