{"id":11900,"title":"\u0410 \u0432\u044b \u043c\u0438\u0434\u0434\u043b \u0438\u043b\u0438 \u0441\u0435\u043d\u044c\u043e\u0440? ","url":"\/redirect?component=advertising&id=11900&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/361886-prosnutsya-senorom-kak-ponyat-chto-vy-pererosli-svoy-greyd&placeBit=1&hash=ba71ea8273f184a719e37c5874631a7a44d45164c5b977dc49030987592144e1","isPaidAndBannersEnabled":false}
Маркетинг
Таня Боброва

Реклама с «Супербоула» 2022 года: возвращение Джима Керри в роли кабельщика, Зевс-Шварценеггер и другое Статьи редакции

Собрали ролики с финала Национальной футбольной лиги, который прошёл 14 февраля.

9 9 комментариев
507 просмотров

Аудитория турнира ежегодно насчитывает около 100 тысяч зрителей — в том числе благодаря новым трейлерам ожидаемых фильмов, рекламным роликам и выступлениям звёзд.

Стоимость 30-секундного рекламного ролика в 2022 году составила $6,5 млн. Для сравнения, годом ранее рекламодатели платили около $5,5 млн за видео.

BMW

Ролик, в которой снялись Сельма Хайек и Арнольд Шварценеггер, рассказывает о буднях Геры и Зевса в современном мире и рекламирует электрический кроссовер BMW iX.

KIA

Ещё один автопроизводитель прорекламировал свой электрокар. В ролике робопёс сбегает с витрины магазина и пускается в городские приключения, чтобы встретиться со своим новым хозяином.

Toyota

В минутном ролике Томми Ли Джонс, Лесли Джонс и Рашида Джонс на перегонки едут по степям и зимним горам на пикапах, одновременно выясняя, кто из них самый крутой.

General Motors

В ролике Доктор Зло и компания обсуждают, как сделать так, чтобы изменение климата не разрушило Землю прежде, чем он это сделает.

Nissan

Мини-боевик с гонками на крыше и «полётом» машины между домами с Юджином Леви и Бри Ларсон в главных ролях. В ролике представлены Nissan Z и полностью электрический Nissan Ariya 2023 года.

Coinbase

Криптобиржа в качестве рекламного ролика разместила QR-код, который перемещался по экрану. Это отсылка к логотипу DVD, который не может попасть в угол экрана. Код вёл на сайт Coinbase, который до 15 февраля предлагает получить $15 в биткоинах новым пользователям. После этого сайт биржи упал.

The Recount @therecount
Brilliant or wasteful? Coinbase spent somewhere around $7M for a #SuperBowl ad with just a QR code.

Lay's

В ролике Сет Роген и Пол Радд едят чипсы и вспоминают события из своей жизни, с ними связанные: первое путешествие на машине, падение в самолёте, похищение маньяком, драку и покупку первого дома — с привидением.

McDonald's

Герои видео, среди которых Канье Уэст на футуристичном пикапе, никак не могут определиться и сделать заказ, говоря «могу ли я взять…». Компания подписала ролик коротко — «да, вы можете».

T-Mobile

Джей Ди и Тёрк из сериала «Клиника», актёры Зак Брафф и Дональд Фейсон, весь ролик поют о низких ценах на домашний интернет.

Verizon

Джим Керри повторяет свою роль из фильма «Кабельщик» 1996 года и возвращается в рекламе телеком-компании. Он пытается убедить девушку подключить кабельный интернет вместо 5G — и обещает «вернуться завтра».

Turkish Airlines

Актёр Морган Фримен на борту самолёта рассказывает, какой Земля была до того, как на ней появился человек.

Squarespace

Реклама сервиса по созданию сайтов рассказывает, как продавщица ракушек на пляже, в роли которой снялась Зендея, превращает свою лавку в успешный бизнес.

Маркетинг
Евгений Делюкин
Сила Reddit, плоский МакКонахи и объединяющее пиво: лучшая реклама Супербоул 2021 Статьи редакции

Одним из главных «рекламных» событий стал короткий ролик Reddit, на который площадка «потратила весь маркетинговый бюджет».

#супербоул

9 9 комментариев
9
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
9 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...
Airat Kafman

Думаю маркетологи и рекламщики Коинбэйс просрались со своей отсылочкой на DVD. Смысл от кумаркода, который 3 секунды двигается по экрану - абсолютно нулевой. Никто бы не успел и уж тем более не захотел бы сканировать код, сидя на диване в эйфории от центрального спортивного события страны. Могли стилизовать свой лого под эту концепцию.

