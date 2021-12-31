На самих баннерах нет рекламы, только информация, что место на них выкупили.

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что всего выкупили на сутки 77 баннеров в 12 разных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Челябинске, Перми и Уфе.

«Знали, что в этот день будет много информационного шума и поэтому решили: пусть в новогоднюю ночь у людей будут приятные хлопоты и душевный праздник, пусть ничто не отвлекает их от общения с близкими», —поделился Тимур Зулкарнаев, руководитель дирекции бизнес-маркетинга «Альфа-банка».