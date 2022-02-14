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Таня Боброва

Реклама с «Супербоула» 2022 года: «плавающий» QR-код от Coinbase, робопёс KIA и другое Статьи редакции

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14 февраля прошёл 56-й «Супербоул» — финал чемпионата по американскому футболу (Национальной футбольной лиги).

Аудитория турнира ежегодно насчитывает около 100 тысяч зрителей — в том числе благодаря новым трейлерам ожидаемых фильмов, рекламным роликам и выступлениям звёзд.

Стоимость 30-секундного рекламного ролика в 2022 году составила $6,5 млн. Для сравнения, годом ранее рекламодатели платили около $5,5 млн за видео.

BMW

Ролик, в которой снялись Сельма Хайек и Арнольд Шварценеггер, рассказывает о буднях Геры и Зевса в современном мире и рекламирует электрический кроссовер BMW iX.

KIA

Ещё один автопроизводитель прорекламировал свой электрокар. В ролике робопёс сбегает с витрины магазина и пускается в городские приключения, чтобы встретиться со своим новым хозяином.

Coinbase

Криптобиржа в качестве рекламного ролика разместила QR-код, который перемещался по экрану. Это отсылка к логотипу DVD, который не может попасть в угол экрана. Код вёл на сайт Coinbase, который до 15 февраля предлагает получить $15 в биткоинах новым пользователям.

The Recount @therecount
Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #SuperBowl ad with just a QR code.

#супербоул

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Airat Kafman

Думаю маркетологи и рекламщики Коинбэйс просрались со своей отсылочкой на DVD. Смысл от кумаркода, который 3 секунды двигается по экрану - абсолютно нулевой. Никто бы не успел и уж тем более не захотел бы сканировать код, сидя на диване в эйфории от центрального спортивного события страны. Могли стилизовать свой лого под эту концепцию.

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