Ответить
1
Развернуть ветку
Lil Trump

Они идеально справились. Ведь ты сидишь и обсуждаешь их рекламу а про других даже не написал

Ответить
4
Развернуть ветку
Sanjar Tolibjonov

Ну хз, по итогу справились ведь со своей задачей:

Код вёл на сайт Coinbase, который до 15 февраля предлагает получить $15 в биткоинах новым пользователям. После этого сайт биржи упал.

Ответить
0
Развернуть ветку
Eduard Mirchev

Как вы "думаете", если коинбэйс упал после этого? Значит, они справились со своей задачей. Даже слишком)

Ответить
0
Развернуть ветку
Natalka Easy

Тёрк уже не тот...

Ответить
0
Развернуть ветку
Владимир

А как же: Тизер The Lord of the Rings: The Rings of Power
https://youtu.be/v7v1hIkYH24

Ответить
0
Развернуть ветку
Eduard Mirchev

мозг отказывается это замечать

Ответить
0
Развернуть ветку
Kinolog

Доктор Зло постарел :(

Ответить
0
Развернуть ветку
Anna Petrova

Так вот почему за регистрацию на коине стали платить не тыщу, а две 🤣

Ответить
0
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 9 комментариев
Маркетинг
Таня Боброва
Реклама с «Супербоула» 2022 года: возвращение Джима Керри в роли кабельщика, Зевс-Шварценеггер и другое Статьи редакции

Собрали ролики с финала Национальной футбольной лиги, который прошёл 14 февраля.

9 9 комментариев
9
Крипто
Полина Лааксо
«80% токенов, созданных на NFT-маркетплейсе OpenSea, — это плагиат, скам и спам» Статьи редакции

Чтобы пресечь мошенничество, компания ограничивала бесплатную чеканку, удаляла коллекции и впервые наняла главу безопасности. Но критики всё равно не избежала, поскольку цензуре не место в интернете Web 3.0. Почему OpenSea никому не может угодить — в пересказе Wired.

Источник: Tubefilter
3 3 комментария
12
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
М.Видео-Эльдорадо
Работа по любви: М.Видео-Эльдорадо привлекает ИТ-специалистов через сервисы знакомств
0 Обсудить
0
NTA
Исследования в области русского рукописного текста при помощи нейросетевых технологий

Недавно мы с коллегами работали над задачей автоматического распознавания русского рукописного текста. В предыдущей статье была описана работа над созданием нашего датасета для обучения моделей машинного обучения распознаванию рукописных текстов. Теперь хочу рассказать непосредственно про использованную нами модель (нейронную сеть), её…

0 Обсудить
0
Техника
Таня Боброва
Правительство запланировало начать эксперимент по маркировке электроники с 1 марта 2022 года Статьи редакции

К нему могут добровольно подключиться производители и импортёры смартфонов, ноутбуков и другой техники.

96 96 комментариев
11
Газпромбанк
Первые по безопасности

Наши партнеры из QApp, подразделения Российского квантового центра, стали лауреатами премии RB Digital Awards с проектом постквантовой криптографии, который может претендовать на номинацию «Будущее уже здесь».

0 Обсудить
0
Дизайн
Embacy
Брендинг любви: романтичные символы на протяжении истории

Любовь выражается не только цветами и сердечками.

3 3 комментария
9
Торговля
Евгения Евсеева
Минпромторг проведёт эксперимент по маркировке игрушек и товаров для творчества с 1 июня 2022 года — «Ведомости» Статьи редакции

Ритейлеры считают, что такая маркировка приведёт к росту цен на игрушки.

56 56 комментариев
7
Приёмная
Виталий М
Когда бесплатное платно в Альфа банке, списание банком комиссии за обслуживание, когда Поддержка говорит, что её нет

Был зарплатный проект и кредит в Альфе. Кредит закрыт, но счёт и дебетовая зарплатная карта остались. Решил уточнить, сколько стоить обслуживание. Написал в Чат

19 19 комментариев
14
Устойчивые города: Москва
Как политика ЕС по декарбонизации повлияет на работу бизнеса

Евросоюз планирует внедрить «углеродный налог» на товары несырьевого неэнергетического сектора. Их список уже определен. Повлияют ли изменения в системе налогообложения на работу московских компаний и почему переход на «зеленую» экономику неизбежен – читайте в материале.

фото: ДПиООС
0 Обсудить
0
Больше статей
null