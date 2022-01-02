Тонущая машина, сломанная нога и унесённый в океан: Apple показала рекламу Watch со «звонками» в 911 Статьи редакции
По мнению The Verge, компания играет со страхами покупателей.
Apple представила ролик, в котором на фоне снятой с высоты природы, железной дороги, небольшого посёлка и океана звучат три разговора людей с операторами службы спасения.
Один из них не может выбраться из тонущей машины, другой упал с большой высоты и сломал ногу, а третий оказывается гребцом, которого унесло в открытый океан. Все они используют Apple Watch, чтобы набрать номер 911.
В конце ролика Apple отмечает, что все звонившие «были спасены за считанные минуты». The Verge увидело в этом прямой посыл: если бы не Watch, каждый из пострадавших мог умереть в одиночестве.
По оценке издания, компания сделала хорошую рекламу, но попыталась воздействовать на покупателей с помощью страха, как это делают страховые агенты.
Apple, а с каких пор позвонить в 911 можно только с Apple Whatch? Дешевая манипулятивная механика.
Часы - всегда на руке. На это и сделан упор. С классики - не позвонить в службу спасения.
но пять раз нажать кнопку включения таки можно и на айфоне
Если айфон оказался рядом в этот момент
Классная реклама. Уж всяко лучше этого: "жирафик плюшевый, мне очень нужен он...", тьфу
Бесполезно для России. Тут нет apple watch с сотовой связью.
Исключение власти города сделали для аптек, продовольственных магазинов, автозаправок и магазинов, продающих товары первой необходимости или не имеющих зала обслуживания.
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По мнению The Verge, компания играет со страхами покупателей.
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