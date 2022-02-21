«Альфа-банк» запустил фонд на 100 млн рублей, чтобы размещать рекламу у блогеров с небольшой аудиторией Статьи редакции
Заявку может оставить почти любой пользователь.
- У блогеров с небольшим количеством подписчиков (минимума и максимума нет) и «креативным и интересным контентом» банк купит рекламные интеграции, заявила компания.
- Условия партнёрства индивидуальны. За 2022 год «Альфа-банк» планирует стать партнёрами более чем с 300 блогерами.
- Для участия нужно отправить заявку на сайте, рассказав о своих интересах. Банк вместе с продюсером блогеров Ярославом Андреевым выберет «самые креативные» заявки и предложит варианты партнёрства.
- Банк может предложить блогерам релевантные виды рекламы в Instagram, YouTube и TikTok. Ограничений по тематике контента нет, если она не противоречит законодательству и правилам соцсетей.
- У «Альфа-банка» также есть инвестфонд «для защиты и роста доходов российских инфюенсеров», который должен создать для них «источник пассивного дохода на будущее». Его также придумали аналитики банка и Ярослав Андреев.
Спасибо блокировщикам рекламы и отдельно спонсорблоку, который убирает интеграции на ютубе, дабы не слушать и не видеть данную ахинею от этого банка и не только. Благо и тикток с инстой есть без рекламы
Так тут речь про микроблогеров, у которых реклама будет интегрирована в контент. Так что не спасет. Да и если посмотреть с другой стороны: реклама двигатель прогресса, рекламе мы обязаны тому, что можем юзать кэшбэк в 1,5% например, так что смысл акции вполне себе адекватный, а не нравится - отпишись от микроблогера, делов то )
Готов прорекламировать вашу хуйню за 100 миллионов.
Ждём армию расписных, трясущих жопами в Инсте.
А сколько альфа банк платит за комментарии своих ботов на vc?)
мне 200 рублей вернули, которые списали в начале этого года за "комплекс услуг". получается за 200р продался)
А стабильно работающее приложение интернет-банкинга не запустил.
Юзаю больше года, единственная претензия — что в список счетов всё время подсовывают рекламу услуг. Ну и за всё время один раз не смог заплатить, тогда был сбой по всей России (29 декабря 2021 года).
В ВТБ, например, при переводе со счёта на счёт, баланс становится актуальным через минуты четыре. В Альфе мгновенно.
Тот самый банк, который деньги переводит от 3-х дней ?
Тот самый банк, который данные своих клиентов сливает?
Тот самый банк, который открывает счета без ведома физ. лица (даже не клиента банка)?)
Сегодня пытался отправить документы в Альфу по возврату денежных средств от приставов.
Было ошибочное принудительное списание, а чтобы вернуть деньги - заявки только по телефону и кол-центр
А онлайн никак нельзя?) @альфабанк
Если деньги списались по ошибке — свяжитесь с приставом, который наложил арест. Он отправит нам нужные документы для возврата👌
банк про который все забыли
Ужасный сервис банка, нет бы сделать бесплатные push-уведомления, которые бесплатные у всех банков, они делают идиотские рекламные интеграции и создают фонд для блогеров
Это у каких "всех" банков бесплатные пуши?) у меня карты тинькова и райфайзена - у всех платные. Не пытаюсь сказать, что это хорошо, просто, к соажелению, норма. Да и к фонду это отношения не имеет )
Блогеры с интересной тематикой, к вам обращаюсь! ) Не хотите терять последних подписчиков, не размещайте эту бесячку у себя)
Что это за пиздец? Найдите дизайнера что ли 😅
Могли просто выкупить половину прозвища у Андреева и сделать его на пару лет Альфа-торговцем
На самом деле довольно здравая инициатива, коих сейчас мало. Аудитория небольших блогеров - их друзья и знакомые, так что доверия как-бы больше к их словам.
показать рекламу на "нулевом" канале, и порекомендовать продукт друзьям, это не одно и тоже.
Народ уже наелся банковскими продуктами, вот теперь банки исхищряются как могут, дабы привлечь к себе внимание)
100 млн, если прикинуть, вложение очень выгодное: с медиаресурсом Андреева начинающих ребят будет не так уж трудно вывести на большой охват, а там к ним подтянутся и другие рекламодатели, включая старых партнёров Андреева.
Так «Альфа» с Андреевым условные 5 контрактных лет будут получать свои проценты с каждой интеграции, а это получается... прям много-много)
Очень не хочу выглядеть как адвокат бренда, но и такой необоснованный хейт в комментариях непонимаю. Ну не нравится вам банк - поменяйте его, зачем желчь лить?
Если банк полное днище, который раздаёт персональные данные налево и направо, а кредиты мошенникам вместо клиентов. И при любом обращение "клиент всегда лох". Об этом нельзя писать что-ли, если ты не клиент этого чудо банка?)
Самое смешное, что большинству банк ничего плохого то и не сделал, просто тут манера такая на VC хвалить нельзя, заминусовать!
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