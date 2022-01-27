Суд отклонил иск «Альфа-банка» к ФАС из-за ролика с Моргенштерном — регулятор признал его нарушающим закон о рекламе Статьи редакции
«Альфа-банку» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей, а Моргенштерну — от 4 до 20 тысяч рублей.
- Арбитражный суд Москвы отказался признавать решение ФАС незаконным, следует из картотеки дел. «Альфа-банк» планирует подать аппеляцию, сообщил vc.ru представитель банка — у него есть на это месяц с момента решения суда.
- В ноябре 2020 года Моргенштерн опубликовал на своём YouTube-канале видеоролик «за 10 лямов», в котором предлагал оформлять дебетовые карты «Альфа-банка».
- В феврале 2021 года ФАС проверила ролик и заявила, что нашла в нём оскорбления и унижения женщин. Ведомство потребовало объяснений. «Альфа-банк» тогда сообщил vc.ru, что клип Моргенштерна — это не реклама, а «мнение блогера».
- В апреле ФАС признала видеоролик Моргенштерна и «Альфа-банка» нарушающим ФЗ «О рекламе».
То есть они заплатят 100 тыс за дополнительное упоминание ролика в СМИ? Неплохо, неплохо.
Для Альфы этот штраф как слону дробина
«Альфа-банку» грозит штраф от 100 до 500 тысяч рублей
Там 25 000 000 просмотров. Это + 20 рублей к 1000 просмоторов. Плюсово.
, а Моргенштерну — от 4 до 20 тысяч рублей.
Это Моргенштерн. Думаю, пара сотых процента от гонорара его не расстроит
Интересненько
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