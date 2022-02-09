Маркетинг
Маша Цепелева

Баста стал амбассадором «Яндекс Маркета» Статьи редакции

Он вместе с женой будет участвовать в рекламных кампаниях маркетплейса.

64 64 комментария
1468 просмотров

Музыкант Василий Вакуленко будет продвигать главные ценности «Маркета» — удобство, надёжность и доступность каждому и быструю доставку, объявила компания. Баста будет эксклюзивным амбассадором «Маркета». Компания не раскрывает, на сколько по времени заключила контракт.

Вакуленко будет участвовать в рекламных кампаниях на билбордах, в интернете, в спецпроектах и других. «Маркет» не раскрывает условия сотрудничества и свои ожидания от запуска.

Василий Вакуленко и его жена Елена

В рекламе «Маркета» мы покажем Басту не как звезду, а как простого пользователя. Нам важно, чтобы сервис был ближе к людям, поэтому мы работаем не с образами, а с настоящей семьёй.

Екатерина Непомнящая
директор по маркетингу «Яндекс Маркета».

Баста сказал, что часто делает заказы в «Яндекс Маркете», поэтому вместе с женой будет «советовать то, чем пользуется сам».

«Маркет» запустит первую рекламную кампанию с Василием и Еленой Вакуленко ко Дню защитника Отечества и 8 Марта.

До этого сервис рекламировали Александр Гудков, Никита Кукушкин, Маша Миногарова и Азамат Мусагалиев.

#новость #яндексмаркет

64 64 комментария
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Павел Кристалл

"Басту не как звезду, а как простого пользователя."
Ну да. Такой типичный обычный пользователь

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31
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Get Money

Реально, почему нельзя было взять обычную настоящую семью. Могли бы провести конкурс среди своих же клиентов и победителей использовать в промо.

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5
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Артем П.

А что с ним не так? Вроде как обычный человек: Живет, фигню всякую может нести, работает.

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–10
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Александр Привалов

покажем Басту не как звезду, а как простого пользователя
 ну так и покажите обычного человека))) Нет, мы покажем мега-бургер от шеф-повара и выдадим его за бигмак, мы же хотим
чтобы сервис был ближе к людям
 Ну нет у вас воображения - ну поищите среди пользователей интересные истории, их же сотни (условно, какой-нибудь мальчик из глубинки, который супер как рисует, вот его инста с 1000 подписчиков, а материалов в местных магазинах нет, но тут приходит на помощь...). Нет, у нас очередной Никита Михалков, который пользуется скидочной картой Светофора для покупок от 499руб.
А что с ним не так
 А что с ним так? Владельца футбольного клуба, миллионера, рукопожатого с властью, агитирующего за пенс реформу и за Поправки в конституцию (или что там было?) будут гриммировать под обычного покупателя. Чтобы что?

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5
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eLeFury Qwerty

Продажный говноед амбассадор говноедов. По моему все сходится, чего бурчите?

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28
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Sergei Timofeyev

Как поёт, так и эт самое.

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1
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BLVCK SQUARE

"Амбассадор ПФР" - вот тут все сошлось

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1
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Тесный бокал

А кто такие маркетологи?
Это те, кто постоянно несут ахинею и ничего не значащие словесные конструкции

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17
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Get Money

Фамилия маркетолога говорит сама за себя. Просто она забыла, кто такой Баста 😂

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1
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Pavel S
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14
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Иван Поварёшкин

Застрахуй покупку застрахуй

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11
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Абырвалг Абырвалг

Это тот самый амбассадор, известный по треку
"Повышение пенсионного возраста — мера необходимая" ?

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9
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Генератор Мемов

И слоган из песни: "Короче деньги-деньгами, а жаба-жабой. Вдруг пацанам лавэшки стало мало."

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7
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Шагид Фамилия

и так не пользовался яндекс маркетом, а теперь принципиально не буду.

Баста в последние года меня сильно раздражает: то пенсионная реформа, то на Карпина наезжал, а смотреть шоу где он гость просто невозможно, хуже только где он ведущий. Хоть я люблю пару песен Ноггано, но создается ощущение, что он хочет быть человеком из народа, а сам все больше отдаляется от него

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6
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Генератор Мемов

Ну так Ростовского гопника не выветрить ничем. Пиарщики не вывозят..

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3
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Товарищ

Что-то маркетинг крупных компаний крутится вокруг - слить деньги на медийную персону.

Да, и вливать в бабло в артиста, который будет через 2-3 месяца рекламировать совершенно другой бренд...

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4
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Удивленный бинокль

Моя игра, моя игра
Она мне принадлежит и таким же как и яяяя.
Доставку отлажу, совсем не то вам привезу
Мне пофиг на клиентов — вы мне вовсе не друзьяяяя!

