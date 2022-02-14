Реклама с «Супербоула» 2022 года: возвращение Джима Керри в роли кабельщика, Зевс-Шварценеггер и другое Статьи редакции
Собрали ролики с финала Национальной футбольной лиги, который прошёл 14 февраля.
Аудитория турнира ежегодно насчитывает около 100 тысяч зрителей — в том числе благодаря новым трейлерам ожидаемых фильмов, рекламным роликам и выступлениям звёзд.
Стоимость 30-секундного рекламного ролика в 2022 году составила $6,5 млн. Для сравнения, годом ранее рекламодатели платили около $5,5 млн за видео.
BMW
Ролик, в которой снялись Сельма Хайек и Арнольд Шварценеггер, рассказывает о буднях Геры и Зевса в современном мире и рекламирует электрический кроссовер BMW iX.
KIA
Ещё один автопроизводитель прорекламировал свой электрокар. В ролике робопёс сбегает с витрины магазина и пускается в городские приключения, чтобы встретиться со своим новым хозяином.
Toyota
В минутном ролике Томми Ли Джонс, Лесли Джонс и Рашида Джонс на перегонки едут по степям и зимним горам на пикапах, одновременно выясняя, кто из них самый крутой.
General Motors
В ролике Доктор Зло и компания обсуждают, как сделать так, чтобы изменение климата не разрушило Землю прежде, чем он это сделает.
Nissan
Мини-боевик с гонками на крыше и «полётом» машины между домами с Юджином Леви и Бри Ларсон в главных ролях. В ролике представлены Nissan Z и полностью электрический Nissan Ariya 2023 года.
Coinbase
Криптобиржа в качестве рекламного ролика разместила QR-код, который перемещался по экрану. Это отсылка к логотипу DVD, который не может попасть в угол экрана. Код вёл на сайт Coinbase, который до 15 февраля предлагает получить $15 в биткоинах новым пользователям. После этого сайт биржи упал.
Lay's
В ролике Сет Роген и Пол Радд едят чипсы и вспоминают события из своей жизни, с ними связанные: первое путешествие на машине, падение в самолёте, похищение маньяком, драку и покупку первого дома — с привидением.
McDonald's
Герои видео, среди которых Канье Уэст на футуристичном пикапе, никак не могут определиться и сделать заказ, говоря «могу ли я взять…». Компания подписала ролик коротко — «да, вы можете».
T-Mobile
Джей Ди и Тёрк из сериала «Клиника», актёры Зак Брафф и Дональд Фейсон, весь ролик поют о низких ценах на домашний интернет.
Verizon
Джим Керри повторяет свою роль из фильма «Кабельщик» 1996 года и возвращается в рекламе телеком-компании. Он пытается убедить девушку подключить кабельный интернет вместо 5G — и обещает «вернуться завтра».
Turkish Airlines
Актёр Морган Фримен на борту самолёта рассказывает, какой Земля была до того, как на ней появился человек.
Squarespace
Реклама сервиса по созданию сайтов рассказывает, как продавщица ракушек на пляже, в роли которой снялась Зендея, превращает свою лавку в успешный бизнес.
Думаю маркетологи и рекламщики Коинбэйс просрались со своей отсылочкой на DVD. Смысл от кумаркода, который 3 секунды двигается по экрану - абсолютно нулевой. Никто бы не успел и уж тем более не захотел бы сканировать код, сидя на диване в эйфории от центрального спортивного события страны. Могли стилизовать свой лого под эту концепцию.
Они идеально справились. Ведь ты сидишь и обсуждаешь их рекламу а про других даже не написал
Ну хз, по итогу справились ведь со своей задачей:
Код вёл на сайт Coinbase, который до 15 февраля предлагает получить $15 в биткоинах новым пользователям. После этого сайт биржи упал.
Как вы "думаете", если коинбэйс упал после этого? Значит, они справились со своей задачей. Даже слишком)
Тёрк уже не тот...
А как же: Тизер The Lord of the Rings: The Rings of Power
https://youtu.be/v7v1hIkYH24
мозг отказывается это замечать
Доктор Зло постарел :(
Так вот почему за регистрацию на коине стали платить не тыщу, а две 🤣
Собрали ролики с финала Национальной футбольной лиги, который прошёл 14 февраля.
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