Баста стал амбассадором «Яндекс Маркета» Статьи редакции
Он вместе с женой будет участвовать в рекламных кампаниях маркетплейса.
Музыкант Василий Вакуленко будет продвигать главные ценности «Маркета» — удобство, надёжность и доступность каждому и быструю доставку, объявила компания. Баста будет эксклюзивным амбассадором «Маркета». Компания не раскрывает, на сколько по времени заключила контракт.
Вакуленко будет участвовать в рекламных кампаниях на билбордах, в интернете, в спецпроектах и других. «Маркет» не раскрывает условия сотрудничества и свои ожидания от запуска.
Баста сказал, что часто делает заказы в «Яндекс Маркете», поэтому вместе с женой будет «советовать то, чем пользуется сам».
«Маркет» запустит первую рекламную кампанию с Василием и Еленой Вакуленко ко Дню защитника Отечества и 8 Марта.
До этого сервис рекламировали Александр Гудков, Никита Кукушкин, Маша Миногарова и Азамат Мусагалиев.
"Басту не как звезду, а как простого пользователя."
Ну да. Такой типичный обычный пользователь
Реально, почему нельзя было взять обычную настоящую семью. Могли бы провести конкурс среди своих же клиентов и победителей использовать в промо.
А что с ним не так? Вроде как обычный человек: Живет, фигню всякую может нести, работает.
покажем Басту не как звезду, а как простого пользователя
ну так и покажите обычного человека))) Нет, мы покажем мега-бургер от шеф-повара и выдадим его за бигмак, мы же хотим
чтобы сервис был ближе к людям
Ну нет у вас воображения - ну поищите среди пользователей интересные истории, их же сотни (условно, какой-нибудь мальчик из глубинки, который супер как рисует, вот его инста с 1000 подписчиков, а материалов в местных магазинах нет, но тут приходит на помощь...). Нет, у нас очередной Никита Михалков, который пользуется скидочной картой Светофора для покупок от 499руб.
А что с ним не так
А что с ним так? Владельца футбольного клуба, миллионера, рукопожатого с властью, агитирующего за пенс реформу и за Поправки в конституцию (или что там было?) будут гриммировать под обычного покупателя. Чтобы что?
Продажный говноед амбассадор говноедов. По моему все сходится, чего бурчите?
Как поёт, так и эт самое.
"Амбассадор ПФР" - вот тут все сошлось
Фамилия маркетолога говорит сама за себя. Просто она забыла, кто такой Баста 😂
Застрахуй покупку застрахуй
Это тот самый амбассадор, известный по треку
"Повышение пенсионного возраста — мера необходимая" ?
И слоган из песни: "Короче деньги-деньгами, а жаба-жабой. Вдруг пацанам лавэшки стало мало."
и так не пользовался яндекс маркетом, а теперь принципиально не буду.
Баста в последние года меня сильно раздражает: то пенсионная реформа, то на Карпина наезжал, а смотреть шоу где он гость просто невозможно, хуже только где он ведущий. Хоть я люблю пару песен Ноггано, но создается ощущение, что он хочет быть человеком из народа, а сам все больше отдаляется от него
Ну так Ростовского гопника не выветрить ничем. Пиарщики не вывозят..
Что-то маркетинг крупных компаний крутится вокруг - слить деньги на медийную персону.
Да, и вливать в бабло в артиста, который будет через 2-3 месяца рекламировать совершенно другой бренд...
Почему не Розенбаум, Боярский или в конце концов Ярослав Евдокимов? Их аудитория в масштабах всей страны явно поболе будет)))
Вам же сказали, что нужен ОБЫЧНЫЙ человек)
Первый - блатняк. Второй - кладёт на парковки.
Интересно сколько отката получили, кто придумал это). Вроде для сервиса не нужен амбасадор, если сервис реально будет нравится пользователям.
История про типичные госбанки, которые сливают деньги в медийных лиц, забывает что продукт надо лучше делать.
Из амбассадора потом сделают маскота, если что-то не так пойдёт. :)
Теперь покупки точно взлетят
маркет такой же как и стендап у басты (кто знает тот поймёт)
Те кто не знает лучше не узнавайте
Молодец, с открытия бабок состриг, теперь на яшу переключился, везде успел
Открытие начало массово спамить СМС и звонками. Думаю, что пора ФАС и Роспотребу заняться этим.
Плевать на этого властного подсоса..
Смешно на все это смотреть, если слушал старые треки басты нулевых годов.
Таков путь переобувасты
Я еще помню его слова:
"Мне говорят, братка, время завязывать
Нужно зарабатывать, копить, вкладывать
Нужно быть терпимее, научиться сглаживать углы
И если вдруг стану таким буду вынужден уйти"
И всё что-то не уходит)
#бастауходи!
Это было когда он еще хотел поменьше там мелькать между реклам 😂
а кто это?
Это Наггано, так же ещё известен как Нинтендо
И не только
MC TAXI?
@Яндекс .Такси, забирайте героя!
У него новый проект - реперы в авто исполняют свои треки
под караоке
При этом блокируются двери и пассажир не может покинуть машину пока водитель не дочитает свой рэпчик. Молчаливый водитель по повышенному тарифу.
Судя по количеству погонял, за Васей долго бегали кредиторы))
Рэпер
Рэпер из него так себе
Не знаю, почему, но меня тупо тянет на ржачь с этой новости)) А когда вижу этого бородатенького господина, так аж в голос начинаю ржать)))
Не учи отца, Я.Баста
Он ещё жив?
"мы покажем Басту не как звезду, а как простого пользователя." Ну и нафиг он вообще нужен? Мужик с бородой.
Зачитает как выдранные магнитолы легко продать под дымом?
А когда «Открытие» рекламировал - зачитывал?
Когда детские конкурсы судил скорее всего
Яндекс Альбатрос
Пофиг абсолютно:)
пропал калабухинский дом
Если у них так все печально, как во вчерашней статье, Баста им не поможет.
Теперь поддержка может отвечать юзерам: забанен и Баста!!
А если Баста в техподдержку напишет? Так и до иска правообладателя недалеко...
Какое естественно гладкое лицо) Этого джанки не узнать, 10 Егоровкридов из 10
это значит что его наконец из Открытия уберут?
Пора уже тайд и туалетного утенка пиарить, так всех звезд русского репа и выучим наизусть
Баста конечно уникальный кейс, от текстов про укурков со всех утюгов, до дестких конкурсов на первом канале и вьюх на спасе. Реальный амбассадор современной России.
Прочитал новость. Захотелось губы нервно облизать и поднять пенсионный возраст. К чему бы?
Простите, не расслышал, Баста или Каста?
Такое ощущение, что яндекс превратился в гос. компанию
Казалось бы, можно ли сделать ЯндексМаркет еще хуже, да?
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