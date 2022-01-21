TikTok не будет доставлять еду в США — главу по маркетингу, который отвечал за эту историю, уволили Статьи редакции
«TikTok не занимается ресторанным бизнесом», — заявил сотрудникам один из руководителей компании перед его увольнением.
18 января The Information со ссылкой на источники сообщило, что глава отдела отдела маркетинга Ник Тран покинул компанию. Причины его ухода были неизвестны, источники считали, что дело в разногласиях с руководством. Позже представитель TikTok подтвердил Ad Age, что Тран больше не работает в компании.
Согласно информации The New York Post, причиной увольнения стали маркетинговые кампании, которые придумывал Тран.
Например, в декабре 2021 года TikTok сообщил, что запустит доставку еды в США в марте 2022-го. Блюда должны были готовить по самым популярным рецептам из соцсети.
По словам одного из источников издания, в начале января один из руководителей компании на звонке, где присутствовало около 200 человек из отдела маркетинга, заявил, что «TikTok не занимается ресторанным бизнесом и не должен притворяться им». Сразу после этого Трана уволили.
Другая причина — коллекция NFT, которую TikTok решил выпустить вместе с пользователями и знаменитостями, среди которых называл рэпера Lil Nas X, певицу Grimes и блогера Беллу Порч. Запуск не состоялся, а Тран попытался замять историю.
По мнению TikTok, кампании, которые предлагал Тран, не соответствовали целям соцсети и уводили пользователей слишком далеко от основного бизнеса компании.
Тран присоединился к TikTok в 2020 году, до этого он работал с Samsung, Hulu и Taco Bell. Как пишет The New York Post, за достижения в маркетинге Тран не раз получал награды от от Forbes, Fortune, Adweek и AdAge.
Вот сейчас как обозлится, запилит свой сервис доставки жратвы TikTran и магазин по продаже NFT TranTok - и пизда ТикТоку.
😅😅😅🔥
Непонятый гений
Или нет.
Эффективный менеджер
По мне идея была интересная, хоть и революционная, как минимум в сфере доставки многие всполошились
Вот именно. Сидишь такой в тиктоке, смотришь рецепты, а рядом кнопка — заказать. Заказываешь, ешь, смотришь тикток дальше. Genialno
🔥🔥🔥
А мне кажется с едой интересная тема
Да и с NFT (для их аудитории) достаточно жизнеспособная тема была. Жаль, что не получилось
Сосредоточатся на духовной пище.
да чувак просто набивал цитируемость сервису на уровне юмора ИД Панорама )
Хоть это и совершенно не важно, но есть подозрение, что парень из статьи совсем не Тран, если он предположительно вьетнамец. Просто интересно стало, как правильно на русском эту фамилию написать. Мне кажется он Ник Чан, по аналогии с городом Nha Trang — «Нячанг».
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