Создавайте тренды, не бойтесь экспериментировать и делать новое — 22 совета на 2022 год

Про рекламную индустрию, жизнь, работу и любовь.
Всем привет. Это Митя Муравьев, и сегодня будет не привычный вам пятничный лонгрид для канала «Русский маркетинг». Кратко. Внутри поста — 22 классных совета от о***нных людей.
Сегодня 31 декабря, поэтому хотелось собрать для вам полезное и ёмкое. Есть такая идея. А давайте пойдём к топу независимого рекламного рынка и попросим дать прогнозы, советы и идеи на 2022 год. Спросим у Suprematica и Восхода, Smetana, Fresh и BLGN, RedKeds, F61, и Stereotactic. У редакции РМ, RT Creative Lab, MagicCamp, TutkovBudkov, FancyShot и ZebraHero.
Конечно, тут не все, и есть ещё много классных ребят, мы тут не премию вручаем. Я пошёл к тем, кого хорошо знаю, чьи работы мне кажутся крутыми и интересными, чье мнение мне любопытно, а видение — свежо.
Я очень рад что могу писать лонгриды для «Русского маркетинга», говорить с классными игроками индустрии, обсуждать важные вещи, и упаковывать все это для вас. Чем больше и дружнее рынок общается — тем он сильнее. Спасибо что читаете, спасибо за похвалы и критику. На 2022-й море планов, будет много эксклюзива.
Дальше для вас — 22 совета на грядущий год. С наступающим, друзья! 2022 будет о***нный, я узнавал!
- Главный общемировой тренд в креативе и творчестве не меняется уже последние 50 тысяч лет. В тренде всегда были и будут творческие идеи, что не следуют трендам, а вдохновлённо создаются людьми, что любят то, что делают. И удивительным образом эти люди и их идеи каждый год попадают в тренды и прогнозы.
- Не смейтесь над новой этикой.
- Не спите с коллегами.
- Путешествуйте. Как бы странно это ни звучало с учётом закрытых границ. Все это очень легко потом проецировать на рабочие процессы, которые даются невероятно легко, когда ты применяешь к ним опыт из своих поездок.
- Самые крутые проекты быстро не делаются.
- Создавайте тренды, а не следуйте им — это гораздо прибыльнее.
- Не ориентируйтесь на стандарты, делайте по-другому, неожиданнее. Нет никаких гуру в рекламе. Все меняется очень быстро.
- Прекратите говорить «В регионах не поймут». Больше половины людей на клиентской и агентской стороне сами из регионов. Если это понимаете вы, с чего вы взяли что другие люди тупее вас?
- Ищите решения вместо компромисов.
- Доверяйте тем, кого нанимаете. Верьте агентствам и продакшнам, верьте своим клиентам и сотрудникам. Хорошие проекты делаются на взаимном доверии и уважение, и никак иначе.
- Хватит использовать в рекламе «пластиковые лица». Для кого эти герои? Вы сами то им верите?
- Попробуйте поразмышлять о том, чем вы занимаетесь. Ответьте себе на вопрос «Как сделать так, чтобы моя работа привнесла что-то хорошее/ новое/ полезное в этот мир». Поставьте себе классную, большую цель.
- Сила и простота нейросетей сильно преувеличена. Не ведитесь на развод.
- Ничто не продается на MTV лучше, чем протест против MTV.
- Не торопись собирать чемоданы! Да, тяжело. Зато здесь духовность.
- Прочитайте книгу Маршалла Розенберга «Ненасильственное общение».
- Уважайте тех, кто будет видеть вашу рекламу — не тычьте в людей своим брендом.
- Слово не воробей. Всё не воробей кроме воробья. Хватит уже искать тройное дно в простых вещах, оставьте эту мудроту и осознанность.
- Не бойтесь экспериментировать с форматами и хронами. Истории длиной в пять секунд работают. Брендированные фильмы длиной в час тоже работают. Вертикальные, горизонтальные, снятые на айфон, снятые на алексу — никаких ограничений в видео нет. Пробуйте новое.
- Найдите свою суперсилу. Поймите в чём вы лучше остальных. Не делайте всё подряд. Смело отказывайтесь от того, что вы не умеете и что не принесёт вам удовольствия.
- Лучше хороший проект, что окажется на полке в магазине, чем великолепный кейс, так и не вышедший за пределы высоких оценок жюри Каннского фестиваля.
- Вы уйдёте, а реклама останется. Живите.
Спасибо, что прочли.
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