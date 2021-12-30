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Маша Цепелева

«Альфа-банк» сделал собственные значки для кроксов — и продавал сотрудникам обувь с ними по 99 рублей за пару Статьи редакции

В банке объясняют это тем, что «корпоративных худи у всех уже по несколько штук от разных компаний».

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«Кроксы идеально вписываются в нашу концепцию: "Альфа-банк" — банк для умных и свободных. Они про уникальность каждого и про свободу чувствовать себя комфортно и дома, и в офисе», — рассказал про запуск директор по персоналу банка Марат Исмагулов.

В компании пояснили vc.ru, что закупили оригинальные кроксы специально для сотрудников, пины разработали самостоятельно.

Банк выпустил коллекцию из 11 пинов. Например, есть пин с символами цифрового бизнеса Alfa Digital, собака с красными глазами — про поиск баланса между работой и жизнью.

На закрытой распродаже работники «Альфа-банка» могли купить набор из пяти пинов и пару кроксов за 99 рублей. Те, кто не работает в банке — за 3 999 рублей. Первые 500 пар ушли за час.

«Альфа-Банк» выпустит следующую партию кроксов с пинами после новогодних праздников.

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#мерч #альфабанк

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8 комментариев
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ivan krapivin

Наконец-то есть хоть какая-то мотивация работать в Альфе

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Aleksei Shtein

Кто носит кроксы, норм тема ?

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Alex Ko

если тебе не нужен секс, то да.

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Sergey Smirnov

Почему-то большинство врачей носит кроксы, а хирурги так наверное поголовно в них.

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Alex Ko

потому что они очень удобные. Мягкие и нога не потеет, но они максимально антисекс - страшные.

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Artem Simonenkov

Выношу в них мусор, на лестничную клетку. В принципе, ок.

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Меркушев Леонид

99 рублей?) так это ж можно сказать бесплатно)

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Никита

кроксы захватитли этот мир)все за удобство)

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