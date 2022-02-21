Хорошая экология, бумажная волокита и большие расходы: плюсы и минусы жизни в Германии

Русские айтишники часто хотят жить в Европе, но не всегда хорошо представляют, с чем столкнутся. Чтобы разобраться, как всё на самом деле, мы расспросили несколько человек, которые переехали в Германию на ПМЖ. Три героя — из Берлина, пригорода Мюнхена и поселка Бад Бергцаберн — рассказывают, как живут, на что тратят деньги и почему не всё так…