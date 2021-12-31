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Маркетинг
Митя Муравьев

Создавайте тренды, не бойтесь экспериментировать и делать новое — 22 совета на 2022 год

Про рекламную индустрию, жизнь, работу и любовь.

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Всем привет. Это Митя Муравьев, и сегодня будет не привычный вам пятничный лонгрид для канала «Русский маркетинг». Кратко. Внутри поста — 22 классных совета от о***нных людей.

Кадр из фильма «Плохой Санта»

Сегодня 31 декабря, поэтому хотелось собрать для вам полезное и ёмкое. Есть такая идея. А давайте пойдём к топу независимого рекламного рынка и попросим дать прогнозы, советы и идеи на 2022 год. Спросим у Suprematica и Восхода, Smetana, Fresh и BLGN, RedKeds, F61, и Stereotactic. У редакции РМ, RT Creative Lab, MagicCamp, TutkovBudkov, FancyShot и ZebraHero.

Конечно, тут не все, и есть ещё много классных ребят, мы тут не премию вручаем. Я пошёл к тем, кого хорошо знаю, чьи работы мне кажутся крутыми и интересными, чье мнение мне любопытно, а видение — свежо.

Я очень рад что могу писать лонгриды для «Русского маркетинга», говорить с классными игроками индустрии, обсуждать важные вещи, и упаковывать все это для вас. Чем больше и дружнее рынок общается — тем он сильнее. Спасибо что читаете, спасибо за похвалы и критику. На 2022-й море планов, будет много эксклюзива.

Дальше для вас — 22 совета на грядущий год. С наступающим, друзья! 2022 будет о***нный, я узнавал!

  1. Главный общемировой тренд в креативе и творчестве не меняется уже последние 50 тысяч лет. В тренде всегда были и будут творческие идеи, что не следуют трендам, а вдохновлённо создаются людьми, что любят то, что делают. И удивительным образом эти люди и их идеи каждый год попадают в тренды и прогнозы.
  2. Не смейтесь над новой этикой.
  3. Не спите с коллегами.
  4. Путешествуйте. Как бы странно это ни звучало с учётом закрытых границ. Все это очень легко потом проецировать на рабочие процессы, которые даются невероятно легко, когда ты применяешь к ним опыт из своих поездок.
  5. Самые крутые проекты быстро не делаются.
  6. Создавайте тренды, а не следуйте им — это гораздо прибыльнее.
  7. Не ориентируйтесь на стандарты, делайте по-другому, неожиданнее. Нет никаких гуру в рекламе. Все меняется очень быстро.
  8. Прекратите говорить «В регионах не поймут». Больше половины людей на клиентской и агентской стороне сами из регионов. Если это понимаете вы, с чего вы взяли что другие люди тупее вас?
  9. Ищите решения вместо компромисов.
  10. Доверяйте тем, кого нанимаете. Верьте агентствам и продакшнам, верьте своим клиентам и сотрудникам. Хорошие проекты делаются на взаимном доверии и уважение, и никак иначе.
  11. Хватит использовать в рекламе «пластиковые лица». Для кого эти герои? Вы сами то им верите?
  12. Попробуйте поразмышлять о том, чем вы занимаетесь. Ответьте себе на вопрос «Как сделать так, чтобы моя работа привнесла что-то хорошее/ новое/ полезное в этот мир». Поставьте себе классную, большую цель.
  13. Сила и простота нейросетей сильно преувеличена. Не ведитесь на развод.
  14. Ничто не продается на MTV лучше, чем протест против MTV.
  15. Не торопись собирать чемоданы! Да, тяжело. Зато здесь духовность.
  16. Прочитайте книгу Маршалла Розенберга «Ненасильственное общение».
  17. Уважайте тех, кто будет видеть вашу рекламу — не тычьте в людей своим брендом.
  18. Слово не воробей. Всё не воробей кроме воробья. Хватит уже искать тройное дно в простых вещах, оставьте эту мудроту и осознанность.
  19. Не бойтесь экспериментировать с форматами и хронами. Истории длиной в пять секунд работают. Брендированные фильмы длиной в час тоже работают. Вертикальные, горизонтальные, снятые на айфон, снятые на алексу — никаких ограничений в видео нет. Пробуйте новое.
  20. Найдите свою суперсилу. Поймите в чём вы лучше остальных. Не делайте всё подряд. Смело отказывайтесь от того, что вы не умеете и что не принесёт вам удовольствия.
  21. Лучше хороший проект, что окажется на полке в магазине, чем великолепный кейс, так и не вышедший за пределы высоких оценок жюри Каннского фестиваля.
  22. Вы уйдёте, а реклама останется. Живите.

Спасибо, что прочли.

#год2021

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