«Альфа-банк» выкупил баннеры в Москве и 11 других городах, чтобы реклама «не отвлекала от Нового года» Статьи редакции
На самих баннерах нет рекламы, только информация, что место на них выкупили.
Выкупленные баннеры заметили Telegram-каналы «Новости Москвы», «Банкста» и «кабачковая икра по акции».
В «Альфа-банке» рассказали vc.ru, что всего выкупили на сутки 77 баннеров в 12 разных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Тюмени, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Самаре, Волгограде, Челябинске, Перми и Уфе.
«Знали, что в этот день будет много информационного шума и поэтому решили: пусть в новогоднюю ночь у людей будут приятные хлопоты и душевный праздник, пусть ничто не отвлекает их от общения с близкими», —поделился Тимур Зулкарнаев, руководитель дирекции бизнес-маркетинга «Альфа-банка».
Мы разместили этот комментарий, чтобы он не отвлекал вас от Нового Года! 🎄
Простите, я отвлекся, что вы хотели сказать?
"На самих баннерах нет рекламы, только информация, что место на них выкупили."
Фраза "Альфа-банк для умных и свободных" на третьем слайде баннера - это и есть реклама.
Если бы хотелось сделать доброе дело, третий слайд можно было бы не вставлять. А так - это очередной повод попасть в новости, что, собственно, и произошло.
Можно включить душнилу и сказать, что лучше бы эти деньги на благотворительность отдали) но я не буду
И лого явный
Извините, но это наёбка.
Такие интересные, будто их реклама это не инфошум)))
Ещё бы кто-нибудь выкупил зачем
Это хорошо, конечно, но большинство уже дома или гуляют у себя на районе. Кому показываем рекламу? Курьерам? Таксистам?
Кто встречает Новый Год в одиночку ставь лайк
Тиньков, Авен, Греф, Костин и другие ребята, дарю идею. (Хотя на этом сайте только Олег Тиньков бывает, судя по всему).
Вслед за банкингом и инвестингом нужен массовый букмеринг.
Армянлото это какой-то зачуханец.
1ХБет под запретом.
Представьте себе будущее:
Сделал ставку.
Если выиграл, то перевел долги друзьям и прикупил акций Теслы.
Если проиграл, то занял переводами у друзей или продал акции.
И все это в приложении.
Лудоманы наберут кредитов.
И будет счастье.
Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻
В ноябре гендиректор российского подразделения IKEA заявлял, что повышение цен не затронет Россию.
Pre-IPO инвестирование за последние годы набрало серьезную популярность. На конференции для профессионалов венчурной индустрии AdVentureLand Conf целая секция была посвящена именно возможностям и рискам этой стадии инвестирования.
Друзья, давайте пожелаем в комментариях что-нибудь хорошее друг другу и тем, кто развивает vc.ru!
Его не нужно будет проходить владельцам 50 млн транспортных средств.
От новогодней столицы России до самого холодного места Северного полушария.
2021 год стал очень продуктивным и ознаменовался для нас рядом важных событий. Мы собрали их в этом небольшом материале, чтобы вспомнить о них вместе с вами. Подведем итоги 2021 года.
Как оказалось, итоги конкурса во ВКонтакте просто липовые. Участники акции ведут своё расследование, и уже успели найти кучу несостыковок.
29.12 я совершила попытку получить мой заказ в постомате Яндекса, однако дверь ячейки не открылась. Заказ большой, я полагаю, что в ячейку его запихивали так, что сломали дверь. Я нажала на дверцу в надежде, что смогу попытаться ещё раз, но мой заказ перешёл в статус "получен". Я оставила обращение по телефону и ещё одно в чате поддержки. Срок…