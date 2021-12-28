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Маркетинг
Богдан Музыченко

Курьеры «СберМаркета» в Москве будут доставлять заказы в костюме почтальона Печкина Статьи редакции

До 31 декабря включительно.

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1139 просмотров
«СберМаркет»

Акцию организовал «СберМаркет» совместно с «Союзмультифильмом», заявили компании. «Печкины» будут доставлять заказы из Metro, «Глобус», «Ашана», «Ленты» и «Вкусвилла» в случайном порядке.

С курьерами можно будет сфотографироваться и получить подарки от «Союзмультифильма»: мягкие игрушки, блокноты, открытки и сумочки.

«СберМаркет»

«СберМаркет» и «Союзмультфильм» начали сотрудничать в 2020 году, когда герои «Простоквашино» появились в новогодней рекламе сервиса доставки.

«СберМаркет»

#новость #сбермаркет #союзмультфильм

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31 комментарий
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Роман

Велосипеды только не забудьте дать. Чтобы добрее были.

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Дмитрий Звягин

Для злых можно без сидушки давать.

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Илья Попов

Они станут ещё злыми.
Почтальон Печкин:
- Я раньше почему такой злой был? Да потому, что у меня сиденья на
велосипеде не было.

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0
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Anton Ivanov

*для добрых

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0
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Дмитрий Филиппов

Дядя на маньяка больше похож..

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4
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Бетонный чайник

Да ты бы на себя посмотрел)

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0
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Дмитрий Филиппов

Ну посмотрел и?

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Надежда Токарева

Очень мило)
Главное, чтобы костюмы теплые были, Печкиных надо беречь)

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4
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Александр Привалов

А с Наруто, Рик&Морти или другим персонажами можно будет заказать?

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3
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Vlad Arkhipov

😬

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3
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Ренальдо Сайдгафаров

только хотел написать его имя

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Влад Ульянко

Какой-то suspense

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Andrew van de Kamp

cringe!

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Андрей Мельник

А вместо подписки на журнал "Мурзилка" эти Печкины будут предлагать какую-нибудь подписку СберПрайм+?

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Илья Попов

🤣 вероятно, да.

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Speed Racer

Чтобы курьерами работали только самые отбитые… что они курят???

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Бетонный чайник

Союзмультифильмом
 Эт кто?

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Цкуро Бесцветный

Спросите у "Редактор новостного отдела vc.ru"

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Valentin Dombrovsky

Девочка на фото вообще не вдупляет, что происходит.

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Бетонный чайник

Ага, когда заказывала, думала что свинка пеппе привезет.

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victor

люди итак не от хорошей жизни там работают, они их еще как шутов выряжают

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1
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Цкуро Бесцветный

Думаю: что-то прикид знакомый, а потом вспомнил:

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Илья Попов

Велосипеда не хватает, а так сойдёт.

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Андрей Прокофьев

где они столько Печкиных возьмут?

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Akbar Turgunov

Креатив 🤟

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hakhagmon

у них же нет славянских курьеров

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Sergei Timofeyev

Странно, что они не позвали Таркова для этой кампании. Самый-самый почтальон Печкин

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Ильназ Гафуров

Э - экосистема

«Акцию организовал «СберМаркет» совместно с «Союзмультифильмом»»

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Илья Попов

Тук-тук!
- Кто там?
- Это я, почтальон Печкин, принес пиццу для вашего мальчика!
- Какая пицца? Мы же бутылки водки заказали!

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Бетонный чайник

Где я свернул не туда?…

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Илья Букаев

Я поштальйона Пешкина ма, прэвоз пасылке тля ваущего малчык))))

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