«Альфа-банк» сделал собственные значки для кроксов — и продавал сотрудникам обувь с ними по 99 рублей за пару Статьи редакции
В банке объясняют это тем, что «корпоративных худи у всех уже по несколько штук от разных компаний».
«Кроксы идеально вписываются в нашу концепцию: "Альфа-банк" — банк для умных и свободных. Они про уникальность каждого и про свободу чувствовать себя комфортно и дома, и в офисе», — рассказал про запуск директор по персоналу банка Марат Исмагулов.
В компании пояснили vc.ru, что закупили оригинальные кроксы специально для сотрудников, пины разработали самостоятельно.
Банк выпустил коллекцию из 11 пинов. Например, есть пин с символами цифрового бизнеса Alfa Digital, собака с красными глазами — про поиск баланса между работой и жизнью.
На закрытой распродаже работники «Альфа-банка» могли купить набор из пяти пинов и пару кроксов за 99 рублей. Те, кто не работает в банке — за 3 999 рублей. Первые 500 пар ушли за час.
«Альфа-Банк» выпустит следующую партию кроксов с пинами после новогодних праздников.
Наконец-то есть хоть какая-то мотивация работать в Альфе
Кто носит кроксы, норм тема ?
если тебе не нужен секс, то да.
Почему-то большинство врачей носит кроксы, а хирурги так наверное поголовно в них.
потому что они очень удобные. Мягкие и нога не потеет, но они максимально антисекс - страшные.
Выношу в них мусор, на лестничную клетку. В принципе, ок.
99 рублей?) так это ж можно сказать бесплатно)
кроксы захватитли этот мир)все за удобство)
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