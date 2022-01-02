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Илья Склюев

Тонущая машина, сломанная нога и унесённый в океан: Apple показала рекламу Watch со «звонками» в 911 Статьи редакции

По мнению The Verge, компания играет со страхами покупателей.

Apple представила ролик, в котором на фоне снятой с высоты природы, железной дороги, небольшого посёлка и океана звучат три разговора людей с операторами службы спасения.

Один из них не может выбраться из тонущей машины, другой упал с большой высоты и сломал ногу, а третий оказывается гребцом, которого унесло в открытый океан. Все они используют Apple Watch, чтобы набрать номер 911.

В конце ролика Apple отмечает, что все звонившие «были спасены за считанные минуты». The Verge увидело в этом прямой посыл: если бы не Watch, каждый из пострадавших мог умереть в одиночестве.

По оценке издания, компания сделала хорошую рекламу, но попыталась воздействовать на покупателей с помощью страха, как это делают страховые агенты.

#apple #реклама

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Alex Petrov

Apple, а с каких пор позвонить в 911 можно только с Apple Whatch? Дешевая манипулятивная механика.

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Артём Синельщиков

Часы - всегда на руке. На это и сделан упор. С классики - не позвонить в службу спасения.

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Andre Macareno

но пять раз нажать кнопку включения таки можно и на айфоне

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Павел

Если айфон оказался рядом в этот момент

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Ivan Off

Классная реклама. Уж всяко лучше этого: "жирафик плюшевый, мне очень нужен он...", тьфу

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Dmitriy Svetashov

Бесполезно для России. Тут нет apple watch с сотовой связью.

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Илья Склюев
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Veles.finance
Спасибо, что провели 2021 год вместе с Veles! 💜

Пусть этот Новый год 🎄 будет первым в череде праздников, которые мы с вами встретим вместе 🙏🏻

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R-Globus
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Здравствуй уважаемое сообщество! С Новым Годом тебя!

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Илья Склюев
Тонущая машина, сломанная нога и унесённый в океан: Apple показала рекламу Watch со «звонками» в 911 Статьи редакции

По мнению The Verge, компания играет со страхами покупателей.

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