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Маркетинг
Евгения Евсеева

«Альфа-банк» выкупил баннеры в Москве и 11 других городах, чтобы реклама «не отвлекала от Нового года» Статьи редакции

На самих баннерах нет рекламы, только информация, что место на них выкупили.

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Выкупленные баннеры заметили Telegram-каналы «Новости Москвы», «Банкста» и «кабачковая икра по акции».

В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что всего выкупили на сутки 77 баннеров в 12 разных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Челябинске, Перми и Уфе.

«Знали, что в этот день будет много информационного шума и поэтому решили: пусть в новогоднюю ночь у людей будут приятные хлопоты и душевный праздник, пусть ничто не отвлекает их от общения с близкими», —поделился Тимур Зулкарнаев, руководитель дирекции бизнес-маркетинга «Альфа-банка».

#альфабанк #новость

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14 комментариев
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Httpool

Мы разместили этот комментарий, чтобы он не отвлекал вас от Нового Года! 🎄

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16
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Виктор

Простите, я отвлекся, что вы хотели сказать?

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Stas Klymenko

"На самих баннерах нет рекламы, только информация, что место на них выкупили."

Фраза "Альфа-банк для умных и свободных" на третьем слайде баннера - это и есть реклама.
Если бы хотелось сделать доброе дело, третий слайд можно было бы не вставлять. А так - это очередной повод попасть в новости, что, собственно, и произошло.

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10
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Александр Соколов

Можно включить душнилу и сказать, что лучше бы эти деньги на благотворительность отдали) но я не буду

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1
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Sergey Ontime

И лого явный

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0
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Yury Bogdanov
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Виктор Ефимов

Извините, но это наёбка.

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2
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Sergey Ontime
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Sergey Ontime

Такие интересные, будто их реклама это не инфошум)))

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Борис Березовский

Ещё бы кто-нибудь выкупил зачем

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Товарищ

Это хорошо, конечно, но большинство уже дома или гуляют у себя на районе. Кому показываем рекламу? Курьерам? Таксистам?

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Футбольный торшер
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Андрей Иванов

Кто встречает Новый Год в одиночку ставь лайк

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Kesha Pazzy

Тиньков, Авен, Греф, Костин и другие ребята, дарю идею. (Хотя на этом сайте только Олег Тиньков бывает, судя по всему).
Вслед за банкингом и инвестингом нужен массовый букмеринг.
Армянлото это какой-то зачуханец.
1ХБет под запретом.
Представьте себе будущее:
Сделал ставку.
Если выиграл, то перевел долги друзьям и прикупил акций Теслы.
Если проиграл, то занял переводами у друзей или продал акции.
И все это в приложении.
Лудоманы наберут кредитов.
И будет счастье.

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Veles.finance
Спасибо, что провели 2021 год вместе с Veles! 💜

Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻

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