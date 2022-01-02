По мнению The Verge, компания играет со страхами покупателей.

Apple представила ролик, в котором на фоне снятой с высоты природы, железной дороги, небольшого посёлка и океана звучат три разговора людей с операторами службы спасения.

Один из них не может выбраться из тонущей машины, другой упал с большой высоты и сломал ногу, а третий оказывается гребцом, которого унесло в открытый океан. Все они используют Apple Watch, чтобы набрать номер 911.

В конце ролика Apple отмечает, что все звонившие «были спасены за считанные минуты». The Verge увидело в этом прямой посыл: если бы не Watch, каждый из пострадавших мог умереть в одиночестве.

По оценке издания, компания сделала хорошую рекламу, но попыталась воздействовать на покупателей с помощью страха, как это делают страховые агенты.