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4
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Dmitry Kiselev

Почему не Розенбаум, Боярский или в конце концов Ярослав Евдокимов? Их аудитория в масштабах всей страны явно поболе будет)))

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3
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Александр Привалов

Вам же сказали, что нужен ОБЫЧНЫЙ человек)

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1
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Sergei Timofeyev

Первый - блатняк. Второй - кладёт на парковки.

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0
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Yan

Интересно сколько отката получили, кто придумал это). Вроде для сервиса не нужен амбасадор, если сервис реально будет нравится пользователям.
История про типичные госбанки, которые сливают деньги в медийных лиц, забывает что продукт надо лучше делать.

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2
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Sergei Timofeyev

Из амбассадора потом сделают маскота, если что-то не так пойдёт. :)

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0
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Green Base

Теперь покупки точно взлетят

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2
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unknown

маркет такой же как и стендап у басты (кто знает тот поймёт)

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2
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Антон Морозов

Те кто не знает лучше не узнавайте

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0
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Anton K

Молодец, с открытия бабок состриг, теперь на яшу переключился, везде успел

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2
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Sergei Timofeyev

Открытие начало массово спамить СМС и звонками. Думаю, что пора ФАС и Роспотребу заняться этим.

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0
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Оксана Даричук

Плевать на этого властного подсоса..

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2
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Make Luv

Смешно на все это смотреть, если слушал старые треки басты нулевых годов.

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1
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Андрей Малых

Таков путь переобувасты

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2
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Make Luv

Я еще помню его слова:
"Мне говорят, братка, время завязывать
Нужно зарабатывать, копить, вкладывать
Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы
И если вдруг стану таким буду вынужден уйти"
И всё что-то не уходит)
#бастауходи!

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2
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Get Money

Это было когда он еще хотел поменьше там мелькать между реклам 😂

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0
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Vyacheslav Teplyakov

а кто это?

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0
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Alexey QuQu

Это Наггано, так же ещё известен как Нинтендо

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3
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Andrew Kostin

И не только

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2
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Andrew Shmig

MC TAXI?

@Яндекс .Такси, забирайте героя!

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3
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Alexey QuQu

У него новый проект - реперы в авто исполняют свои треки

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0
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Sergei Timofeyev

под караоке

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0
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Антон Морозов

При этом блокируются двери и пассажир не может покинуть машину пока водитель не дочитает свой рэпчик. Молчаливый водитель по повышенному тарифу.

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Dmitry Kiselev

Судя по количеству погонял, за Васей долго бегали кредиторы))

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Никита Богданов

Рэпер

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deadd 15

Рэпер из него так себе

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Тесный бокал

Типичный порядочный российский семьянин с окладистой бородкой

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Любимый Пирожок

Не знаю, почему, но меня тупо тянет на ржачь с этой новости)) А когда вижу этого бородатенького господина, так аж в голос начинаю ржать)))

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1
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Nikita Gusev

Не учи отца, Я.Баста

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lakoros

Он ещё жив?
"мы покажем Басту не как звезду, а как простого пользователя." Ну и нафиг он вообще нужен? Мужик с бородой.

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1
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Sergey Vasilev

Зачитает как выдранные магнитолы легко продать под дымом?

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1
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Юрий Белоножкин

А когда «Открытие» рекламировал - зачитывал?

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Sergey Vasilev

Когда детские конкурсы судил скорее всего

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Балкон.Ру

Яндекс Альбатрос

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Якун Банин

Пофиг абсолютно:)

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Яков Сомов

пропал калабухинский дом

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Mercator

Если у них так все печально, как во вчерашней статье, Баста им не поможет.

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Василий Буров

Теперь поддержка может отвечать юзерам: забанен и Баста!!

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Александр Привалов

А если Баста в техподдержку напишет? Так и до иска правообладателя недалеко...

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Bogdan Vladimirovich

Какое естественно гладкое лицо) Этого джанки не узнать, 10 Егоровкридов из 10

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sardelkin

это значит что его наконец из Открытия уберут?

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Mikhail Manuylov

Пора уже тайд и туалетного утенка пиарить, так всех звезд русского репа и выучим наизусть

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Kirill Atstarov

https://www.youtube.com/watch?v=KOZAr0QPddU

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Sergey Vasilev

Баста конечно уникальный кейс, от текстов про укурков со всех утюгов, до дестких конкурсов на первом канале и вьюх на спасе. Реальный амбассадор современной России.

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George Berezkin

Прочитал новость. Захотелось губы нервно облизать и поднять пенсионный возраст. К чему бы?

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Ivan Boldyrev

Простите, не расслышал, Баста или Каста?

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madkliq

Такое ощущение, что яндекс превратился в гос. компанию

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Sam Beckett

Казалось бы, можно ли сделать ЯндексМаркет еще хуже, да?

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